De beste gratis VPN van 2020:

We krijgen allemaal graag iets gratis en het is dan ook geen verrassing dat gratis VPN's de laatste jaren massaal populair zijn geworden. Zeker als je bedenkt dat het installeren van een van de beste VPN-diensten je Windows-pc, Mac, Android-toestel of iPhone voor een extra laagje beveiliging zorgt.

Waterdichte beveiliging is allemaal goed en wel, maar de extra functionaliteit komt voornamelijk uit het verplaatsen van je locatie. Zo kan je kijken naar sport en tv in andere landen, geogeblokkeerde sites bezoeken en anoniem torrents downloaden. Het logische gevolg is dat er enorm veel gratis VPN-diensten populair zijn vandaag de dag. In dit artikel vind je onze selectie van de beste gratis VPN-diensten die vandaag beschikbaar zijn om te downloaden. We hebben er tientallen getest en beoordeeld of ze in staat zijn om jouw online activiteit veilig en anoniem te houden zonder dat jij daar iets voor moet betalen.

De beste gratis VPN op dit moment is Hotspot Shield Free. We vinden het bij deze gratis VPN erg leuk dat je hem kunt gebruiken voor vijf apparaten tegelijk met slechts één account. De limiet voor het dataverbruik is ook hoger dan bij andere pakketten.

Maar is het echt mogelijk om een goede en volledig gratis VPN te hebben die alles doet wat je wil? Het antwoord is... ongeveer. Als je op zoek bent naar een gratis VPN voor casual gebruik dan vind je waarschijnlijk wel een exemplaar dat aan je eisen voldoet. Besef wel dat je met een gratis VPN altijd op beperkingen zal botsen.

Voordat we beginnen aan onze selectie van de beste gratis VPN's, is het de moeite waard om te vermelden dat een betaalde versie soms amper 3 euro per maand kost. Dit kan je al gauw veel betere prestaties en bescherming geven, dus we raden je zeker ook aan om naar onze algemene VPN-pagina kijken. Vergeet niet: gratis VPN's kosten je niets, maar daar is meestal een goede reden voor. Het kan dat de provider winst haalt uit opdringerige reclame of door de verkoop van jouw gegevens aan derden (in plaats van die af te schermen).

De beste gratis VPN van 2020:

Hotspot Shield Free is heel makkelijk in gebruik en geeft je voldoende data om te gebruiken.

Onze #1 gratis VPN

Aantal servers: 2,500 | Serverlocaties: 70+ | IP adressen: N/A | Maximum aantal ondersteunde toestellen: 5

Gebruiksvriendelijk

500MB data per dag

Focust op beveiliging

Prestaties vallen soms tegen

Initiële set-up kan lastig zijn

Hotspot Shield Free is niet alleen een van de bekendere gratis VPN's in onze rangschikking, maar we vinden het ook de beste. Je kunt ervoor kiezen om op het internet te surfen vanuit een van de 70 landen als je betaalt voor de Elite versie van Hotspot, waarmee je toegang krijgt tot zowat alles. In de gratis versie ben je beperkt tot locaties die Hotspot Shield kiest en krijg je advertenties te zien.

Gebruikers met het gratis plan kunnen tot vijf apparaten tegelijk beschermen, en zijn beperkt tot 500MB aan data per dag (dus ongeveer 15GB per maand). Dat klinkt misschien weinig, maar in vergelijking met TunnelBear hieronder is het eigenlijk een van de meer genereuze gratis VPN's. Als beveiliging je prioriteit is, dan zit Hotspot op dezelfde golflengte, met 'military-grade encryption'.

Hotspot Shield Free scoorde goed qua beveiliging en was bovendien erg makkelijk in gebruik. Of het nu de mobiele versie of de desktopversie is, je zal merken dat de gebruikservaring hier veel aangenamer is dan bij menig concurrent.

Het is weliswaar lastig om aan de slag te gaan met Hotspot. Je moet eerst een zevendaagse proefversie van de premium versie doorlopen. Dat is allemaal goed en wel, maar dat houdt in dat je je creditcardgegevens moet geven voor het geval je besluit door te gaan met de volledige versie zodra de testversie is afgerond. Je kunt hierna natuurlijk eenvoudig kiezen voor de gratis versie en premium achterwege laten.

