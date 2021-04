De 10 beste originalfilmene fra Netflix i 2020

2020 var et blandet filmår for Netflix. Store satsninger som Hillbilly Elegy og The Prom ble ikke viet så mye oppmerksomhet fra anmelderne, og deres storfilm The Irishman fra 2019 ble ikke belønnet med noen Oscars.

Det virker nesten som om Netflix har begynt å masseprodusere filmer, men det er likevel noen som fortjener en titt.

2020 var et år da Netflix særlig benyttet dokumentarsjangeren til å sementere sin ledende rolle blant strømmetjenester til filmelskere.

Her er fjorårets 10 beste originalfilmer fra Netflix (filmer som er produsert av Netflix).

The Trial of the Chicago 7

For bare anden gang i sin karriere inntok Aaron Sorkin regissørstolen. Akkurat som hans første filmregissøroppgave A Few Good Men, er dette et drama fra rettssalen. Her er det tydelige paralleller til nåtidens uroligheter i det amerikanske samfunnet, men filmen handler om en tynn og tydeligvis politisk motivert rettssak mot demonstranter mot Vietnamkrigen i 1968.

Sacha Baron Cohen gjør det godt som den mest fremtredende av de syv tiltalte som trues med fengselsstraff bare for å utøve sin rett til å protestere. Hvert medlem av denne imponerende gruppen bærer Sorkins karakteristika, nemlig den lynraske dialogen. Detaljerte gjengivelser av demonstrasjoner og klipp fra virkelighetens verden er med på å forsterke den sjokkerende følelsen av urettferdighet. Denne må du se!

The Old Guard

Gina Prince-Bythewood, som var best kjent for romantiske melodramaer som Beyond the Lights, Love og Basketball, var et usedvanlig valg å sette i spissen for å omskape en tegneserie om en gruppe leiesoldater til film.

Likevel er det hennes evne til å skape nyanserte skikkelser som får The Old Guard til å skille seg ut fra de typiske superheltfilmene. Hun har også fått verdifull hjelp fra Charlize Theron, som sementerer sin posisjon som Hollywoods ultimate heltinne.

Mank

Hollywood kan ganske enkelt ikke få nok av filmer om … Hollywood. Vent deg at denne velskapte titten bak gardinet i kinofilmenes gullalder vil være en sterk kandidat under årets Oscar-utdeling. David Fincher har bearbeidet sin avdøde fars manus, og ha skapt en film om Herman J. Mankiewicz kamp for å bli ferdig med manuset til en liten film ved navn Citizen Kane innen tidsfristen.

Mank er utvilsomt først og fremst en film for filmnerder, uten den brede publikumsappellen til La Land og The Artist. Men selv en seer som bare er middels opptatt av glitterbyens renkespill vil sette pris på svart-hvitt-opptakene og Gary Oldmans fremragende prestasjon som selvødeleggende drukkenbolt og Amanda Seyfried som hans erkefiendes elskerinne.

I’m Thinking of Ending Things

I'm Thinking of Ending Things er den mest forvirrende Netflix-originalen til dags dato. Denne filmen får David Lynch til å virke som en helt alminnelig historieforteller. Charlie Kaufman (Being John Malkovich) har alltid satt sin ære i å undergrave publikums forventninger. Med denne filmversjonen av Iain Reids roman med samme navn har han brakt sin drømmeaktige tilnærming til nye høyder.

Jessie Buckley imponerer i rollen som en ung kvinne som lider av en eksistensiell krise, og er på vei til å møte sine svigerforeldre. Selv etter at man har sett den flere ganger, kan den være vanskelig å begripe. Men den kryper likevel inn under huden på deg.

The Social Dilemma

Dette er den mest omtalte dokumentaren fra 2020 (hvis vi ikke teller med Tiger King). Den gir et oppsiktsvekkende innblikk i hvor mye tid og energi moderne mennesker bruker på sosiale medier. Etter å ha sett denne filmen, bestemmer mange seg for å ta en digital detox.

Tidligere sjefer i de store amerikanske tekno-selskapene bekjenner sine synder. Det avsløres blant annet skremmende detaljer om hvordan de sosiale mediene er designet for å gjøre oss avhengige av dem.

De sosiale medienes innflytelse på det politiske landskapet er er også foruroligende med tanke på hvordan falske nyheter sprer seg. Noen ganger understrekes filmens poenger for tydelig, men på den annen side – når feilinformasjonen er farligere enn noen sinne, må også poengene understrekes grundig.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Mange begynte å lure da Will Ferrell kunngjorde at han skulle lage en kjærlighetserklæring til den internasjonale Grand Prix (Eurovision). Hvordan skulle en Hollywood-stjerne kunne forstå det populærkulturelle fenomenet som har underholdt og forundret sitt europeiske publikum i over 60 år?

Det lyktes faktisk Anchorman-stjernen å lage en hyllest til sangkonkurransen med solid drama og høye toner. Rachel McAdams og Dan Stevens kaster seg også helhjertet ut i en underholdende og lattervekkende fortelling som involverer lunefulle, kjempemessige hamsterhjul, morderiske alver og en spøkelsesaktig Demi Lovato. Og bare så du er advart: Du kommer til å få «JaJa Ding Dong» på hjernen.

Crip Camp: A Disability Revolution

Efter at have vundet en Oscar, følger Barack and Michelle Obamas produktionsselskab op med endnu et empatisk portræt af en samfundsudvikling. Crip Camp har fokus på handicappedes rettigheder og udviklingen af den bevægelse.

Kombinationen af arkivoptagelser og interviews med dem, der var med til at forme bevægelsen, giver den marginaliserede gruppe muligheden for at fortælle deres historie. På lydsiden høres Woodstock æraens klassiske rock. Det er en inspirerende og hjertevarm fortælling, der ikke kammer over.

Enola Holmes

Det er blitt skapt så mye innhold om Sherlock Holmes at du er tilgitt hvis du ikke orker mer av denne figuren. Dette er imidlertid noe ganske annet, nemlig en filmutgave av Nancy Springers ungdomsroman om Sherlocks lillesøster, Enola Holmes.

Millie Bobby Brown har sin første hovedrolle siden Stranger Things, og hun gjør det virkelig godt. Hennes figur er karismatisk og handlekraftig. Jakten på hennes mor viser at hun er like begavet som sin berømte bror.

The Half of It

En flittig kinesisk-amerikansk jente godtar å skrive kjærlighetsbrev for en sportsidiot, men så blir hun gjenstand for hans kjærlighet. Det kan lyde som enda en likegyldig film i sjangeren, men den går langt dypere enn for eksempel The Kissing Booth.

The Half of It gjør en litterær klassiker (Cyrano de Bergerac) moderne ved på glimrende vis å overføre den til en amerikansk high school. Her får vi flere flotte prestasjoner av relativt ukjente skuespillere.

Da 5 Bloods

Da 5 Bloods består av like deler dyptpløyende militærdrama, spennende kuppfilm og en fengslende historieleksjon. Dette generasjonsdramaet viser at Spike Lee fremdeles har dristigheten i behold. Filmen er en oppfølger til hans Oscar-nominerte BlacKkKlansman. Denne gangen får vi et sjeldent perspektiv fra fire afroamerikanske Vietnam-veteraner i de tidlige 1970-årene. De vender tilbake til sin tidligere slagmark for å finne sin falne offiser (som i tilbakeblikk spilles av avdøde Chadwick Boseman) og den enorme mengden gull de begravde.

Spike Lee utforsker hvordan opplevelsene fra krigen har formet deres liv, og dette gjøres med den energien Lee er kjent for fra sine filmer.