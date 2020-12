Philips 498P9 review

De Philips 498P9 is een indrukwekkende monitor om te zien en waarschijnlijk een goedkopere oplossing dan twee aparte monitoren. Ideaal om thuis of op kantoor mee te werken, mits daar de ruimte voor is. Zolang je kunt leven met de minpunten zoals een wat mindere kleurechtheid, gebrek aan HDR en een hoge minimale helderheid, is deze monitor zeker een interessante koop.

Iedereen met een kantoorbaan zal (hopelijk) wel eens een tweede scherm gebruiken voor extra schermruimte. Er zijn ook enkele waaghalzen onder ons die niet genoegen nemen met één display, maar zelfs twee of drie displays extra bij de hand willen houden. Dat brengt nogal het nodige gedoe met zich mee, waaronder het feit dat de schermen wellicht niet vloeiend in elkaar overlopen, er een wirwar aan kabels ontstaat, en meer.

Voor iedereen die zich in dit beeld herkent, zijn 32:9 monitoren bij uitstek geschikt om dit probleem op te lossen. Een goed voorbeeld hiervan is de Philips 498P9 ultra-wide monitor. Toegegeven, het is een nogal rigoureuze maatregel, want deze monitor is met een diagonaal van 124 centimeter gigantisch te noemen. Maar nadat de eerste lachsalvo's zijn verdwenen, zullen ook je collega's in gaan zien dat zo'n scherm met veel voordelen komt.

Is de Philips 498P9 een voltreffer of kun je nog altijd beter twee aparte schermen gebruiken? Wij vertellen je er meer over.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips 498P9 monitor is in augustus 2020 op de markt gebracht door de fabrikant en kreeg een adviesprijs mee van 849 euro. De prijs voor deze monitor schommelt momenteel nog altijd rond de adviesprijs, maar af en toe duikt hij ook op voor enkele tientjes minder.

Vergeleken met de concurrentie in deze relatief kleine markt van 32:9 monitoren behoort de Philips 498P9 tot een van de goedkopere apparaten op de markt.

(Image credit: Philips)

Ontwerp en aansluitingen

Zo'n gigantisch apparaat moet natuurlijk goed in elkaar zitten, anders loop je het risico dat er in een keer een paar kilo aan beeldscherm naar beneden valt. Het monteren van de stand kan je zien als een klein vervelend klusje, maar eenmaal gemonteerd voelt de 498P9 stabiel en robuust aan, wat gezien de enorme omvang van het scherm geen overbodige luxe is. De voet van de monitor is in hoogte verstelbaar, en ook draaien en kantelen behoren tot de opties. Roteren (het scherm 90 graden naar links of rechts roteren wat normale monitoren vaak kunnen) van het scherm is (logischerwijs) niet mogelijk.

De uitstraling van het apparaat komt, ondanks het unieke formaat, toch vrij zakelijk over. Je vindt geen poespas op het brede scherm, en de monitor valt met zijn zwarte kleur in ieder geval niet op.

Met de geïntegreerde KVM-switch kun je twee PC's aansluiten terwijl je een enkel toetsenbord en een enkele muis gebruikt. Erg handig voor set-ups waarvoor Dual PC nodig is of één grote monitor om twee verschillende PC's op te tonen.

Alle aansluitingen op de Philips 498P9 zijn naar beneden gericht en bevinden zich aan de achterkant van deze monitor. De video-aansluitingen omvatten twee HDMI-aansluitingen, die compatibel zijn met HDMI 2.0 en een DisplayPort-aansluiting.

Verder is er een ingebouwde USB 3.2-hub met 4 aansluitingen, een van de aansluitingen ondersteunt snelladen. Daarnaast is er een 3,5mm jack aansluiting voor de aansluiting van een koptelefoon.

(Image credit: Philips)

Prestaties

Als je eenmaal gewend bent aan het extreem grote formaat van de Philips Brilliance 498P9, hoe zit het dan met de kwaliteit van het LCD-scherm?

Zoals gezegd gaat het om een 49 inch monitor met een 32:9 beeldverhouding. De resolutie bedraagt 5.120 bij 1.440 pixels. Een nogal bijzondere resolutie, ook wel Dual-WQHD of DQHD genoemd. Het aantal pixels per inch is niet extreem hoog, beeldschaling is daardoor overbodig. Wel kunnen de pixel peepers zich mogelijk storen aan het niet extreem scherpe display.

Om te beginnen is het een VA-paneel in plaats van een IPS-paneel, met voor- en nadelen. Aan de andere kant zijn de kleuren levendig en is er veel contrast. Over de kleurechtheid valt te twijfelen. Zeker in vergelijking met andere monitoren hebben we wel eens een realistischere weergave van kleuren gezien.

Er is verder weinig bewijs van compressie in zowel de zwart- als de witbalans. Met andere woorden: de 498P9 biedt veel detail in zowel heldere als donkere beelden. Met name de helderheid is zeer overtuigend. Zelfs de felste zon kan je waarschijnlijk niet van het werken afhouden. Wel jammer is dat de minimale helderheid ietwat teleurstelt, die is namelijk nog altijd redelijk fel. Zeker op dagen dat het vroeg donker wordt, kan het felle scherm wat pijnlijk zijn voor je ogen.

De Philips 498P9 kent ook een bijzonder lage input lag, en de pixelrespons is fatsoenlijk. Hoewel HDR afwezig is, leent de monitor zich uitstekend voor het spelen van games. Houd er wel rekening mee dat lang niet alle games de 32:9 verhouding ondersteunen, en dat voornamelijk oudere spellen vasthouden aan de standaard 16:9 verhoudingen, met zwarte balken aan de randen. Spellen zoals FIFA ondersteunen wel 32:9, en dat heeft een enorme meerwaarde voor het overzicht in een match.

De verversingssnelheid bedraagt maximaal 70Hz, wat toch iets beter is dan de standaard 60Hz. Er zijn uiteraard betere monitoren met 120Hz beschikbaar, maar een ultrabrede kantoormonitor waarop je af en toe ook een casual game kunt spelen, klinkt ons aantrekkelijk in de oren.

Minder aantrekkelijk zijn de kijkhoeken. Dat is misschien geen grote verrassing, gezien het VA-paneeltype. Maar op een scherm van deze schaal, waar de gebruiker onvermijdelijk delen van het paneel vanuit vrij extreme hoeken bekijkt, zelfs met de 1500r kromming valt het een beetje tegen.

Oordeel

De Philips 498P9 is een indrukwekkende monitor om te zien en waarschijnlijk een goedkopere oplossing dan twee aparte monitoren kopen. Ideaal voor je werk, mits daar de ruimte voor is. Zolang je kunt leven met de minpunten zoals een wat mindere kleurechtheid, gebrek aan HDR en een hoge minimale helderheid, is deze monitor zeker een interessante koop.