Belgia – Canada: slik ser du VM-kampen uansett hvor du befinner deg

Belgia – Canada møtes i kveld klokken 20:00. Det er en stor test for Canada som knapt har spilt VM før.

Sist VM kom Belgia på 3.plass og håper garantert på å gjøre det enda bedre i Qatar 2022. Laget er fylt med stjerner, men den såkalte gylne generasjonen begynner å aldre. Dette kan derfor bety siste sjanse for en VM-triumf for Belgias nåværende landslag. Om Canada kan stikke kjepper i hjulene allerede første kamp finner vi ut i kveld. Canada er på 41.plassen på FIFA-rankingen (en plass foran Norge) og har noen spennende spillere. Laget vant også kvalifiseringen sin på målforskjell foran Mexico. Manglende rutine på dette nivået kan dog bli deres akilleshæl denne kampen.



Belgia – Canada

Belgia – Canada Dato: 23.november Klokkeslett: 20:00 Arena: Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan Se kampen på TV: TV2 Direkte Se kampen på nett: TV2 Play (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Belgia var ubeseiret i VM-kvalifiseringen og skåret hele 25 mål til sammen.

De var ikke like gode i Nations League 2022 – Der ble det tap mot Nederland blant annet. Belgia gikk på et 1-2 tap for Egypt i fredagens generalprøve, men det er vanskelig å bruke det som noe bevis på form. Laget er spekket med rutine og stjerner og burde få seier i åpningskampen sin i kveld.

Sist gang Canada var med i VM spilte en 25 år gammel Maradona og skåret med både fot og hånd. Det er lenge siden, og nå er de tilbake i VM. Lagets største styrke er fremover med spillere som Alphonso Davies og Jonathan David. til vanlig er disse gutta i toppklubbene Bayern Munich og Lille respectively.

Etter Saudi Arabia sin mirakel-kamp i går er alt mulig, men de fleste tror nok på en belgisk seier.

Slik ser du kampen om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

Les mer om TV2 Play og hvilket abonnement du trenger her. (Åpnes i ny fane)

