De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is een standaard premium smartwatch en komt met alle voor- en nadelen van zo'n toestel. Hij is stevig, heeft allerlei functies en een roterende bezel die je in staat stelt om doorheen menu's te navigeren. De smartwatch is echter vrij duur en past niet altijd even goed, zelfs niet bij gemiddelde polsen.

De Samsung Galaxy Watch 4 verscheen dit jaar zonder Watch Active 4, zoals we reeds verwachtten. We zagen dit jaar echter wel de Watch 4 Classic opduiken, een smartwatch met dezelfde software als de Watch 4, maar met een meer premium ontwerp en ook hogere prijs.

Deze nieuwe high-end smartwatch komt met een roterende fysieke rand (bezel) waarmee je vlot doorheen menu's kan navigeren. De standaard Watch 4 komt met een haptische versie van deze functie, maar die werkt zeker niet even goed.

De Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic zijn ook de eerste toestellen met WearOS 3, het nieuwe besturingssysteem dat Google samen met Samsung heeft ontworpen. Je krijgt hiermee dus toegang tot de Play Store en alle fitness-apps van zowel Google als Samsung.

Het is echter geen perfecte smartwatch en kampt met veel problemen die je ook bij andere toestellen ervaart. Het ontwerp is groot en log, en hij paste niet comfortabel op onze pols vanwege enkele probleempjes met de polsband die we verder nog zullen bespreken. De Watch 4 Classis zat dus vrij los, wat verre van aangenaam was.

(Image credit: Future)

Daarnaast is ook het prijskaartje van de smartwatch vrij hoog. Je koopt wel een premium toestel, maar er zijn andere Chinese merken die gelijkaardige smartwatches aanbieden voor veel minder geld.

Releasedatum en prijs

De Galaxy Watch 4 Classic is in vier verschillende versies beschikbaar. Er is zowel een 42 mm-model als eentje in 46 mm, en je kan bij beide kiezen tussen opties met Bluetooth of LTE. Het startmodel kost 369,99 euro. Je kan in de onderstaande tabel alle verschillende prijzen terugvinden:

Samsung Galaxy Watch 4 Classic prijzen Grootte Connectiviteit Prijs 42 mm Bluetooth €369,99 42 mm LTE €419,99 46 mm Bluetooth €399,99 46 mm LTE €449,99

Om alles wat in context te plaatsen; de gewone Galaxy Watch 4 start bij 269,99 euro, wat op zichzelf al vrij prijzig is voor een smartwatch. Dat verklaart dan ook meteen waarom de prijzen voor deze Classic-versie zo overdreven hoog lijken. De smartwatches komen wel in verschillende groottes, waardoor het iets moeilijker wordt om ze helemaal met elkaar te vergelijken.

De Galaxy Watch 4 Classic werd op 11 augustus onthuld en geïnteresseerden kunnen nu pre-orders plaatsen. De officiële releasedatum valt op 27 augustus.

(Image credit: Future)

Ontwerp en display

Zoals we reeds aanhaalden, komt de Samsung Galaxy Watch 4 Classic met grotere schermopties dan zijn gewone tegenhanger. Gooi daar nog eens de zware roterende bezel bij, en je krijgt een opvallend groter toestel.

De smartwatch is 11 millimeter dik en weegt, afhankelijk van de grootte die je kiest, ongeveer 50 gram. Het is dus een log ding, en eentje dat daardoor niet comfortabel op elke pols past.

Bij de meeste smartwatches kan je de hoek van de polsband aanpassen in relatie tot de behuizing. Op de Watch 4 Classic (en gewone Watch 4) steken de bandjes gewoon uit de smartwatch, wat aan weerszijden voor een vrij grote opening zorgt tussen het bandje en je pols. Hieronder zie je op de afbeelding wat dit juist inhoudt, en wij zouden onze polsen eerder aan de gemiddelde kant noemen.

(Image credit: Future)

De polsbandjes zijn wel vervangbaar, dus de kans is groot dat Samsung gaandeweg meerdere versies zal aanbieden in verscheidene materialen. Je zal dus mogelijk met meer comfortabele bandjes aan de slag kunnen, maar de huidige polsband was voor ons alvast geen hoogvlieger.

De behuizing van de smartwatch is van roestvrij staal en voelt dus vrij stevig aan. Je kan aan de linkerzijde twee knoppen terugvinden. De bovenste brengt je terug naar je standaard wijzerplaat als je doorheen menu's aan het scrollen bent. Als je de knop indrukt, dan kom je echter niet in het app-menu terecht, wat bij elke andere smartwatch wél het geval is. Dat mag van ons dus nog wel anders.

De roterende bezel werkte geweldig. Als feedback krijg je bij het roteren een 'klik'-geluid te horen, en dit was veel gebruiksvriendelijker dan het swipen op de standaard Watch 4. Is dit de meerprijs wel waard? Daar zijn we niet zo zeker van.

Specificaties en software

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic gebruikt de Exynos W920 chipset van Samsung zelf, die met 1,5GB RAM gepaard gaat. Dankzij de chipset kan je vlot doorheen alle apps navigeren en er waarschijnlijk ook meerdere tegelijkertijd laten lopen. Er komt ook 16GB opslaggeheugen, wat vrij veel is voor een smartwatch.

