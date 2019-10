Review: Leadinfo

Er zijn maar weinig programma’s die zo snel inzicht bieden in waar de interesse van je leads uitgaat. Het programma is ook zeer eenvoudig om mee te werken en zal dus geen grote wijzigingen vereisen om in de dagelijkse werking te integreren.

Leadinfo biedt je bedrijf een leadgeneratie software aan die zakelijke bezoekers van je website herkent en met contactgegevens weergeeft in een handig overzicht. Zo kan je te allen tijde raadplegen welke (potentiële) partners interesse tonen in je website.

Het herkennen van zakelijke bezoekers in drie stappen

De installatie van Leadinfo is zeker niet ingewikkeld. Leadinfo biedt een gratis proefversie van 14 dagen aan. Zo kan je zonder er iets bij te verliezen de meerwaarde van Leadinfo voor je bedrijf zelf ontdekken. Deze proefversie ontvang je op werkdagen al na 30 minuten. Bij registratie zijn geen creditcard of andere betaalgegevens nodig. Eens je de proefversie aangevraagd hebt, kan je de tracking-code installeren op de website. Dit werkt eventueel ook via een Wordpress-plugin. Van zodra dit gebeurd is, is de installatie eigenlijk al voltooid. De algoritmen van Leadinfo verwerken de data van je website en deze worden weergeven in het dashboard.

Verschillende menu’s

Laten we ons nu even focussen op de weergave in Leadinfo. De persoonlijke pagina van je website bestaat uit vijf verschillende menu’s. Op het menu ‘Instellingen’ gaan we ons in deze review niet focussen. Dit dient enkel om de rapportage naar wens in te stellen. We starten met het menu ‘Dashboard’: dit is zeg maar de startpagina. Dat is opgedeeld in nog eens opgedeeld in 6 subschermen. Er is onder andere een livetracker die het aantal bezoekers bundelt per uur, en aangeeft hoeveel bezoekers op je website surfen wanneer je inlogt. Je krijgt ook informatie over de bedrijven die het meest actief zijn op de website, de grootte van de bedrijven (aantal medewerkers) en in welke sectoren deze actief zijn.

Ten slotte krijg je ook geografische informatie over de bezoekers. Dit bestaat uit een Google Maps-kaart en een kaart die voor een land een verdeling over de provincie geeft. Deze laatste functie is enkel nog maar beschikbaar voor bezoekers uit Nederland.

Het menu ‘Dashboard’ geeft onder meer een overzicht van live aantal bezoekers en geografische informatie over de bedrijven. (Image credit: Leadinfo)

Het menu ‘Inbox’ zal je meer gedetailleerde informatie geven over elke bezoeker. Deze kunnen gefilterd worden op datum, land of labels die je zelf toekent (‘Hot’, ‘Klant’, ‘Niet interessant’, …). Als je een bedrijf aanklikt, geeft Leadinfo je hier uitgebreide informatie over. Dit gaat van algemene tot financiële informatie, maar vooral ook de belangrijkste contactgegevens. Bij ‘Paginaweergaven’ zie je wanneer ze je website bezocht hebben.

Nuttig hier is het overzicht van het aantal seconden dat elke pagina bekeken werd. Op basis van deze paginaweergaven kent Leadinfo leadscores toe om de iets interessantere bezoekers te onderscheiden.

In het menu ‘Inbox’ kan je zien welke pagina’s de interesse van je leads wekken. Contactgegevens worden automatisch meegegeven. (Image credit: Leadinfo)

Via het menu ‘Exporteren’ kan je de data op je cloud of offline opslaan. Deze functie biedt de mogelijkheid het volledige overzicht van al je bezoekers te exporteren als een CVS-bestand. Je kiest zelf welke informatie je het meest nuttig vindt om over te brengen. Zo heb je de data nog ter beschikking als je je abonnement op Leadinfo zou stopzetten. In dit menu komt het praktisch nut van de leadscores volledig tot uiting. Dit menu biedt de optie je bezoekers te sorteren op basis van leadscores.

Als je database wil exporteren, kan je zelf kiezen welke informatie wordt gedownload. (Image credit: Leadinfo)

Het menu ‘trigger’ is een gloednieuwe functionaliteit, voorlopig nog in bèta. Het instellen van bepaalde triggers of acties moeten leiden tot een verbeterde personalisatie van je overzichten.

Positieve punten

Leadinfo biedt over het algemeen een zeer handig overzicht van bezoekersdata. Dit wordt zeer uitgebreid weergeven waardoor het makkelijk te analyseren is. De bedrijfsinformatie is zeer goed zichtbaar en de sessiehistoriek per bedrijf is mooi bijgehouden.

Het overzicht per tijdsspanne is een zeer nuttige feature om te weten in welke pagina’s elke bezoekers interesse toont. Als je vaststelt dat een bedrijf de pagina van een bepaald evenement of product langer dan gemiddeld bekeken heeft, kan je het bedrijf gerichter contacteren.

Naast een overzichtelijke weergave heeft Leadinfo ook enkele nuttige functionaliteiten. De exportfunctie bijvoorbeeld is een zeer nuttige optie. Deze functie maakt het heel eenvoudig om de informatie te delen met iedereen in het bedrijf zonder inloggegevens te moeten uitwisselen.

Daarbovenop is het voor elke salesafdeling een nuttige toevoeging dat alle bezoekers kunnen gerangschikt worden op basis van de leadscores. Zo weten zij meteen welke leads het meest interessant zijn om op te volgen.

De triggers kunnen een nuttige toevoeging worden om de overzichtsweergave persoonlijker te maken. Het laat zien dat Leadinfo nadenkt over hoe zijn platform nog te verbeteren. Ten slotte heeft Leadinfo nog een chatfeature waar snel op vragen gereageerd wordt.

Dit alles maakt het een heel handige software om aan lead nurturing te doen en kan de data gebruikt worden om je website bij te sturen.

Negatieve punten

Verbeterpuntjes zijn er zeker nog. Zo is het sorteren op leadscore enkel mogelijk in het Exporteren-menu. Het zou een toevoeging kunnen zijn als dit wordt uitgebreid naar het Dashboard of de Inbox.

Het Dashboard zou bijvoorbeeld een overzicht kunnen geven van de top 10-leadscores in een bepaalde tijdsperiode. De map zou ook nog meer informatie per land moeten kunnen geven. De functie die je bezoekers verdeelt over provincies per land is enkel nog maar beschikbaar voor Nederland. Dit gaat in aankomende updates wel aangepakt worden.

Ten slotte is het ook nog niet mogelijk om zelf een website toe te voegen aan je overzicht. Ook dit zou Leadinfo nog kunnen toevoegen. De negatieve punten zijn dus vooral mogelijkheden voor Leadinfo om de gebruikerservaring te verbeteren.

Eindoordeel

Al bij al heeft de software van Leadinfo ons al zeker kunnen bekoren. De uitgebreide en gedetailleerde data kunnen zeker een meerwaarde bieden voor de salesafdeling. Er zijn maar weinig programma’s die zo snel inzicht bieden in waar de interesse van je leads uitgaat. Het programma is ook zeer eenvoudig om mee te werken en zal dus geen grote wijzigingen vereisen om in de dagelijkse werking te integreren.