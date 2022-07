Synology C2 review: je digitale kluis

Synology C2 is een uitgebreide en gebruiksvriendelijke cloudsoftware voor het bewaren van je meest kostbare gegevens. Deze digitale kluis is niet te kraken.

Je kent Synology wellicht wel van zijn NAS-server en harde schijven. Waar dergelijke oplossingen zich vooral richten op het fysiek bewaren van gegevens, is Synology ook een sterk ecosysteem in de cloud aan het uitbouwen. Onder het moto ‘Een cloud voor alles’ wil Synology je in staar stellen om allerlei soorten gegevens, van documenten tot wachtwoorden, onder één account onder te brengen zodat je niet verschillende software moet gebruiken. Synology C2 bestaat uit verschillende programma’s die je kan combineren. Wij nemen een kijkje naar Synology C2 Backup, C2 Password en C2 Transfer.

Installatie en setup

Je inschrijven voor de cloudsoftware doe je via Synology C2 Backup, waar je de verschillende diensten kan bekijken. Uiteraard ben je niet verplicht om op alles een abonnement te nemen. Bij aanmelding stel je zelf je eigen pakket samen en je kan via je je account op elk mogelijk moment uitschrijven of inschrijven op andere diensten. Belangrijk om te weten is dat je bij het aanmaken van een account een code zal krijgen die als sleutel dient om je data te decrypteren. We raden je aan deze goed te bewaren. Waarom, dat lees je straks.

Synology C2 Backup

Back-ups van je gegevens kan je nooit genoeg hebben om het risico op gegevensverlies te minimaliseren. Het is aangeraden om zowel fysiek als in de cloud back-ups te maken; Synology C2 dient voor die laatste. Het dashboard is verdeeld in twee menu’s: on-premise en cloud. In het menu on-premise kan je in principe een onbeperkt aantal computers koppelen, al dien je op elk apparaat wel het besturingsprogramma te installeren. Dat is beschikbaar voor alle Windows-systemen vanaf Windows 7; sinds kort is er ook een programma voor Mac maar deze zit nog in preview. Via het programma kan je werkelijk je volledige Windows-systeem laten kopiëren, van bestanden die bewaard staan op de pc tot je systeemconfiguraties. Het is zelfs mogelijk om een externe harde schijf te kopiëren naar de cloud. Via de instellingen stel je zelf een back-up schema in. Je kan je systeem dagelijks laten kopiëren of bij bepaalde events zoals het opstarten van je computer. Ook stel je in hoe lang back-up bestanden bewaard worden (met een minimum van 7 dagen) of tot hoeveel versies terug in de tijd. De menu’s zijn overzichtelijk en eenvoudig te doorlopen.

(Image credit: Jens Jonkers)

Het menu cloud werkt op min of meer dezelfde manier, maar dan om een duplicaat te maken van je bestanden in OneDrive. Je kan zowel professionele als persoonlijke Microsoft-accounts koppelen. Op termijn mag Synology zeker nog ondersteuning voor andere populaire clouddiensten als Google Drive en Dropbox toevoegen. Back-ups van OneDrive gebeuren sowieso op dagelijkse basis en worden eeuwig bewaard tenzij je hier een limiet opzet. (hier minstens 6 maanden). Back-ups worden nooit verwijderd zonder jouw toestemming. Om je gegevens te herstellen dien je je encryptiesleutel in te geven. Synology C2 Backup heeft drie verschillende formules: het basisplan met 500 GB kost 34,99 euro per jaar, voor 2 TB betaal je 99,99 euro per jaar en voor 5 TB 249,99 euro per jaar. Het basisplan is in vergelijking met concurrerende diensten goed geprijsd en zal voor particuliere gebruikers volstaan.

