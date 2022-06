Voor gaming is de Xiaomi Black Shark 5 Pro een echte eindbaas. Het toestel heeft een fantastische processor, een handige spelmodus en intrekbare triggers die je een groot voordeel zullen opleveren in competitieve games. Gebruik je hem voor normale activiteiten? Dan zul je tegen een paar obstakels aanlopen. De levensduur van de batterij valt tegen, hij raakt vaak oververhit en de camera's zijn niet om over naar huis te schrijven.

Als je deze Xiaomi Black Shark 5 Pro review leest, gaan we ervan uit dat je een nieuwe gaming-telefoon zoekt. Als je niet zoekt naar extra software- en hardwaretrucs om je gaming-kwaliteiten optimaal te benutten, dan raden we je aan een van onze andere reviews te lezen.

Dit komt omdat de Black Shark, net als veel andere gaming-smartphones, geweldig is voor het spelen van mobiele games... maar tegen beperkingen aanloopt bij alledaagse gebruik. Hoewel dit een eigenschap is waar vrijwel alle gaming-smartphones mee te maken hebben, kun je dergelijke apparaten beter vermijden als gamen geen vast onderdeel van je leven is.

Dit is het krachtigste model uit de vijfde generatie Black Shark-telefoons. Ze komen uit de stal van Xiaomi, hoewel zowel Xiaomi als Black Shark de relatie tussen de twee bagatelliseert.

Er is ook een standaard Black Shark 5, met een lagere resolutie hoofdcamera, een iets zwakkere chipset en minder opslag en RAM; en een lagere prijs heeft.

Zoals bij de meeste gaming-telefoons is het prestatievermogen van de Xiaomi Black Shark 5 Pro het belangrijkste verkoopargument: dit zorgt ervoor dat hij topgames kan draaien op de hoogste grafische instellingen. Het toestel draait op een Snapdragon 8 Gen 1, ondersteund door maximaal 12GB RAM. Deze combinatie leverde uitstekende spelprestaties.

De game-ervaring wordt geholpen door de fysieke pop-uptriggers aan de rechterkant van de telefoon, waaraan een functie voor je game kan worden toegewezen. Zo vorm je jouw smartphone om tot een apparaat dat meer op een gamecontroller lijkt. Deze opstelling levert een fiks voordeel op in games.

De pop-uptriggers zijn identiek aan die van de Black Shark 4 Pro, maar je moet het nu wel doen zonder de 3,5 mm-aansluiting voor bedrade audio. Dat is jammer, want bedrade hoofdtelefoons en microfoons bieden een betere latentie en audiokwaliteit dan wanneer je draadloze apparaten aan je smartphone koppelt. Met een USB-C-adapter kun je alsnog een headset bekabeld aansluiten, mocht je dat willen.

Onze eerdere opmerking over het gemak waarmee de smartphone games vewerkt, had betrekking op het feit dat we geen vertraging of stotteren ervaren. De Black Shark 5 Pro heeft echter wel wat problemen tijdens intensief gamen. De belangrijkste eigenschap is dat de smartphone, net als andere Snapdragon 8-telefoons, ongelooflijk heet wordt. Het ingebouwde koelsysteem van de Black Shark is duidelijk niet voldoende om te voldoen aan de eisen van intensief gamen. Bovendien verbruikt deze hoogwaardige chipset veel energie; de Black Shark Pro 5 ging niet zo lang mee als we hadden gehoopt, zelfs niet bij normaal gebruik.

De levensduur van de batterij op de Black Shark 5 Pro stelde ons teleur, maar gelukkig heeft hij een functie van zijn voorganger overgenomen. Daarmee doelen we op het snel opladen van 120 W, waarmee de telefoon in slechts 15 minuten volledig kan worden opgeladen - dat is ongelooflijk indrukwekkend.

Zoals we al hebben gezegd, lijkt de Black Shark 5 Pro in een aantal opzichten behoorlijk op zijn voorganger, maar hij heeft een paar veranderingen meegekregen die we niet kunnen negeren.

