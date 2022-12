Beste AI-tekstgenerator 2022

De beste AI-baserte tekstgeneratorene gjør det enkelt å automatisk generere innhold til bloggen, nettsiden eller sosiale medier. Uansett hva slags nettsted man driver, er man avhengig av gode tekster for å lykkes. Hvis du ikke har tiden, pengene eller de språklige ferdighetene som kreves for å skape innholdet selv eller leie inn en skribent, er det enkelt å få jobben gjort med et AI-basert skriveverktøy.

Det finnes en lang rekke slike skriveverktøy på markedet. Her har vi plukket ut de beste av dem. Vær oppmerksom på at det ofte må en viss redigering til før innholdet kan publiseres.

Tekstgeneratorene behersker oftest engelsk (og flere andre språk) langt bedre enn norsk, så dette er noe man som bruker må være oppmerksom på.

De beste tekstgeneratorene i 2022

1. Writesonic En allsidig tekstgenerator av høy kvalitet

Writesonics språkmodell GPT-3 gjør bruk av kraftig AI til å skape blogginnnlegg, landingssider, annonser, produktbeskrivelser og e-poster. Dermed er Writesonic et utmerket valg for deg som trenger et allsidig skriveverktøy.

Allsidigheten gjennomsyrer programvaren, for Writesonic fungerer på mer enn 20 språk og det er flere enn 40 maler å velge mellom. Skriv inn et par linjer for å beskrive det ønskede innholdet og appen genererer tolv variasjoner, slik at du kan velge den av dem som best passer for dine behov.

Du kan legge et par linjer inn i appen og få ut artikler på få sekunder, og du trenger bare å gjøre en viss redigering før innholdet er klart til å publiseres. AI-motoren som driver Writesonic oppdateres hele tiden for å holde følge med søketrender og SEO-utviklingen. Du kan også teste tjenesten gratis, men du får langt mer ut av den hvis du velger betalingsversjonen.

I skrivende stund støtter ikke tjenesten norsk, mens dansk og svensk er representert.

2. ChatGPT Best på norsk

ChatGPT tok Norge med storm umiddelbart etter lanseringen i november 2022. ChatGPT, eller Chat Generative Pre-trained Transformer, er utviklet av OpenAI. OpenAI forsker på AI-løsninger og har også utviklet bildegeneratoren DALL-E.

Den AI-baserte tekstgeneratoren ChatGPT er gratis i bruk og behersker norsk, i tillegg til at den er utrolig enkel å bruke. Generatoren kan uttrykke seg elegant og kunnskapsrikt innenfor en rekke fagområder. Her kan du få ut gode og generelle tekster om hvordan du forbereder deg til et møte, til julebordet eller til sommerferien.

Den mest kjente ulempen til ChatGPT er dens lemfeldige omgang med fakta. Men er du ute etter gode tekster, og kan ta deg av faktahåndteringen selv, er dette et supert og lett tilgjengelig verktøy.

3. Jasper Sterk tekstgenerator med smarte finesser

Jasper – tidligere Jarvis – er en av de kraftigste AI-baserte tekstgeneratorene på markedet. Ekspertise fra SEO og markedsføring er hentet inn for å skape algoritmene som lager innholdet. Jasper kan generere tekst til en rekke forskjellige bruksområder – fra artikler og blogginnlegg til produktbeskrivelser, videoinnhold og Facebook-annonser.

Jasper har også en funksjon kalt Boss Mode, som skaper innhold raskere og med større presisjon. Dette oppgraderte produktet sjekker også innholdet for plagiering og tar i bruk tjenesten Grammarly for å bedre grammatikk og tegnsetting. Med Jaspers organisasjonsfunksjoner er det enkelt for større grupper å samarbeide. Jasper fungerer på nærmere 30 språk, men av de nordiske språkene behersker den bare dansk og svensk.

Jaspers enkleste abonnement passer godt til kortere bruksperioder, og prisingen baserer seg på hvor mange ord du benytter. Boss Mode er dyrere, men de avanserte funksjonene gjør den egnet til å skape lengre innhold som blogginnlegg og artikler.

4. Article Forge Super tekstgenerator som kombinerer AI og dyplæring

Dette verktøyet tar i bruk en rekke funksjoner i en intuitiv arbeidsflyt, sik at du så raskt som mulig kan produsere innhold av høy kvalitet.

Prosessen begynner med at du skriver inn et nøkkelord og angir ønsket artikkellengde. Article Forge kan dessuten bearbeide innhold og legge til detaljer. Du kan spesifisere et sted, angi en stemning du ønsker at artikkelen skal formidle, eller velge ut flere nøkkelord, slik at du får bedre kontroll over det som kommer med i teksten.

Det tar bare Article Forge seksti sekunder å produsere en artikkel, og hvert eneste avsnitt sjekkes automatisk for plagiering. Ettersom Article Forge tar i bruk en fiffig kombinasjon av AI og dyplæring, får du alltid tekst som vil rangere høyt i de store søkemotorene.

