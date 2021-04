It Takes Two review

Er worden steeds minder couch co-op games uitgebracht, maar de makers van A Way Out hebben opnieuw bewezen dat het genre verre van uitgestorven is. It Takes Two is een vermakelijke game, met een intrigerend verhaal en afwisselende game-mechanics.

It Takes Two omslaat precies wat de titel suggereert: je moet samenwerken met een vriend of familielid om verschillende puzzels op te lossen in verscheidene hoofdstukken. Dat kan met zijn tweeën vanaf de bank op dezelfde pc of console, of op aparte apparaten. Bij een exemplaar van de game mag je namelijk gratis een vriend uitnodigen om met je mee te spelen. Er is overigens geen single player beschikbaar, dus je móét iemand regelen om met je mee te doen.

Prijs en releasedatum

Wat is het? Een co-op only-game door de makers van A Way Out, over ouders die elkaar verloren zijn, maar door een pratend boek dichter bij elkaar worden gebracht

Een co-op only-game door de makers van A Way Out, over ouders die elkaar verloren zijn, maar door een pratend boek dichter bij elkaar worden gebracht Releasedatum? 26 maart 2021

26 maart 2021 Welke platorms? PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One en PC

PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One en PC Prijs? 39,99 euro

In de relationele sfeer

(Image credit: TechRadar)

Hoewel de kleurrijke art style van It Takes Two suggereert dat het om een vrolijk verhaal gaat, staat er juist een zeer serieus onderwerp centraal. May en Cody staan op het punt om te scheiden. Hun jonge dochter Rosie vindt dat verschrikkelijk en in een poging de scheiding te voorkomen, zorgen haar tranen ervoor dat haar ouders in speelgoedpoppen veranderen. May verandert in houten figuurtje met gebreide kleertjes en blauw haar. Cody wordt juist een poppetje van klei en heeft een plantenblad als kapsel.

Review informatie Tijd gespeeld: 12 uur

Platform: PC

Dr. Hakim, een boek over relatietherapie, probeert de ouders vervolgens te overtuigen om de liefde nog een kans te geven. Hij stuurt ze op verschillende missies waarin ze moeten leren samen te werken. Op het begin verloopt dat stroef, maar May en Cody worden er steeds beter in terwijl ze hun weg terug proberen te banen naar hun geliefde dochter.

Hazelight Studios heeft It Takes Two vol humor gepropt. Er zijn grappige scènes tussen Cody en May, die elkaar vanalles verwijten, maar Dr. Hakim zorgt wel voor de kers op de taart. Door de hele game voorziet hij de ouders van relatieadvies met een irritatie opwekkend (maar hilarisch) Mexicaans accent.

Op sommige momenten voelt de game aan alsof het geschikt is voor kinderen, terwijl er ook momenten zijn waar er voor een duidelijk volwassenere aanpak wordt gekozen. In een scène worden de ledematen van een knuffelolifant genaamd Cutie ontnomen door de May en Cody in een poging om hun dochter te laten huilen. Dat klinkt toch wel als iets wat een jong kind als traumatisch kan ervaren.

Afwisselende gameplay

(Image credit: TechRadar)

May en Cody worden bestuurd door jou en je vriend. Samen moeten May en Cody verschillende gevaren trotseren om uiteindelijk weer in hun menselijke lichaam terecht te komen. Dit gebeurt in negen verschillende hoofdstukken die plaatsvinden op verschillende plekken binnen en rondom het huis, waaronder in het schuurtje, een sneeuwbol en de zolder. Ieder hoofdstuk duurt circa een uur om te volbrengen. De speeltijd is echter iets langer dan negen uur, als je alle mogelijke minigames in beschouwing neemt.

De puzzels zijn moeilijk uitdagend te noemen, maar moeten het vooral hebben van de unieke en steeds wisselende aanpak. Ieder hoofdstuk heeft zijn eigen fantasiewereld met daarbij passende puzzels. De ene keer heeft May een hamer vast en Cody een aantal spijkers. Samen moeten ze met deze attributen een weg banen door het level heen. Op een moment verandert de game in Street Fighter en in een ander geval lijkt de game net een dungeon crawler. May en Cody hebben daarbij plotseling magische krachten.

Er zijn 25 minigames beschikbaar die je tijdens het doorlopen van het verhaal tegenkomt. Hierbij nemen Cody en May het steeds tegen elkaar op om de beste te zijn. Dit alles zorgt voor genoeg afwisseling om de gameplay de volledige tijdsduur fris te houden.

Het enige minpunt is dat de camera niet altijd even goed meedraait. Tijdens verschillende springpuzzels kan dat er vaker dan je lief is voor zorgen dat je de dood tegemoet gaat. Gelukkig is de game erg vergevend en in no-time kun je een nieuwe poging wagen.

De visuele stijl van It Takes Two is prachtig en erg kleurrijk. De kleuren, contrasten en art style zijn oogverbluffend. Je zou bijna denken dat je naar een film van Disney of Pixar aan het kijken bent. We sloten onze gaming laptop aan op de tv om ten volle te genieten van het grafische praalwerk. Ook de muziekkeuze en implementatie is erg sterk.

Eindoordeel

(Image credit: TechRadar)

It Takes Two heeft alles wat je van een game mag verwachten. Het ziet er visueel steengoed uit, biedt afwisselende gameplay en heeft een intrigerend verhaal met interessante personages. Toegegeven: de mechanics zijn niet al te moeilijk, maar des te beter past de gameplay bij het geheel. Het verhaal brengt regelmatig een glimlach op je gezicht. Dit alles kan je ook nog eens met een vriend of familielid beleven. It Takes Two is kortom verreweg een van de beste titels van 2021.