Zo heeft het nieuwe model een meer ingetogen ontwerp, evenals een betere hoofdcamera, een verbeterde macrocamera en minder bloatware. Daarnaast zijn er een paar opmerkelijke downgrades zijn, zoals een OLED-scherm over de Super AMOLED van de 4 Pro en minder variatie in opslag- en RAM-opties.

Heb je de vorige Black Shark-smartphone al in huis? Dan is de 5 Pro echt een upgrade te noemen. Zelfs als je het vorige model voor een scherpe prijs op de kop kunt tikken, is dat de overweging waard. Ben jij echter op zoek naar een eerste of compleet nieuw gaming-model? Dan moet je zeker eens kijken naar de Black Shark 5 Pro.

Xiaomi Black Shark 5 Pro prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Black Shark 5 Pro is vanaf 8 juni te bestellen. De smartphone heeft een vanafprijs van 799 euro, voor het model met 8GB RAM en 128GB opslag. Je kunt ook kiezen voor het model met 12 GBRAM en 256GB opslag voor 899 euro en het model met 16GB RAM en 256GB opslag voor 999 euro. Wij hebben de middelste getest.

Gezien het feit dat de Black Shark 5 begint bij slechts 549 euro voor de versie met 8GB / 128GB, en dat het topmodel met 12GB / 256GB slechts 649 kost, kunnen we het gevoel niet onderdrukken dat dit een beter aanbod is, zeker omdat het de belangrijkste specificaties heeft van zijn duurdere broer.

Ter vergelijk: de Black Shark 4 Pro begon bij 579 euro, terwijl de Nubia Red Magic 7 een vanafprijs van 629 euro heeft. De Black Shark is daarmee duurder dan verschillende gaming telefoons.

Waarde: 3/5

Xiaomi Black Shark 5 Pro ontwerp

De Black Shark-telefoons zijn iedere generatie een stukje minder opzichtig geworden, waarbij hoekige ontwerpen, LED-patronen en harde randen plaats maakten voor meer ingetogen vormen. De Black Shark 5 Pro is de volgende stap in deze evolutie.

Als je het embleem op de achterkant en het kleine led-paneel weglaat, heb je in feite een vrij standaard Android-telefoon uit het middensegment, met een verhoogde rechthoekige camerabobbel aan de achterkant, volumeknop aan de linkerkant, aan / uit-knop (met vingerafdrukscanner) aan de rechterkant en een USB-C-poort precies op dezelfde plek als op elke andere telefoon.

De afwijking zit hem in de twee schuifregelaars langs de rechterrand van het apparaat, een aan de bovenkant en de andere aan de onderkant. Met een snelle beweging zie je kleine triggers tevoorschijn komen, klaar voor gebruik in gaming (en bijvoorbeeld als sluiter voor de camera).

Deze intrekbare fysieke triggers zijn waarschijnlijk de beste eigenschap van een goede gaming-telefoon. Sommige toestellen kiezen voor aanraakgevoelige plekken waar je met je vinger op tikt; anderen met schermen met gebogen randen die daar triggerspots verwerken. Xiaomi is begonnen met het gebruik van fysieke triggers, zoals te zien is op verschillende Black Shark- en Poco-apparaten, en deze voelen ongelooflijk natuurlijk aan. Ze leveren, vanuit een gamingperspectief, veel betere resultaten dan de andere opties.

Het ontbreken van een 3,5 mm koptelefoonaansluiting voor bedrade audio zal niet iedereen storen, aangezien veel gamers de voorkeur zullen geven aan het gemak van draadloze koptelefoons (of USB-C-adapters gebruiken). De poort zal wel gemist worden door hardcore gamers, die graag een bedrade hoofdtelefoon of microfoon hebben, voor een lagere latentie en betere kwaliteit.

De Black Shark 5 Pro is een zware telefoon, met gewicht van 220 gram. Met zijn afmetingen van 163,9 x 76,5 x 9,5 mm valt zijn dikte op ten opzichte van veel hedendaagse handsets. Vergeleken met veel gaming-telefoons is dit toestel relatief licht.