Article Forge skal generere alle typer artikler, fra reklametekst og underholdning til innhold om finans og rene nyheter. Den legger inn titler, bilder, video og lenker til artikler, og så langt behersker den syv språk. Dessverre er ikke noen av de nordiske språkene blant dem.

Article Forge er billigere i bruk enn mange andre AI-baserte tekstverktøy.

5. WordAI Et AI-verktøy for deg med teknisk innsikt

WordAI er et ypperlig verktøy for deg som er ute etter innhold som er elegant, smart og godt tilpasset søkemotorer, ettersom den tar i bruk AI til å forbedre eksisterende innhold.

Dette verktøyet kan omstrukturere eksisterende innhold fullstendig, slik at de blir mer lettlest. WordAI legger automatisk inn nøkkelord, slik at teksten får større variasjon. Det ryddes dessuten opp i stavefeil og grammatikk. WordAI gjør bruk av AI for å bedre tydeligheten i teksten. Den unngår å duplisere innhold, og den kan skape opptil 1000 omskrivninger av hver artikkel. WordAI kan knytte seg til API i tilfelle du trenger å kombinere generatoren med andre verktøy.

Du kan velge å abonnere på WordAI på månedlig eller årlig basis, eller sette opp en spesialtilpasset bedriftsløsning som kan betjene mange brukere og håndtere et større volum.

WordAI støtter i skrivende stund bare fire språk – og ingen av de nordiske.

6. AI Writer Presis og SEO-vennlig tekstgenerator

AI Writer har et imponerende utvalg funksjoner og kan skape innhold for alle typer artikler, fra nyhetsartikler til blogginnlegg, så lenge det skjer på engelsk. Det er suverent enkelt å bruke. Appen kan skape en artikkel på bakgrunn av en overskrift, eller så lite som ett enkelt nøkkelord.

Den kraftige kunstige intelligensen som arbeider bakenfor kulissene bidrar til at innholdet fra AI Writer alltid virker ferskt, relevant og originalt. Skaperne understreker at tekstene også er SEO-vennlige, ettersom de alltid skapes med søkeresultater i tankene.

AI Writer skaper ikke bare nytt innhold. Verktøyet kan dessuten omstrukturere eksisterende tekst slik at lesbarheten og SEO-styrken bedres. Uansett hva du har skapt i denne generatoren, vil AI Writer oppgi kilder og sitater, slik at du alltid får presist innhold.

AI Writer vektlegger nøyaktighet og SEO-vennlig innhold, og prisen er slett ikke så verst.

7. Ink Stilig og intuitiv tekstgenerator

Ink er en ganske ny aktør innen for AI-basert tekstgenerering. Det er allerede tatt i bruk av selskaper som Google m Uber og Salesforce, og det har flere innovative egenskaper.

Den drives av den samme GPT-3-motoren som Writesonic, og den begrenser seg ikke til å bare skrive artikler. Ink kan også utvide, forenkle eller omskrive eksisterende innhold. Her kan du også se hvordan det genererte innholdet presterer på SEO-fronten, sjekke lesbarheten og telle ord. Det egner seg ypperlig for deg som ønsker å endre en artikkel og se hvordan den er blitt forbedret.

Ink har også en ren og enkelt tekstbehandler, der du kan skrive og redigere selv. Generatoren kan skape mange artikler for hver oppgave, slik at du får mange valgmuligheter, i tillegg til at både grammatikk og språk sjekkes.

Ink kan generere ti artikler i måneden gratis. Det er bedre enn de fleste tekstgeneratorene. Velger du å betale for pakken Ink Pro eller Unlimited, får du et ubegrenset antall artikler, bedre SEO-ytelse og flere funksjoner.

Vanlige spørsmål om AI-baserte tekstgeneratorer

Hva er en AI-basert tekstgenerator? En AI-basert tekstgenerator er et verktøy som tar i bruk kunstig intelligens for å skape skriftlig innhold automatisk. Dette innholdet vil så kunne benyttes i blogginnlegg, e-poster, på nettsider, i salgstekster og til og med i produktbeskrivelser. Slike skriveassistenter kan gjøre det enkelt å effektivt for en salgsansvarlig å generere innhold som er i tråd med merkevarens retningslinjer.

Hvordan velger du den beste tekstgeneratoren til din bruk? Det er krevende å finne den perfekte balansen mellom god lesbarhet og SEO-optimalisering. Det er få mennesker som mestrer dette, og de som gjør det, tar seg ofte godt betalt. Derfor har det økende utvalget av AI-drevne tjenester og verktøy lokket mange til å velge billigere automatisert innhold, men større vektlegging av kvantitet enn kvalitet, Alle verktøyene har sien styrker og svakheter når det gjelder innholdet som skapes. Det er opp til deg å finne ut hvilket som best dekker dine behov. Men uansett hvilken løsning valget faller på, er det viktig med et menneskelig, redaksjonelt blikk for å sikre at innholdet faktisk formidler det man ønsker, på den måten man ønsker.