TunnelBear is enorm makkelijk gebruik. Zet het aan, kies een locatie en je internetverbruik wordt ernaar omgeschakeld. (Image credit: Tunnelbear)

Je identiteit beschermen wordt niet makkelijk dan dit

Aantal servers: 1,000 | Serverlocaties: 20+ | IP-adressen: N/A | Maximum aantal ondersteunde toestellen: 5

Enorm gebruiksvriendelijk

Zowel voor mobiel als pc

Weinig instellingen

Lage datalimiet

TunnelBear heeft misschien een heel schattig ontwerp, maar het is een heel degelijke gratis VPN, vooral na de overname door beveiligingsgigant McAfee. Er zijn gratis en betaalde abonnementen om uit te kiezen. De enige beperking bij het gratis plan is dat je beperkt bent tot 500MB per maand. Dit is geen enorme hoeveelheid, dus je zult niet in staat zijn om TunnelBear de hele tijd te gebruiken zonder te betalen, maar het is geweldig voor die momenten dat je het gevoel hebt dat je een beetje extra bescherming nodig hebt in de vorm van een gratis VPN. TunnelBear biedt een reeks betaalde plannen die de beperkingen van het gratis plan opheffen, zoals de downloadlimiet, het aantal beschikbare landen en het aantal aangesloten apparaten.

TechRadar heeft een exclusieve deal van TunnelBear afgesloten die je dit alles geeft voor slechts $4,99 (ongeveer €4,68) per maand (bij een jaarabonnement) of slechts $3,33 (ongeveer €3,12) per maand (bij een abonnement van drie jaar)!

TunnelBear heeft tot slot onlangs zijn privacybeleid aangepast, zodat de VPN nu nog minder gebruikersdata verzamelt, waardoor het niet meer nodig is om een voornaam te geven als je je aanmeldt, maximumaantal totale levenslange verbindingen verdwijnt.

Windscribe is een nieuwe binnenkomer, met een hoge datalimiet en goede beveiliging.

Windscribe is een uitstekende gratis VPN met goede beveiliging en een hoge datalimiet

Aantal servers: 400+ | Serverlocaties: 60+ | IP-adressen: N/A | Maximum aantal ondersteunde apparaten: Onbeperkt

10GB per maand

Uitstekend privacybeleid

Snelheden zijn niet consistent

Windscribe is een nieuwkomer in de wereld van de gratis VPN's, maar dankzij de grote hoeveelheid data en focus op jouw privacy is het de beste VPN als je meer wilt dan de 500MB maandelijkse data van TunnelBear. Met Windscribe VPN krijgt standaard 10GB bandbreedte per maand en kunt kiezen uit tien externe serverlocaties. Je hoeft alleen een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken om je aan te melden (een e-mailadres is optioneel, maar kan handig zijn als je je wachtwoord vergeet).

Windscribe slaat geen verbindingslogs, IP-markers of bezochte sites op. Wanneer je actief verbonden bent met een server slaat het je gebruikersnaam, de VPN-server waarmee je verbonden bent en de hoeveelheid gebruikte data op, maar dit wordt binnen drie minuten na afloop van de sessie gewist. Door te tweeten over de provider verdien je 5GB extra, en je krijgt 1GB elke keer dat je een vriend uitnodigt om mee te doen.

Er is nog een extra voordeel: als iemand die je hebt doorverwezen besluit om te upgraden naar een Pro-abonnement (vanaf ongeveer $4 per maand, aangerekend per jaar), krijg je ook het onbeperkte plan en veel meer servers (60+ in totaal). Als dat niet genoeg is om je te verleiden, is er zelfs een ingebouwde adblocker en firewall.

Speedify is de snelste gratis VPN die er bestaat.

Op zoek naar een veilige en snelle verbinding? Hier zit je goed.

Aantal servers: 200+ | Serverlocaties: 50+ | IP-adressen: N/A | Maximumaantal ondersteunde toestellen: 1

Handige snelheidsboost

Degelijke privacy

Weinig instellingen

Geen Netflix

Speedify heeft, zoals de naam al doet vermoeden, één hoofddoel als gratis VPN: ervoor zorgen dat je internetverbinding zo snel mogelijk blijft terwijl je profiteert van de encryptie. Daarvoor zal deze VPN gebruik maken van alle beschikbare internetverbindingen om de best mogelijke prestaties te verkrijgen, bijvoorbeeld door een ethernetverbinding (vaste breedband) te combineren met een vaste mobiele 3G/4G-verbinding. Zelfs als je maar één type internetverbinding hebt, beweert het bedrijf dat zijn turbotechnologie nog steeds zal helpen om alles te versnellen.

Het gratis plan heeft volledige toegang tot die servers (net als bij de abonnementsopties), waarbij de enige beperking van het gratis aanbod is dat je beperkt bent in de hoeveelheid data die je kunt downloaden. Gratis gebruikers krijgen elke maand 5GB aan data, maar dat daalt tot 1GB in de daaropvolgende maanden. Dat is geen enorme hoeveelheid, en zeker niet zo veel als sommige andere rivalen die je elders op deze pagina ziet, maar het is genoeg als je snel je mails wil checken of naar een website wil surfen. Deze VPN is zeker de moeite waard op het gebied van prestaties, want tijdens onze tests hebben de turbotechnologieën zich wel degelijk bewezen.