Ontwerp score: 3,5/5

Xiaomi Black Shark 5 Pro beeldscherm

Het scherm van de Black Shark 5 Pro is een verrassende downgrade van zowel het niet-Pro-apparaat als de modellen van de 4e generatie. Dit komt omdat zowel de 4-serie een Super-AMOLED-scherm gebruikt en de standaard Black Shark 5 een AMOLED-scherm heeft, terwijl de Black Shark 5 Pro het moet doen met een standaard OLED-scherm!

Hierdoor zijn de kleuren minder helder en het contrast wat minder. Het verschil is wel klein, je zult het waarschijnlijk pas opmerken wanneer je de toestellen naast elkaar legt, maar toch. Desondanks was het scherm prima voor zijn doeleinden.

De diameter van 6,67 inch is vrij standaard voor een gametelefoon. Onthoud bovendien dat je vingers hier over de triggers zweven, in plaats van over knoppen op het scherm, waardoor je lekker veel zichtbare ruimte hebt op de Black Shark Pro 5. Je zult wel hinder ondervinden van de relatief kleine perforatie-uitsparing voor de camera aan de voorkant.

Het scherm heeft een resolutie van 1080 x 2400 pixels, net als de meeste Android-telefoons, maar de verversingssnelheid van 144 Hz (wat betekent dat het beeld 144 keer per seconde wordt bijgewerkt) is iets hoger dan de meeste concurrenten. Hierdoor zul je games met ultrahoge framesnelheden kunnen spelen en merken dat beweging vloeiender is. Die soepelheid ervaar je ook bij het navigeren door menu's en bepaalde niet-gaming-apps.

Beeldscherm score: 4/5

Xiaomi Black Shark 5 Pro camera's

Het is onwaarschijnlijk dat je een gaming-telefoon koopt voor zijn camera's, maar tegenwoordig is het belangrijk dat elke smartphone wordt geleverd met een fatsoenlijke fotografeermogelijkheid. In het verleden zijn we positief verrast door de fotografie-ervaring van sommige Black Shark-telefoons, hoewel andere handsets ons ook teleurstelden.

De Black Shark 5 Pro heeft een 108MP f/1.8 hoofdcamera, een 13MP f/2.4 ultragroothoeklens en een 5MP f/2.5 telemacro camera. Die laatste gebruikt een type lens dat tot nu toe alleen Xiaomi heeft omarmd – je kunt er macro (close-up) opnamen mee maken van een afstand, en wij zijn erg te spreken over dit type camera.

Foto's met de Xiaomi Black Shark 5 Pro zijn prima. Ze zijn niet ongelooflijk goed, hij het op cameragebied met gemak af tegen de Samsung Galaxy S22 Ultra. De camera's zijn echter prima geschikt voor foto's voor sociale media, het scannen van documenten of het maken van een selfie.

We hadden een beetje moeite met de autofocus, vooral in de macro-modus. Soms wilde het toestel simpelweg niet scherpstellen. Meestal loste dat probleem zich op met een shot-reset.

De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixels. Ook deze presteerde prima, maar we vonden wel dat de afbeeldingen een beetje kleurloos waren naar onze smaak. De portretmodus bood aangename resultaten, hoewel de kunstmatige achtergrondvervaging nogal overijverig was in het vervagen van ons haar.

Video-opname is tot 4K bij 60 fps – er is geen 8K, hoewel de chipset dat wel ondersteunt. Je koopt echter waarschijnlijk geen gaming-telefoon om de volgende Avengers-film op te nemen, dus dat is niet zo'n groot gemis. De Black Shark 5 Pro biedt wel slow-motion functionaliteit tot 960 fps, wat vergelijkbaar is met de meeste slo-mo-modi van andere apparaten.

De camera-app biedt een paar extra modi, zoals Nacht, Time-lapse en Xiaomi's Vlog-videomodus; maar het toestel beschikt niet over zoveel softwaretools als op een ander apparaat. Nogmaals, de Black Shark is een telefoon voor gamers, en met een hoogwaardige camera zou de prijs een stuk hoger liggen.

