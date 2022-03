AZ Alkmaar – Bodø/Glimt: Slik ser du returkampen i Serieligaen

Kjetil Knutsens Bodø/Glimt valset over Celtic både hjemme og borte i forrige runde av Serieligaen. I åttedelsfinalens hjemmeoppgjør mot AZ Alkmaar ordnet det seg med en knepen seier gjennom Ola Solbakkens straffescoring på overtid.

Hjemmeresultatet 2–1 er ikke mer enn Bodø/Glimt må ha når de i kveld møter AZ Alkmaar i serieligaoppgjøret på nederlandsk gress. AZ ligger for øyeblikket på fjerdeplass i den nederlandske toppdivisjonen og er så langt ubeseiret på hjemmebane i sesongens Europa-kamper.

Les videre for å finne ut hvordan du ser Europa Conference League-kampen mellom AZ Alkmaar og Bodø/Glimt på nett, uansett hvor du befinner deg i verden.

AZ Alkmaar vs. Bodø Glimt Dato: Torsdag 17. mars Avspark: 18:45 Arena: AFAS Stadion, Alkmaar, Nederland Norsk TV-kanal: Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Etter et fantastisk 2021 mistet Glimt en lang rekke av sine viktigste spillere: Patrick Berg, Fredrik Bjørkan, Marius Lode og Erik Botheim ble solgt – og Runar Espejord, Brice Wembangomo, Marius Høibraten og Elias Kristoffersen Hagen ble erstatterne.

Bookmakerne har liten tro på Glimt, men som norsk seer er det alltids lov å håpe på med. Glimt-spillerne var ikke tilfredse med egen innsats i hjemmeoppgjøret, og om de spiller på sitt beste, kan de ta en ny og viktig skalp på sin ferd gjennom Europa.

Uansett gjelder det for nordlendingene å få med seg et godt resultat for å kunne kvalifisere seg til serieligaens kvartfinale. Med uavgjort eller seier er de videre, og selv med tap kan det gå veien.

Slik ser du AZ Alkmaar – Bodø/Glimt, uansett hvor du befinner deg

Fotball er populært verden over, og det er ikke usannsynlig at du vil finne UEFA Europa Conference League på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når kampene foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene på Viaplay/Viasat 4 uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2022.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Europa Conference League-sendingene fra utlandet.