Synology C2 Password

De passwoordmanager in het Synology-aanbod presenteert zich zoals een standaard wachtwoordmanager, met de herkenbare functies. Maak je de overstap van een ander programma’s, kan je voor het opzeggen van je account al je wachtwoorden exporteren als cvs-bestand en inladen in C2 Password. Dat bespaart je heel wat manueel werk. Verder doet het programma wat je ervan verwacht. Wachtwoorden zijn overzichtelijk gesorteerd in categorieën. Wachtwoorden worden automatisch ingevuld en C2 Password maakt ook wachtwoorden voor je aan bij nieuwe accounts.

(Image credit: Jens Jonkers)

Persoonlijk vind ik de interface van bijvoorbeeld 1Pass of LastPass aantrekkelijker en als losstaande wachtwoordmanager zou C2 Password niet mijn eerste keuze zijn. Maar het programma is wel een zeer goede aanvulling op C2 Backup en vergis je niet, het is een volwaardige wachtwoordmanager. Synology C2 Password heeft een gratis plan en een betalend plan. Het verschil tussen beide versies is dat betalende gebruikers hun account met 5 anderen kunnen delen; de gratis versie bevat verder alle basisfuncties. Het programma is ook beschikbaar voor Android en iOS en kan als browserextensie geïnstalleerd worden.

Synology C2 Transfer

Deze dienst gebruik je voor het veilig verzenden van bestanden is een alternatief voor WeTransfer. Je uploadt simpelweg een bestand in je server en vult het mailadres van de ontvanger. Maximale bestandsgrootte is 20 GB per upload en je kan tot 20 mailadressen per keer opgeven. C2 Transfer maakt vervolgens een link aan die je kan kopiëren of via mail verzenden. In de link staat dan aangegeven hoe lang de bestanden beschikbaar zijn; wat maximaal 90 dagen kan zijn.

(Image credit: Jens Jonkers)

Bij File Requests bewandel je de omgekeerde weg en zal je iemand vragen om een bestand te uploaden naar je C2-server. Die persoon moet dan vervolgens een code aanvragen om toegang te krijgen tot jouw server. Dat verloopt allemaal in een zeer gecontroleerde omgeving zodat en je kan via het controlepaneel het uploadverzoek opvolgen. C2 Transfer heeft geen gratis versie en de basisformule kost je al wel een 99,99 euro per jaar.

Beveiliging & GDPR

In Synology C2 zal je zeer gevoelige data bewaren. De beveiliging is dan ook een absolute topprioriteit. Synology heeft er dan ook echt op gehamerd dat aspect in orde is. Je bestanden zitten achter een meerlagige beveiligingsmuur verstopt. De eerste laag bestaat uit je gebruikersnaam en wachtwoord. Omdat dat nu eenmaal gekraakt kan worden, kan je tweestapsverificatie instellen met je mobiele nummer of de Synology Secure SignIn-app. Als dat nog niet volstaat om dieven buiten te houden, zijn bestanden beveiligd met 256-bit AES-encryptie die je enkel met je unieke code kan omzeilen. Hadden we al vertelt dat je deze code absoluut niet mag kwijtspelen? Het is soms vervelend dat je de code ook telkens moet ingeven om tussen de verschillende apps te wisselen, maar Synology heeft niets aan het toeval willen overlaten.

In het kader van veiligheid is het ook interessant om eens te kijken hoe Synology zelf met onze data omgaat. De GDPR-richtlijnen schrijven voor dat de data van Europese gebruikers op Europees grondgebied moet bewaard staan. Je krijgt als gebruiker zelf de keuze om een datacenter te selecteren. Voor zijn Europese gebruikers heeft Synology een datacenter in Frankfurt staan.

Conclusie

Synology C2 is een zeer uitgebreide totaaloplossing voor cloudopslag. In totaal bevat het ecosysteem maar liefst 8 verschillende componenten, waarvan 6 cloud-native applicaties en twee hybride oplossingen. Elk van die applicaties presteert op zichzelf uitstekend, maar de kracht van een ecosysteem zit hem juist in het combineren van verschillende elementen tot een geheel. Met Synology C2 heb je genoeg aan één cloud voor alles.