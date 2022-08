(opens in new tab)

Samsung heeft een aantal van de grootste pijnpunten van de Z Flip 3 aangepakt met zijn 2022 opvolger; de belangrijkste upgrade is een grotere batterij die past in een compactere vormfactor. De prijs-kwaliteit blijft ongeëvenaard op de markt, zeker als je bedenkt dat dit een van de enige waterbestendige foldables is.

Samsung's Unpacked-evenement heeft alle verwachtingen waargemaakt, met de nieuwe Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro, Galaxy Z Fold 4 en Samsung Galaxy Z Flip 4.

Beide opvouwbare toestellen hebben veel weg van hun voorgangers, waarbij de Z Flip 4 een bekende tweekleurige clamshell-vorm heeft, een dubbele camera aan de achterzijde en een extern scherm... Dus wat is er wel nieuw?

De Fold 4 en de Flip 4 lijken gefocust te zijn op het verfijnen van hun voorgangers en dat geldt vooral voor de Flip. Op het eerste gezicht ziet die er bijna identiek uit en voelt hij aan als zijn voorganger, de Samsung Galaxy Flip 3.

Samsung Galaxy Z Flip 4 releasedatum en prijs

Na een stortvloed aan gelekte informatie en een paar teasers rechtstreeks van Samsung, heeft de techgigant eindelijk zijn nieuwste producten onthuld tijdens het speciale Unpacked-evenement op 10 augustus 2022.

Naast de reeds genoemde Buds en horloges, maakten we kennis met een vernieuwd paar foldables. Net als hun voorgangers, richten ze zich respectievelijk op productiviteit en draagbaarheid.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 zal op 26 augustus in de verkoop gaan en geïnteresseerden kunnen al vanaf 10 augustus de telefoon pre-orderen.

De prijzen zijn dit jaar licht gestegen, ongetwijfeld als gevolg van de wereldwijde economische druk en problemen met de supply chain. Veel fabrikanten kampen in het huidige economische klimaat met deze problemen en dat is ook de reden voor de prijsstijgingen van een groot aantal producten.

128GB = 1.099 euro

256GB = 1.159 euro

512GB = 1.279 euro

Desondanks lijkt de telefoon nog steeds de voordeligste foldable op de markt te zijn. Dit jaar is er ook een versie van de Flip 4 met meer opslagruimte, waardoor je tot een halve terabyte aan ruimte krijgt, iets wat niet beschikbaar was bij de Samsung Galaxy Z Flip 3 van 2021.

Net als bij de Z Flip 3 kunnen liefhebbers in sommige regio's kiezen voor een eigen kleurcombinatie voor het frame en de achterkant van hun Z Flip 4 Bespoke Edition. Er zijn 75 combinaties beschikbaar op Samsung.com en in de Experience Stores.

Samsung Galaxy Z Flip 4 design en display

Als je de huidige Z Flip 3 hebt gezien, dan is het je vergeven als je de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4 op het eerste gezicht misschien niet eens herkent.

De Flip 4 heeft dezelfde rechthoekige look, met een zwart 'vizier' langs de bovenrand van de achterkant dat plaats biedt aan de twee camerasensoren aan de achterkant en het display van de externe cover, terwijl de rest van de achterkant bestaat uit Gorilla Glass Victus, afgezet tegen Aluminum Armor-frame.

Je kan kiezen uit de kleuren Graphite, Pink Gold, Bora Purple en blauw, en als je een Bespoke Edition koopt, kun je in bepaalde regio's zowel de kleur van de achterkant als de afwerking van het frame zelf bepalen.

Ongeacht het feit dat het hoofdscherm even groot is als dat van de Flip 3, is Samsung erin geslaagd om de Flip 4 te verkleinen. Wanneer de telefoon wordt dichtgeklapt, steekt het scharnier met het logo niet meer zo ver uit als bij het vorige model, waardoor de ingeklapte hoogte 1,5 mm korter is, mede dankzij de slankere randen (hierdoor is er ook meer ruimte voor een grotere batterij).

Op de zijkant is er nog steeds een duidelijke opening om het deel van het scherm te beschermen waar de telefoon vouwt en er bestaat nog steeds een risico dat er stof binnendringt. Er is geen gecertificeerde bescherming tegen gruis, maar de IPX8-waterbestendigheid, die voor het eerst zagen bij Flip van vorig jaar, is nog steeds even ongelooflijk indrukwekkend. Samsung blijft daarnaast de enige met een IP-certificering voor zijn foldables.

Net als de Flip 3 heeft zijn opvolger een 6,7 inch Full HD+ (2640 x 1080) 'Dynamic AMOLED 2X' display wanneer je hem opent. Het scherm heeft soepele 120Hz variabele verversingssnelheid die kan worden teruggeschroefd naar 1Hz om batterij te besparen.

De beeldkwaliteit is geweldig en de vouw is praktisch onzichtbaar en nauwelijks voelbaar met je vinger. Het gebruiksgemak is daardoor bijna net zo goed als op een traditionele smartphone, maar dan met een ongebruikelijke beeldverhouding van 22:9.

De vorm vraagt iets vaker om tweehandig gebruik, maar leent zich ook bijzonder goed voor split-screen multitasking of het afspelen van video's.

Het hoofdscherm wordt ook beschermd door een nieuwe versie van Samsung's UTG (ultra-thin glass) 2.0, dat volgens het bedrijf 20 procent sterker is dan voorheen. We kunnen echter nu nog niets zeggen over de kras- of schokbestendigheid.

