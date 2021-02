Samsung Odyssey G7 review

Als PC-gamer staat het upgraden van je monitor waarschijnlijk niet bovenaan je to-do lijst (zeker niet als je nog steeds wacht op een RTX 3000-kaart). De Samsung Odyssey G7 bewijst echter dat je ongelijk hebt om vast te houden aan je 1080p monitor.

De Samsung Odyssey G7 27 inch-versie is speciaal ontworpen voor gamers en uitgerust met alles waar je maar van kan dromen: Een resolutie van 1440p, verversingssnelheid van 240Hz, G-SYNC, HDR en zelfs RGB-effecten. Dit alles zit verpakt in een display met 1000R-curve die voor extra immersie zorgt en komaf maakt met vermoeide ogen. Dat klinkt alvast veelbelovend, maar bij een hoogwaardige monitor hoort natuurlijk een premium prijskaartje.

(Image credit: Samsung)

Ontwerp

Laten we meteen beginnen bij de belangrijkste vraag die je ongetwijfeld hebt: Is zo’n monitor met curve iets voor mij? Met zijn curve van 1000R is de Samsung Odyssey G7 ook nog eens extra scherp gebogen ten opzichte van de meeste monitoren, die in de meeste gevallen een 1800R-curve hebben.

Wij gingen een maand lang aan de slag met deze G7 en de vergelijkbare AOC Agon PD27 en we moeten zeggen dat we nooit echt gewend zijn geraakt aan de buiging van het scherm. We moeten echter wel een onderscheid maken tussen het redactionele werk dat we overdag doen en de verschillende vormen van entertainment die we ‘s avonds consumeren.

In het eerste geval merkten we op dat de curve vooral in het midden erg opvallend is, wat al eens storend kan werken in applicaties zoals Photoshop en Lightroom of op websites met veel afbeeldingen. Tijdens het gamen of bekijken van video’s in volledig scherm hadden we hier veel minder last van. In hoeverre de curve voor extra immersie zorgde was niet meteen duidelijk. De reden hiervoor lijkt te liggen bij de ultra-wide 2560x1080p monitor die we tot een maand geleden gebruikt hebben. Die is weliswaar niet gebogen, maar zorgde al wel voor extra immersie door een grotere kijkhoek. Onbewust paste onze ogen zich echter wel aan aan de curve, want toen we terug naar onze oude monitor wisselden leek het een dag lang alsof deze een bolle curve had (geen holle dus zoals de G7). Onze ogen verwachtten dus een gebogen display en compenseerden het beeld in verhouding.

(Image credit: Samsung)

Gebaseerd op mijn ervaringen met de Odyssey G7 hoeft een monitor dan ook geen curve te hebben. Buiten de vervorming die je merkt bij dagdagelijkse taken, nam de monitor ook meer fysieke plaats in op mijn bureau. Mogelijk is een 1800R-display een goede tussenoplossing, want beide tekortkomingen worden daarbij aangepakt.

Nu goed, over de curve laten we je zelf beslissen. Daarnaast is de Samsung Odyssey G7 immers een geweldige monitor. De resolutie van 2560×1440 is ideaal voor de gemiddelde gamer en zorgt voor meer details zonder dat dit ten koste gaat van je frames per seconde zoals dat bij 4K-gaming vaak het geval is. De ondersteuning voor NVIDIA G-Sync en AMD FreeSync helpt je bovendien in het maximaal benutten van het display. DisplayHDR 600 is ook aanwezig, al staat die technologie nog steeds niet op punt voor monitoren.

(Image credit: Samsung)

Kijken we verder naar het ontwerp, dan valt de Infinity Core RGB-verlichting aan de achterkant vooral op. Het is iets dat we terugvinden bij aardig wat gaming monitoren, maar bij veel setups gaat deze extra wat verloren omdat het amper zichtbaar is. Hetzelfde kan gezegd worden voor de twee RGB-elementen onderaan het scherm, die eigenlijk amper te zien zijn als je in een normale positie voor het scherm zit. Een vreemde ontwerpkeuze van Samsung.

Terug aan de achterkant werd er voldoende aandacht aan kabelmanagement besteed. Een handige cover verbergt de kabels voor de stroomaansluiting, één HDMI-poort, twee DisplayPort en de USB-hub. Gebruik je deze allemaal samen dan zal het wat drukker worden, maar bij een één scherm setup kan je alles makkelijk wegstoppen. De uitklapbare hoofdtelefoonhouder is een leuke extra, maar opnieuw zit deze achteraan waar hij weinig nut heeft als je monitor tegen de muur staat.

(Image credit: Samsung)

Prestaties

Uiteraard verwacht je ook uitstekende beeldkwaliteit van een QLED-monitor van dit kaliber en die verwachtingen werden volledig ingelost door de Odyssey G7. De kleuren die je te zien krijgt, zijn zeer natuurlijk en levendig. Het scherm heeft een lage input lag van 1ms waardoor de responsnauwkeurigheid zeer hoog ligt. Dankzij de hoge verversingssnelheid heb je geen last van visuele haperingen en alles ziet er tot in de details zeer scherp uit, vooral vergeleken met een 1080p monitor.

De monitor is bovendien compatibel met NVIDIA G-Sync en AMD FreeSync en zal zich automatisch aanpassen aan de framerate van je games waardoor haperingen, vertraging en tearing voorkomen worden.

De instellingen van de monitor zijn makkelijk te bedienen via de joystick onderaan, al is het op zich niet nodig om veel tijd door te brengen in de menu’s, want de monitor is standaard zeer goed gekalibreerd.

(Image credit: Samsung)

Prijs en eindoordeel

We kunnen niet anders dan de Samsung Odyssey G7 bestempelen als een fantastische monitor. Het prijskaartje van 599 euro voor dit 27 inch-model en 699 euro voor het 32 inch-model, zullen echter voor velen net een brug te ver zijn. Wil je echter investeren in een monitor die voorzien is van alles dat je maar kan wensen en je ongetwijfeld zal voorzien van jarenlang superieure beeldkwaliteit tijdens het gamen? Dan raden we je aan om niet te settelen voor een goedkoper exemplaar.

Houd wel rekening met de extreme curve van deze monitor, want die zal niet voor iedereen weggelegd zijn en kan wat hinderlijk zijn als je de monitor doorheen de dag ook gebruikt voor kantoorwerk.