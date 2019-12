Philips OLED+984 Ambilight TV

Philips heeft hun samenwerking met audioproducent Bowers & Wilkins naar een hoger niveau getild met de OLED984 (ook wel bekend als de OLED+984), zoveel is zeker. Bowers & Wilkins had vorig jaar met de OLED903 al bewezen wat ze in hun mars hadden en dit jaar kreeg het bedrijf nog meer vrijheid om het best klinkende TV-audiosysteem te produceren. Het resultaat is alvast verbluffend en doet je twee keer nadenken over wat je nu juist wil van een televisie.

Lang verhaal kort: de Philips OLED984 is een briljante, gedurfde en compromisloze audiovisuele performer en een van de beste televisies die we dit jaar hebben gezien. Voor een prijs van 4.999 euro mag dat natuurlijk wel, een prijskaartje dat niet binnen ieders bereik zal liggen.

Design



De OLED984 wordt slechts verkocht in één maat, namelijk 65 inch, genoeg om je woonkamer met te vullen. Het scherm, statief en de soundbar zijn in wezen één constructie en vormen samen een ontwerp dat 1,33 meter hoog is.

Hoewel het technisch gezien mogelijk is om de OLED984 aan de muur te monteren, zal het alles-in-één ontwerp er waarschijnlijk beter uitzien als je hem gewoon ergens neerzet, al ben je natuurlijk vrij om te doen wat je wil.

Het paneel zelf wordt vergrendeld op de voetsteun, die op zijn beurt de rechthoekige soundbar vasthoudt. In traditionele Bowers & Wilkins stijl, kan je een tweeter terugvinden tussen de twee. Het ziet er een beetje uit als een camera die je in de gaten houdt, maar dat is het dus niet.

(Image credit: Steve May)

Het is een designkeuze die beroemd is geworden door de high-end 700 en 800 series luidsprekers van B&W en er zijn goede praktische redenen om dezelfde aanpak te blijven volgen, omdat het namelijk helpt om de dialoog aan het scherm vast te maken.

De driekanaals soundbar is voorzien van verschillende linker, midden en rechter drivers, die elk bestaan uit aparte hoge frequentie en midden-bas drivers. Waar de losse tweeter is toegewezen aan het middenkanaal, hebben de linker- en rechter tweeter een brede hoek om het geluidsbeeld te verbreden.

De 3x 20W midbasswoofers maken voor het eerst gebruik van technologie die ook wordt toegepast in de M1-satellietluidspreker van B&W en ze zijn bovendien verpakt in akoestisch transparante Kvadrat-doek (en dat maakt echt een verschil!).

De aanwezige aansluitingen zijn vrij standaard. Er zijn vier 4K HDMI-ingangen, drie USB-poorten, een optische digitale audio-uitgang en een component AV-ingang via een adapter. Draadloze ondersteuning zien we in de vorm van Wi-Fi en Bluetooth, maar er is ook Ethernet als je liever een fysieke kabel gebruikt.

Zoals we van Philips verwachten, is Ambilight, de gepatenteerde sfeerverlichtingstechnologie van het merk, ook aanwezig en dat in een volledige vierzijdige configuratie. Philips heeft de laatste jaren voornamelijk driekantig Ambilight geleverd, maar deze specifieke tv- en standcombinatie leent zich goed voor 360 graden-verlichting. Zoals steeds kan Ambilight de actie op het scherm volgen, vlakke kleuren tegen de muur projecteren of synchroniseren met muziek. Voor tijdens het kijken van bijvoorbeeld voetbal kan je ook kiezen voor nationale vlaggen.

Kort samengevat: Het imposante ontwerp van de OLED984 kan je woonkamer domineren, maar de met Kvadrat beklede geluidsbalk en het indrukwekkende Ambilight zijn die aandacht meer dan waard.

Er zit Ambilight aan alle vier de zijkanten van de tv. (Image credit: Steve May)

Smart tv (Android Pie)

Philips geeft de voorkeur aan Android als besturingssysteem voor hun OLED-schermen en in dit geval is dat de nieuwste Pie build. Android heeft zichzelf niet bepaald in de smaak laten vallen bij de gebruikers, dankzij een nogal ingewikkelde interface en een over het algemeen hoog aantal nutteloze toevoegingen, maar in dit geval ziet het er eindelijk behoorlijk goed uit. De startpagina is intuïtief en ook uit het zicht heb je voldoende functionaliteit, met ondersteuning voor Chromecast en Google Assistant ingebouwd. De eigen interface van Philips is echter nog steeds een doolhof van menu's en er komt (te) veel navigatie bij kijken.

De streaming app line-up bevat de meeste van de belangrijke apps, waaronder Netflix, Amazon Prime Video en YouTube.

Samengevat: Android is dan misschien niet het meest elegante besturingssysteem, maar het is krachtig en veelzijdig.

(Image credit: Steve May)

HD/SDR Prestaties

Vanaf het moment dat je de OLED984 inschakelt, zal de visuele kwaliteit van de OLED984 indruk maken. De beeldverwerking gebeurt via een derde generatie, dual-chip iteratie van de hoog aangeschreven P5-beeldprocessor van Philips, en de resultaten zijn direct zichtbaar.

Vergeleken met de prestaties van de Philips OLED804/854-serie, levert dit model nog betere prestaties in HD én 4K. Enkele nieuwe trucs zijn onder meer huidtintoptimalisatie en highlight-optimalisatie. Er is ook geavanceerde filtering om gekartelde randen te verwijderen, waardoor een vlottere beelddefinitie wordt verkregen, en wijzigingen in het pixelontwerp verminderen volgens Philips de kans op inbranden van het beeld.