De chipset komt met een aparte sub-processor die ervoor zorgt dat het always-on display iets minder energie verbruikt. Deze functie zagen we ook bij de Wear 4100-reeks van Qualcomm, en we hopen alvast dat de smartwatch iets langer meegaat als je het scherm niet gebruikt.

Deze smartwatch vormt samen met de gewone Galaxy Watch 4 de eerste reeks toestellen die met WearOS 3 verschijnen. Dit is een nieuwe versie van het smartwatch-besturingssysteem van Google dat deze keer samen met Samsung werd ontwikkeld. Het voelt veel soepeler aan met allerlei handige apps en leuke opties, maar helaas zijn er ook enkele minpunten.

Om te beginnen toont het app-menu je alle app-tiles, maar dan zonder naam. We waren vaak naar alle apps aan het staren, zonder een idee te hebben van wat hun functie juist was. Dat is heel verwarrend, maar als je de smartwatch eenmaal koopt, dan zal je er waarschijnlijk snel aan wennen.

(Image credit: Future)

Ten tweede navigeer je op dit toestel helemaal anders dan bij andere smartwatches. In plaats van op de bovenste knop te drukken om het app-menu te openen, moet je nu op de hoofd-wijzerplaat swipen, wat iets minder handig is. Op andere vlakken kan je dankzij de bezel dan weer iets makkelijker navigeren. Het is dus een kwestie van geven en nemen.

WearOS 3 zullen we wel uitvoeriger moeten testen, en dat op zowel de Galaxy Watch 4 Classic als andere toekomstige smartwatches. Het is een goed open-source besturingssysteem met veel opties voor apps van derde partijen, maar het zuipt ook veel batterij. Google leek bij WearOS 2 tevens gaandeweg veel van de ondersteuning op te hebben gegeven. We hopen dat dat bij deze versie dus niet het geval is en het OS steeds wordt bijgewerkt.

Fitness en batterijduur

We konden slechts heel even met de Galaxy Watch 4 Classic aan de slag, dus we hebben nog geen kans gehad om alle fitnessfuncties uit te testen. We zullen ze dus hieronder even aanhalen, maar kunnen geen harde uitspraken doen over hun functionaliteiten.

(Image credit: Future)

Er lijkt wel een waaier aan gezondheidsfuncties aanwezig te zijn waar je middels het menu mee aan de slag kan. Zo kan de smartwatch je hartslag, slaap, stress, het zuurstof in je bloed en lichaamssamenstelling meten. We hebben deze laatste functie getest en het was even knutselen om het aan de praat te krijgen, maar de statistieken die we ontvingen, weken niet teveel af van de realiteit.

Op vlak van workouts krijg je een sterke basis met lopen, wielrennen en zwemmen. Ze geven allemaal de data die je verwacht, waaronder hartslag, tijd en afstand. Deze laatste twee worden door de ingebouwde GPS gemeten die vrij accuraat blijkt. Er is ook een selectie aan meer niche-sporten beschikbaar, zoals yoga en roeien. De lijst bevat daarnaast veel individuele oefeningen, waaronder squatting, beenoefeningen en crunches, wat doorgaans vrij zeldzaam is bij smartwatches.

(Image credit: Future)

Verwacht je niet aan een lange lijst van niche-sportmodi als skiën, surfen en dansen zoals bij andere smartwatches wel het geval is. Het lijkt dat Samsung minder modi wil aanbieden, maar er dan wel voor wil zorgen dat ze goed werken.

We hadden slechts even toegang tot de smartwatch, dus konden ook de batterijduur niet uitvoerig testen. De wearables van Samsung hebben echter doorgaans wel een vrij adequate batterijduur van enkele dagen. Dat is zeker goed in vergelijking met de magere batterij van de Apple Watches of meeste andere Wear OS-horloges die het slechts een dag uitzingen. Er zijn natuurlijk nog wel andere smartwatches die het veel langer dan enkele dagen volhouden.

Het 42 mm-model komt met een 247mAh batterij, en het 46 mm-model met eentje van 361mAh. Vanwege de verschillende schermgroottes vermoeden we dat ze beide even lang meegaan.

Voorlopig oordeel

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic lijkt een zeer handige smartwatch met toegang tot veel apps, een deftige batterijduur en veel workout-modi. Het toestel verschilt op enkele vlakken van de gewone Watch 4, maar de verschillen zijn niet altijd zo positief. De roterende bezel is zeer handig en gebruiksvriendelijk, maar de smartwatch blijft niet zo goed rond je pols zitten. Verder krijg je niet zoveel extraatjes die het exorbitante prijskaartje verklaren.

We blijven nog met enkele vragen zitten die we enkel kunnen oplossen door meer tijd met het toestel door te brengen. Veel van de algemene waarde van de Classis zal afhangen van de batterijduur, stevigheid en de beslissing van Google om al dan niet voldoende ondersteuning te bieden aan WearOS 3.

Als we je iets van raad mogen geven, dan zou het zijn om de gewone Watch 4 mee in overweging te nemen als je over deze smartwatch twijfelt. Neem zeker ook een kijkje naar de concurrentie, want er zijn veel betaalbare smartwatches van Chinese merken die volwaardige alternatieven blijken op vlak van specs en functies, en dat tegen een veel lagere prijs.