Door zijn uitgebreide ondersteuning en onbeperkte data heeft ProtonVPN zijn plek op deze lijst meer dan verdiend.

Geen maandelijkse datalimieten bij deze gratis VPN

Aantal servers: 628 | Serverlocaties: 44 | IP-adressen: N/A | Maximumaantal ondersteunde apparaten: 5

Geen maandelijkse datalimiet

Goede privacy

Slechts voor één toestel

Maar drie locaties om te kiezen

ProtonVPN is een andere provider die naast een betaalde optie een gratis VPN aanbiedt. De gratis VPN valt hier op omdat er geen datalimiet is. Met andere woorden, je kan om elke maand zoveel data gebruiken als je wilt. Er zijn natuurlijk genoeg beperkingen voor het gratis plan zodat je wordt aangemoedigd om naar het betalende abonnement te gaan. De beperkingen van ProtonVPN Free bestaan uit gebruik op slechts één apparaat, slechts drie locaties en lagere prioriteit op vlak van snelheid tegenover betalende klanten. Er is ook geen P2P-ondersteuning. Maar als je daarmee kunt leven, is dit een indrukwekkende provider met een strikt no-logging beleid. Je kan je ook aanmelden met niets meer dan je e-mailadres. Er staan zelfs geen advertenties op de website, laat staan in de client zelf.

Over clients gesproken, er is een goed aanbod hier met native software voor Windows PC, Mac, Linux, iOS en Android. We vonden de prestatieniveaus ook behoorlijk solide. Snelheden kunnen wel dalen op piekmomenten wanneer veel gebruikers in de buurt zijn en betalende klanten prioriteit krijgen. Op dat moment kun je makkelijk in de verleiding komen om te upgraden naar een betaald plan. Als je op zoek bent naar een gratis VPN met onbeperkte data, is dit alsnog de beste optie.

Hideme vertraagt je verbinding niet en claim 's werelds snelste VPN te zijn.

Deze privacy-bewuste gratis VPN verbergt je grootste geheimen

Aantal servers: 1.500+ | Serverlocaties: 60 | IP-adressen: N/A | Maximumaantal ondersteunde apparaten: 1

Sterke privacy

Geen vertragingen

Beperkt tot één toestel

Maar drie locaties

Hide.me biedt zowel betaalde als gratis VPN's, waarbij de gratis versie je 2GB aan data per maand geeft. Er zijn nog andere limieten: je kunt maximaal één apparaat aansluiten, en bent beperkt tot drie serverlocaties (Singapore, Canada en Nederland) in plaats van de 30 locaties die betalende abonnees krijgen. Aan de andere kant, zal deze provider de verbindingssnelheid van gratis gebruikers niet verlagen, en Hide.me belooft verder dat het geen logs bijhoudt en geen gebruikersgegevens opslaat. Het geeft dus geen gegevens aan derde partijen door om winst te maken (simpelweg omdat het geen gegevens heeft om door te geven). Er zijn hier ook geen advertenties.

Je krijgt native software voor Windows PC en Mac, Android en iOS, waarbij de Windows client slim is ontworpen. Er is daarnaast 24/7 technische ondersteuning (die zelfs voor gratis gebruikers beschikbaar is). De prestaties waren ook indrukwekkend in onze tests. Over het geheel genomen is dit dus een meer dan solide gratis aanbod dat probeert jouw privacy te bewaren, zonder al te veel beperkingen.

Een gebruikvriendelijke gratis VPN met veel servers? Dat is SurfEasy

Een goed argument voor een nieuwe browser?

Aantal servers: 1500 | Serverlocaties: 30 | IP-adressen: N/A | Maximumaantal ondersteunde apparaten: 5

Vijf apparaten tegelijk

Gebruiksvriendelijk

500MB per maand

Prestaties bij langere afstanden zijn niet geweldig

SurfEasy is een Canadese gratis VPN van dezelfde organisatie die verantwoordelijk is voor de webbrowser van Opera. SurfEasy is dan ook binnen Opera als VPN geïntegreerd. Er zijn zowel betaalde als gratis versies, waarbij de gratis versie het aantal apparaten dat je kunt gebruiken niet beperkt (max. 5). Je krijgt ook 1.000 servers in 25 landen, en een zeer gebruiksvriendelijke Windows-client. De prestaties zijn solide, hoewel we zagen dat sommige langere afstanden naar meer afgelegen servers (bijv. de VS) nogal traag kunnen verlopen.

De belangrijkste beperking hier is een maandelijkse datalimiet van 500MB, wat betekent dat je niet veel bytes krijgt van deze gratis VPN. Hij is echt alleen voor zeer licht of occasioneel gebruik (of als test ter voorbereiding op het betaald abonnement). Als je de VPN daarentegen gebruikt als integratie binnen Opera, dan verdwijnt deze datalimiet. Dat laatste kan wel eens een sterk argument zijn als je niet tevreden bent je huidige internetbrowser.