De display van de externe cover was bij de Flip 3 al groter dan bij zijn voorganger, en dat geldt ook voor de Galaxy Z Flip 4. Het display heeft dezelfde 1,9 inch Super AMOLED-paneel als voorheen, met dezelfde resolutie van 260 x 512 en een verversingssnelheid van 60Hz.

Samsung Galaxy Z Flip 4 software

Samsung heeft de functionaliteit van het Cover Display wel flink uitgebreid, met thema-matching wanneer je Galaxy-thema's op het hoofdscherm instelt en een groot aantal nieuwe en verbeterde widgets: zoals een SmartThings smart home-bedieningspaneel, toegang tot Samsung Wallet, uitgebreide quick replies, plus meer algemene snelle instellingen.

Flex Modus maakt ook een comeback, waardoor je het stevig aanvoelende scharnier van de Samsung Galaxy Z Flip 4 in meerdere hoeken kan positioneren. Leuk om verschillende manieren van split-screen te ervaren.

Het bedrijf heeft doorgebouwd op het huidige aanbod zoals YouTube en Google Duo, met apps zoals Meta Messaging met een speciale Flex Modus ondersteuning. Functies zoals multi-window zijn vervolgens geoptimaliseerd voor de Flex Modus, waardoor je met een simpel gebaar van onderaan het scherm aan de slag kan.

Afgezien van deze toevoegingen en updates, die inspelen op de unieke configuratie van de Flip 4, kan je een meer vertrouwde One UI software-ervaring verwachten, met Android 12 als basis.

Samsung Galaxy Z Flip 4 prestaties en batterijduur

Hoewel de Flip 4 zich richt op compacte draagbaarheid in tegenstelling tot de productiviteit van de Z Fold 4, wordt er niet bezuinigd op prestaties. Het toestel wordt namelijk aangedreven door Qualcomm's nieuwste Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Dit is dezelfde chipset die je terugvindt in de nieuwste Android vlaggenschepen, inclusief Asus' nieuwste Zenfone 9 en de ROG Phone 6. Bij de Flip 4 is de Snapdragon echter gekoppeld aan een ingetogen 8GB RAM, terwijl de Samsung Galaxy Z Fold 4 over 12GB beschikt.

Samsung's eigen Exynos-chips zijn niet terug te vinden in de nieuwste generatie foldables, waardoor de prestaties consistenter zouden moeten zijn in welk land je ook dit toestel aanschaft. Sommige vlaggenschepen van Samsung, met name in de Galaxy S-serie, draaien op Snapdragon- of Exynos-chips, afhankelijk van je locatie. Hierdoor kunnen aspecten als prestaties en cameragebruik behoorlijk verschillen tussen de twee versies, waarbij de Snapdragon doorgaans wint.

Wat de batterijduur betreft, lijkt het opladen precies op die van de Flip 3: ondersteuning voor maximaal 25W bij bekabeld opladen en draadloos opladen tot 15W. Samsung heeft naar de feedback van gebruikers geluisterd en de batterij is van 3.300 naar 3.700mAh gegaan, waardoor de Flip 4 gemakkelijk de dag door zou moeten komen.

Samsung Galaxy Z Flip 4 camera's

Op de Samsung Galaxy Z Flip 4 zijn drie camera's te vinden, die op het eerste gezicht erg lijken op die van de Z Flip 3.

Het opvouwbare display heeft een centraal geplaatste 10MP (f/2.4) punch-hole camera, terwijl de twee sensoren naast het coverdisplay aan de achterkant bestaan uit een primaire sensor van 12MP (f/1.8) met OIS en een 12MP (f/2.2) groothoekcamera.

Onze eerste hands-on met de Flip 4 onthulde geen baanbrekende verbeteringen van de beeldkwaliteit, maar we konden niet naar buiten wandelen met een pre-release toestel in de hand om dit te testen. Bij de volledige review zullen we daar echter een beter idee van hebben.

Samsung belooft helderdere foto's en video's (tot 65 procent) van de primaire camera, dankzij grotere pixels (1,8 µm, tegenover 1,4 µm voorheen) op de 12MP primaire sensor, terwijl de rest van de camera-hardware ongewijzigd lijkt.

Zowel OIS (optische beeldstabilisatie) als VDIS (video digitale beeldstabilisatie) zijn verbeterd, waarbij de laatste bijzonder handig is met de nieuwe FlexCam-functie: ontworpen om de UI goed te oriënteren als je de telefoon vasthoudt met het scharnier in een hoek van 90 graden.

Het gebruik van de coverdisplay is nog steeds erg functioneel. Je kan simpele zaken doen, zoals bladeren door je foto's, maar ook foto's en video's opnemen waarbij je een preview ziet in het kleine display. Klap je de telefoon open, dan schakel je over naar het hoofddisplay zonder de opname te onderbreken.

Vroeg oordeel

De Samsung Galaxy Z Flip 4 ziet en voelt net zo aan als zijn voorganger, maar is voorzien van een aantal verbeteringen waaruit blijkt dat Samsung goed naar zijn gebruikers luistert.



Hoewel bestaande bezitters van een Z Flip 3 zich niet achtergesteld hoeven te voelen door de toevoegingen en verbeteringen die zijn opvolger biedt, is de Z Flip 4 voor iedereen die de overstap wil maken naar een innovatieve foldable. Zelfs met de lichte prijsstijging op dit moment.

Samsung heeft echter voldoende ruimte overgelaten voor de Flip 5 (of hoe die ook zal heten). Betere camera-hardware, schermen met een hogere resolutie, stofbestendigheid en sneller opladen zijn allemaal zaken die we graag in het volgende model willen zien.