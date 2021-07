SteelSeries Prime Wireless review

In het kort

Het prijskaartje van draadloze esports gaming muizen kan al gauw oplopen. Gelukkig zijn er ook hier middenklasse toestellen die niet teveel kosten. De SteelSeries Prime Wireless heeft een adviesprijs van 139,99 euro en vormt daarmee een lichtjes duurder, maar iets beter presterend alternatief voor bijvoorbeeld de HP Omen Vector Wireless. Er zijn enkele minpuntjes, maar zodra je met de muis aan de slag gaat, vergeet je ze al snel.

De Prime Wireless komt net zoals de andere toestellen binnen de Prime-reeks met Prestige OM-switches, een TrueMove Air sensor en matte afwerking. De draadloze versie is de zwaarste van de familie met 80 gram, en komt met een batterijduur van 100 uur en Quantum 2.0 Wireless-connectiviteit via een USB-C dongle.

Op vlak van gaming levert de SteelSeries Prime Wireless geweldige prestaties die dankzij zijn bouw na uren speelplezier steeds comfortabel blijven aanvoelen. De draadloze muis is niet geheel zonder minpunten, waaronder een gebrek aan knoppen waarmee je de CPI (counts per inch, oftewel de gevoeligheid van de bewegingen van je muis) kan aanpassen of van profiel kan wisselen.

De Prime Wireless komt met een fenomenale batterijduur van 100 uur. Bovendien is er ook een snellaad-optie waarmee je in slechts 15 minuten tot wel 40 uur kan spelen. Helaas biedt de muis wel weinig verbindingsopties. Je kan dus niet met bluetooth verbinden en de enige USB-C kabel die in de oplaadpoort vooraan de muis past, is degene die je in de doos krijgt. De Prime Wireless is een uitstekende muis voor gamers die een sterk en comfortabel draadloos alternatief zoeken zonder teveel franjes, en met een uitzonderlijk goede batterijduur.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De SteelSeries Prime Wireless is sinds 25 mei 2021 beschikbaar en komt tegen een adviesprijs van 139,99 euro. Daarmee valt de muis wat duurder uit dan zijn bekabelde soortgenoten, de Prime en Prime+. Zij kosten respectievelijk 69,99 en 89,99 euro.

Naast de muis krijg je in de verpakking ook nog een USB-C naar USB-A-kabel, de USB-C-dongle voor de draadloze verbinding en een dongle extender voor als je zelf geen USB-C-poorten beschikbaar hebt.

(Image credit: Future)

Ontwerp

Op vlak van ontwerp wijkt de muis weinig af tot niet van de andere toestellen in haar familie, de Prime en Prime+. Dat is ook zeker niet zo erg, want het slanke ontwerp zonder allerlei toeters en bellen draagt enkel bij aan het comfort. Het knap afgeronde ontwerp zorgt ervoor dat het een van de meer aantrekkelijke toestellen in de prijsklasse is. De behuizing kent een volledig zwarte afwerking, op het SteelSeries-logo op de polssteun na.

(Image credit: Future)

In het scrollwiel zit LED-verlichting verwerkt, wat voor een leuk accent zorgt. Onderaan de muis kan je de aan/uit-knop terugvinden, samen met een knop om de CPI en pollingsnelheid (aantal keren dat jouw muis per seconde met je computer communiceert) aan te passen. Vooraan kan je de USB-C-poort terugvinden waar helaas enkel de USB-C-kabel in past die bij de muis geleverd wordt. Als je de muis dus liever met een andere kabel wil opladen, dan zit je dus mogelijk met een probleem.

(Image credit: Future)

Prestaties

De Prime Wireless is met zijn 80 gram zeker een lichte muis. Tijdens het gamen of werken voelt dat enorm aangenaam, zonder dat je ooit het gevoel hebt dat ze té licht is, en daardoor fragiel of breekbaar. Dankzij de sterke vormfactor voelt ze stevig én wendbaar aan. Daar komen nog eens de TrueMove Air-sensor en teflon voetstukjes bij, waardoor het lijkt alsof de muis over je bureau of muismat glijdt. Daarmee is ze dus zeker geschikt voor snellere shooters, zoals Doom Eternal.

Ook bij meer precisiewerk, zoals Rainbow Six: Siege, blijft de muis goed presteren. Dankzij de Prestige OM switches voelt het klikken steeds heel responsief aan. Het toestel zou 100 miljoen kliks aan moeten kunnen, en de switches blijven ervoor zorgen dat de kliks precies, vlot en sterk zijn.

De beste manier om aanpassingen te maken aan je muis, gaande van de kleur van de verlichting van je scrollwiel tot de CPI en instellingen om je batterij mee te besparen, kan je terugvinden in de SteelSeries GG-app op je desktop of laptop.

Dankzij de Quantum 2.0 Wireless-verbinding via USB-C voelt de draadloze connectie sterk aan. De verbinding hapert niet of valt niet weg. Wel merkten we enkele malen op dat de muis bij het opstarten van onze desktop wel een verbinding maakte waarbij je ze over je bureaublad kon bewegen, maar dat kliks niet werden geregistreerd. Na een update van de software was dit euvel echter snel verholpen.

Wat nog sterker is dan de verbinding, is de batterijduur. Op een enkele oplaadbeurt kan de batterij rond de 100 uur mee. We moesten ze tijdens onze tests amper opladen, en zelfs als dat wel het geval was, dan duurde dat nooit lang. Daarnaast kan je uit 15 minuten snelladen ook 40 uren gameplay persen. Geen zin om te wachten? Dan kan je de muis ook gewoon met de kabel met je PC verbinden en spelen terwijl je muis zich oplaadt.

Gebruikers die reeds met een eerdere muis uit de Prime-reeks aan de slag konden, maar toch een draadloos alternatief zoeken, zullen met de Prime Wireless hun slag slaan. De muis heeft niet geweldig veel knoppen of functies, maar dat verbleekt al snel bij de gaming prestaties en uitstekende batterijduur. Het is een prima allround gaming muis die zowel beginners als veteranen zal bekoren.

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een draadloze muis wilt die stevig en comfortabel aanvoelt

De Prime Wireless weet dezelfde bouwkwaliteit en gebruikscomfort te brengen als de standaard Prime en Prime+, maar dan zonder kabel, wat een enorm pluspunt kan zijn voor sommige gebruikers.

Je goede prestaties zoekt

De muis glijdt over je oppervlak en hapert niet. De bewegingen van de cursor zijn enorm vlot en ook als je klikt voelt de muis heel responsief aan.

Je een geweldige batterijduur wilt

De Prime Wireless biedt je op slechts één enkele oplaadbeurt ongeveer 100 uur klikplezier aan, wat interessant is. Als kers op de taart kan je na slechts 15 minuten laden weer 40 uur verder. Als je wil, dan kan je ook met de kabel werken.

Koop hem niet als...

Je meerdere draadloze verbindingsopties wilt

Er is geen ondersteuning voor bluetooth, wat een probleem kan vormen voor gebruikers die meerdere verbindingsmogelijkheden willen voor hun gaming muis.

Je meerdere profielen in je muis wil opslaan

De Prime Wireless komt zonder de mogelijkheid om individuele profielen in te stellen. Gebruikers die dus meerdere instellingen willen voor hun verschillende spellen moeten een andere muis zoeken.

Je betere driverloze aanpassingsopties aan je muis wilt

Het gebrek aan CPI-knoppen op de muis is lastig, maar de driverloze aanpassingen helpen wat. Als je snelle aanpassingen wil, dan is dit niet de muis voor jou.