PrivateTunnel is een gratis VPN die je zowel op je smartphone als pc sterke beveiliging geeft.

Een gratis VPN die je identiteit overal veilig houdt

Aantal servers: 50 | Serverlocaties: 23 | IP-adressen: N/A | Maximumaantal ondersteunde apparaten: 3

Uitgebreide ondersteuning

Gebruiksvriendelijk

Beperkte locaties

Instabiele prestaties

Net als enkele andere gratis VPN's die in deze lijst is PrivateTunnel beschikbaar voor een aantal platformen (Windows , Mac, Android en iOS). Een ander kenmerk dat met veel van zijn tijdgenoten wordt gedeeld, is het bestaan van een beperkt, gratis pakket naast betaalde abonnementen. In plaats van een traditioneel maandelijks abonnement aan te bieden, krijg je in plaats daarvan 200 MB aan blijvende data om te gebruiken zoals jij dat wilt. Wanneer die data op is, kan je meer gegevens in bundels van 20GB of 100GB kopen. Als je het gevoel hebt dat je PrivateTunnel de hele tijd wilt gebruiken, kan je kiezen voor een pakket van $30 per jaar dat je onbeperkt gegevens geeft. Zie de 200 MB als een tester om te bekijken of je alles leuk vindt. Als VPN werkt PrivateTunnel vrij goed, hoewel verbindingen soms een beetje instabiel kunnen zijn. Het is allemaal heel gemakkelijk in gebruik, dus probeer hem zeker eens uit.

Een gratis VPN kiezen a.d.h.v. 5 vragen:

In de afgelopen jaren is de wereldwijde bedreiging van de individuele privacy toegenomen, waarbij het recht op anonimiteit en netneutraliteit sinds jaar en dag wordt ondermijnd met een dekmantel van legitimiteit.

Hoewel een VPN niet het wondermiddel is om beveiligd en privé op het internet te surfen, is het wel een essentiële tool voor individuen die geneigd zijn deze vrijheden op te zoeken.

Als je nog geen VPN hebt, kun je er gratis eentje nemen, zonder dat je er ook maar een cent voor hoeft te betalen. Wees wel voorzichtig, want niet alle gratis VPN's zijn gelijk en sommige zouden zelfs je veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Hier zijn vijf vragen die je jezelf moet stellen voordat je er een downloadt en installeert.

1. Wat is het bedrijfsmodel? VPN-providers zijn op zoek naar geld, vooral de populaire VPN's. Sommige, zoals Tunnelbear, zullen de gratis versie als marketingtool gebruiken om potentiële klanten te verleiden naar een betaalde versie over te stappen als ze eenmaal tevreden zijn met de gratis versie. De meeste zullen echter gebruikersgegevens verkopen of aan een derde partij leveren, waardoor je privacy in het gedrang komt.

2. Hoe beschermt het mijn computer? De meeste VPN's gebruiken meestal een desktopapplicatie die op de achtergrond jouw gegevens versleutelt terwijl jij op het web surft. Dat lost echter maar een deel van het probleem op. Je laptop kan nog steeds worden voorzien van fingerprinters vanwege die op bijna alle websites te vinden zijn. Enkele VPN's, waaronder WIndscribe, hebben een meer holistische aanpak door het equivalent van een adblocker te integreren.

3. Wat heb ik te verliezen bij een gratis VPN? Gewoonlijk kan je verwachten dat een gratis product een aantal beperkingen instelt en dat is inderdaad het geval voor alle VPN-diensten. Sommige bieden meer gratis bandbreedte dan andere, meer locaties en zelfs advertentieblokkering, P2P en een firewall. Voor enkele euro's per maand kan je meer mogelijkheden krijgen, zoals meer data, meer locaties en meer instellingen.

4. Logt de provider iets? Zorg ervoor dat je provider de internetactiviteiten van gebruikers niet opslaat. Je kunt dat meestal controleren in de voorwaardenpagina of de eindgebruikerslicentieovereenkomst, algemeen bekend als EULA. Helaas geven veel VPN-aanbieders er de voorkeur aan om eindgebruikers te frustreren met lange voorwaarden of privacyverklaringen die vaak belangrijke details verbergen over hoe ze werken. Aan de andere kant van het spectrum zijn er VPN's die alles wissen nadat je sessie is afgesloten en geen logboeken bijhouden.

5. Kan ik me volledig anoniem aanmelden? Een VPN waar je je zonder e-mailadres op kunt abonneren en die Bitcoin-betalingen accepteert, voor maximale privacy, is zo goed als het beste wat je online kunt verwachten. Sommige providers bieden ook "double-hopping" aan waarbij je je verkeer verder kunt verbergen door in wezen de privacy te verdubbelen.