Camera score: 3/5

Camera voorbeelden

Xiaomi Black Shark 5 Pro prestaties en specificaties

Bij een gaming-telefoon verwacht je kracht, en de Xiaomi Black Shark 5 Pro levert precies dat door de hoogwaardige Snapdragon 8 Gen 1-chipset te gebruiken, gecombineerd met 8GB of 12GB RAM (we hebben de 12GB-versie getest).

De Geekbench 5-benchmarktest resulteerde in een multi-corescore van 3.531. Hiermee is het een van de krachtigste telefoons met deze chipset, en verslaat hij zelfs de Samsung Galaxy S22 Plus met ongeveer 100 punten en de Xiaomi 12, OnePlus 10 Pro en Oppo Find X5 Pro met nog meer.

Het probleem is dat de betere Snapdragon-chips erg heet kunnen worden, en de 8 Gen 1 is geen uitzondering. Een enkel spel van Apex Legends Mobile, een oplaadsessie of 10 minuten sociale media maken de Black Shark 5 Pro inderdaad erg warm.

Sommige gaming-telefoons compenseren dit probleem door ingebouwde koelsystemen te bieden, maar de Xiaomi Black Shark 5 Pro laat hier echt steken vallen. Misschien hoopt het bedrijf dat je de optionele clip-on-koeler koopt.

Als je voorbij de warmteproductie kunt kijken, is de Black Shark 5 Pro een fantastisch gamebeest, met veel functies die een geweldige ervaring bieden. Dankzij de processor kun je de hoogste grafische instellingen laden; het 144Hz-scherm laat je genieten van soepele gameplay; de triggers geven je een aanzienlijk voordeel in competitieve titels; en de luidsprekers zijn luid en duidelijk.

Prestaties score: 4,5/5

Xiaomi Black Shark 5 Pro software

Hoewel Black Shark zijn relatie met Xiaomi een beetje stil houdt, zal die band snel duidelijk worden als je de software bekijkt. JoyUI, de skin van Android 12 die hier wordt gebruikt, is lijkt als twee druppels water op MIUI op Xiaomi-telefoons.

Je zult dan ook veel vergelijkbare instellingsopties tegenkomen. Er is dezelfde Apple-achtige splitsing tussen de menu's voor meldingen en snelle instellingen (de meeste Android-skins bundelen deze) en, het meest irritante, MIUI's voorliefde voor bugs.

Onze favoriete problemen deze keer waren de volumeknop die het geluid van audio veranderde, maar die niet het pictogram laat zien hoe hard je muziek is; de melding dat de triggers in hun pop-uppositie verschijnen, zelfs als ze dat niet zijn; en achtergrond-apps (inclusief muziekspelers) die willekeurig worden uitgeschakeld. Dat laatste is misschien een praktische, energiebesparende functie, maar we weten het niet zeker. De telefoon schakelde snel achtergrond-apps uit, zelfs als we er niet om vroegen, en soms waren dit apps die we daadwerkelijk gebruikten (zoals Spotify).

Er zijn dus een paar verschillen tussen JoyUI en MIUI, die wat verder gaan dan de overduidelijke Black Shark-achtergrond die je ziet zodra je de telefoon voor het eerst instelt. Er zijn ook positieve punten.

De belangrijkste hiervan is de aanwezigheid van Shark Space, een vooraf geïnstalleerde app. Zodra je deze opent, krijg je een carrousel te zien van alle games die zijn geïnstalleerd. Het afspelen van de titels via de app levert veel extra mogelijkheden op. Je kunt ervoor kiezen om meldingen of oproepen te dempen of te beperken, de balans te bepalen tussen verwerkingskracht en batterijbesparing, de triggers instellen en nog veel, veel meer instellingen te maken.

Dit kan je helpen je game-ervaring wat mate te verbeteren, maar het compenseert de problemen met oververhitting niet helemaal.

Software score: 4/5

Xiaomi Black Shark 5 Pro batterijduur

Helaas bederft de batterijduur van de Xiaomi Black Shark 5 Pro veel van de positieve punten van het apparaat.