De Philips P5-processor doet uitstekend werk met gewone HD-inhoud, waardoor de waargenomen resolutie wordt verbeterd en SDR-content een heldere HDR-stijl krijgt. We vermoeden dat toevallige kijkers het verschil in sommige omstandigheden niet eens zullen merken, omdat de details in 1080p er niet geforceerd of onnatuurlijk uitzien, en er goed wordt omgegaan met wat een korrelig beeld had moeten zijn.

Een handig wapen in het arsenaal van de OLED984 is Perfect Natural Reality, dat de SDR-inhoud een overtuigende HDR-achtige glans geeft. Denk aan Watchmen (Sky Atlantic HD), dat er prachtig gestructureerd uitziet, met veel interdimensionale details.

Zoals we dat van Philips gewend zijn, zijn de kleuren rijk en levendig - of je ze nu op het scherm bekijkt of ze tegen de muur achter het scherm worden gestraald. Banding werd ook geminimaliseerd dankzij een slimme bitdiepteregeling die de kleuren goed verwerkt.

Samengevat: Deze nieuwste iteratie van de P5-chip biedt een aantal van de beste prestaties die we ooit van Philips gezien hebben. De chip maakt optimaal gebruik van de hoge helderheid van het paneel, zonder ongewenste artefacten te introduceren.

(Image credit: Steve May)

4K/HDR Prestaties

Een belangrijk aspect van de OLED984 dat veel AV-fans zal kunnen overtuigen, is de ondersteuning voor Universal HDR, waardoor je niet moet kiezen tussen Dolby Vision of HDR10+. Bovendien kan je ook HLG en het gewone HDR10 weergeven.

Het OLED-paneel, dat de mogelijkheid heeft om pixels volledig uit te schakelen, staat garant voor perfect zwart. Waar deze televisie echter helemaal in uitblinkt, is in gebieden van bijna-zwart, waar hij voor uitstekende schaduwdetails zorgt.

Als je niet weet welke beeldmodi je moet gebruiken, zouden we het je niet kwalijk nemen: er zijn er enorm veel en dat vaak zonder al te veel variatie.

Je zult bijvoorbeeld moeite hebben om een groot verschil te zien tussen Standard en Natural, (het laatste verhoogt het contrast lichtjes). Op het vlak van HDR is HDR Natural een goede keuze voor de meeste programma's, terwijl de HDR Film-modus de meeste beeldverwerking van Philips uitschakelt, wat resulteert in een veel saaiere look. Dat is natuurlijk jammer en het is geen wonder dat Philips geen voorstander is van het idee van een universele Filmmaker-modus, zoals de UHD Alliance dat wil.

Met content die Dolby Vision ondersteunt, is er de keuze tussen Dolby Vision Dark en Dolby Vision Bright. Deze laatse heeft onze voorkeur, vooral als je in een kamer met omgevingslicht kijkt.

(Image credit: Netflix)

De set biedt een verbluffende showcase voor TV show (in Dolby Vision). Met zijn fantastische sets en opvallende visuele effecten, is Netflix' Dark Crystal: Age of Resistance een van de beste series om de limieten van de OLED+984 te testen en het resultaat op deze Philips-tv grenst dan ook aan het magische.

4K/HDR samengevat: Universal HDR (inclusief Dolby Vision en HDR10+) helpt de OLED984 om alle soorten content te optimaliseren en zijn HDR-prestaties zijn goud waard. Details, textuur en het kleurmanagement zijn allemaal van topklasse.

Geluid



Misschien wel het meest opvallende kenmerk van deze vijf-sterren televisie zijn de audioprestaties, die voor een keer niet moet onderdoen ten opzichte van beeldprestaties. Bowers & Wilkins heeft een geluidssysteem ontwikkeld dat een uitstekende klank levert, waardoor een veel groter en spannender geluidsbeeld ontstaat dan u zich kunt voorstellen van een geïntegreerde TV-audio-oplossing.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen soundbar voor thuisbioscopen. Hij is niet geschikt voor Dolby Atmos en zal een echte thuisbioscoop setup niet kunnen vervangen. Zoals we al aanhaalden zorgt de tweeter-on-top voor superieure stemgeluiden, zoals bijvoorbeeld de dialoog in actiefilms. Ook tijdens het afspelen van muziek zijn de prestaties ongewoon goed. De verschillende audiopresets zijn AI, Movie, Music, Game, News, Original en Personal.

Audio samengevat: Een thuisbioscoop ga je niet vervangen, maar dit is misschien wel de beste geïntegreerde soundbar die we ooit hebben getest.

(Image credit: Steve May)

Eindoordeel

De Philips OLED984 is in veel opzichten de ultieme high-end 4K OLED televisie.Hij doet precies wat een toonaangevende tv moet doen en legt de lat hoog voor beeldkwaliteit, audio én design, zonder noemenswaardige compromissen te sluiten.

De 4K-beeldkwaliteit van de televisie is superieur, met haarscherpe beelden, overtuigende details, textuur en weelderige kleuren. Perfect Natural Reality bewijst een superieure HDR-upscaler, waarmee je kunt genieten van de inherente levendigheid en het contrast dat het OLED-paneel biedt, zelfs met SDR-inhoud.

De soundbar van Bower & Wilkins is misschien niet aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een bioscoopervaring,, maar als meeslepende Atmos-audio geen belangrijke overweging is, dan zijn er weinig andere 4K UHD TV's die aantrekkelijker zijn.