De 4.650 mAh-batterij die je krijgt, is niet geweldig voor een gaming-telefoon. De meeste modellen beschikken over een batterij van 5.000 mAh of meer. We denken dat het tekort van 350 mAh op zichzelf niet voldoende zou zijn om de 5 Pro een behoorlijke levensduur van de batterij te laten leveren.

Bij het spelen van games verbruikt de telefoon veel meer energie dan dan veel andere handsets die we hebben geprobeerd. Het probleem van oververhitting helpt hier waarschijnlijk niet. Maar zelfs bij normaal dagelijks gebruik waren we teleurgesteld over de levensduur van de batterij van de Black Shark 5 Pro. Als je geluk hebt, haal je het einde van de dag op één acculading. Speel een paar potjes Call of Duty Mobile tijdens de lunch (op je gaming-telefoon die is ontworpen voor het spelen van games) en je moet na de lunch een oplader pakken.

De combinatie van een helder scherm, krachtige processor, 5G-connectiviteit en hoge verversingssnelheid hebben allemaal een zware tol op de batterij van de 5 Pro. Als je de kracht uit deze functies haalt, bijvoorbeeld door naar instellingen te gaan om de verversingssnelheid te verlagen of de helderheid van het scherm te verminderen, kunt je wat tijd winnen. Een ideale oplossing is dat natuurlijk niet.

Positief is dat de Xiaomi Black Shark 5 Pro, net als zijn voorganger, wordt opgeladen met 120W. Dat betekent dat als je in slechts 15 minuten de Black Shark 5 Pro weer vol kunt krijgen.

Batterij score: 2,5/5

Xiaomi Black Shark 5 Pro review

Attributes Notes Rating Ontwerp De Black Shark 5 Pro is niet zo opzichtig als zijn voorgangers, hoewel het nog steeds duidelijk een gaming-telefoon is. 3,5/5 Beeldscherm Het scherm van de Black Shark 5 Pro is goed, met als beste eigenschap de verversingssnelheid. 4/5 Prestaties De Black Shark 5 Pro heeft niet alleen een krachtige processor, maar de combinatie van RAM en gaming-triggers maken hem formidabel. 4,5/5 Camera Hoewel je de Black Shark niet koopt voor zijn fotografie, zijn zijn camera's prima in orde.. 3/5 Batterij De Black Shark 5 Pro heeft een beperkte batterijduur wat niet ideaal is om te gamen. 2/5 Software JoyUI is gebaseerd op Xiaomi's MIUI, met enkele handige functies zoals de gamemodus. 4/5 Waarde De Black Shark 5 Pro is iets duurder dan zijn concurrenten. 3/5

Moet je de Xiaomi Black Shark 5 Pro kopen?

Koop hem als...

Je competitief wil gamen

Met de inklapbare triggers en uitstekende prestaties levert de Black Shark een echt voordeel in de wereld van gamers.

Je geen telefoon wil die je niet aan aanderen durft te tonen

Sommige game-telefoons hebben nogal opzichtige ontwerpen. Gelukkig heeft de Black Shark 5 een subtiel uiterlijk (hoewel hij nog altijd een LED paneel heeft) dat veel mensen zal aanspreken.

Je houd van snel opladen

Als je vaak vergeet om je telefoon op te laden, is de 120W snellaadfunctie van de Black Shark 5 Pro een verademing.

Koop hem niet als...

Je langere periodes achter elkaar games speelt

Hoewel de Black Shark geweldige functies biedt voor gamers, is hij niet geschikt voor langere sessies. Daardoor wordt hij te warm en verbruikt hij te veel energie.

Je een bedrade headset wil gebruiken

Black Shark heeft geen audioaansluiting ingebouwd. Je moet dus via bluetooth werken of een USB-C adapter aansluiten.

Je een oogje hebt op de 4 Pro

Xiaomi heeft niet veel verbeteringen geleverd voor de Black Shark 5 Pro, waardoor het oudere model een interessante optie is voor minder geld.

