FuroSystems Aventa review

Hoewel de FuroSystems Aventa elektrische fiets er geweldig uitziet en zeer sterk presteert, is hij alleen gemaakt voor een vlakke ondergrond. Met zijn smalle wielen en banden (zonder vering) biedt hij weinig flexibiliteit, maar het ontwerp, de bouwkwaliteit en het lage gewicht onderscheiden hem van de rest. Zelfs zonder batterijondersteuning vonden we de Aventa eenvoudig om te besturen. Hij was enorm krachtig wanneer de naafmotor volledig werd benut en geeft je net iets meer dan de andere elektrische fietsen op dit prijspunt.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

De FuroSystems Aventa is met zijn scherpe prijs en betrouwbare prestaties een elektrische fiets die zeker het overwegen waard is, vooral als je een kleiner budget hebt. Hij voelt aan als een elektrische fiets die zorgvuldig is ontworpen, met een aantal mooie details waardoor hij er beter uitziet dan het prijskaartje doet vermoeden.

De Samsung-batterij en de Bafang-naafmotor zijn beide krachtig, maar de Aventa is met zijn gewicht van net geen 17 kg licht genoeg om ook zonder trapondersteuning te gebruiken, mede dankzij de Shimano-versnellingen. Het lichtgewicht gevoel, de wendbare prestaties en het dynamische rijgedrag maken deze elektrische fiets perfect voor een vlakke ondergrond.

(Image credit: Rob Clymo)

De FuroSystems Aventa voelt echter minder plezierig aan op ruwere oppervlakken, door zijn smalle wielen en banden. Het harde zadel helpt hier ook niet bij, waardoor elke hobbel op de weg je wellicht even bij zal blijven.

Niettemin laat de Aventa een goede algemene indruk achter. Dit is een elektrische fiets van goede kwaliteit met solide prestaties en premium onderdelen.

Furosystems Aventa: Prijs en beschikbaarheid

De FuroSystems Aventa elektrische fiets is beschikbaar sinds maart 2021 voor een adviesprijs van 1.799 euro. Hij is momenteel alleen direct op de website van FuroSystems (opens in new tab) beschikbaar. Het bedrijf biedt gratis verzending binnen Europa aan, waardoor het geen probleem is om deze elektrische fiets vanuit Nederland of België te kopen.

Furosystems Aventa: Design

FuroSystems is een Britse start-up die al bekend is door zijn elektrische step Fuze. Het bedrijf heeft ook de Furo X, een elektrische vouwfiets. Met de FuroSystems Aventa elektrische fiets voegt het nog een stijlvol product toe aan zijn portfolio. De Aventa wordt daarnaast omschreven als de "next-gen elektrische stadsfiets". Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk een elektrische fiets uit een dozijn is, maar de Aventa ziet er iets opvallender uit dan de rest.

De prijs van de Aventa is zeker scherp als je je gaat verdiepen in de onderdelen van deze elektrische fiets. Om te beginnen is er het 6061 aluminium frame, dat veel bijdraagt aan de gewichtsbesparing. Hij weegt namelijk net geen 17 kg. Ondanks zijn lichte constructie is de Aventa geschikt voor fietsers tot 120 kg, waardoor hij een vrij grote doelgroep aanspreekt.

(Image credit: Rob Clymo)

FuroSystems heeft ook niet bespaard op de andere componenten, met Shimano Altus versnellingen, Tektro HD-E290 schijfremmen en Kenda K193/700 banden. De elektrische trapkracht wordt mogelijk gemaakt door een Bafang-naafmotor die in het achterwiel is geïntegreerd.

De batterij zelf is een 36v 10,4Ah 375Wh Samsung Lithium-ion van 2,5 kg, wat zeker niet verkeerd is. In combinatie met de Nokee stuurcomputer en zes ondersteuningsniveaus is de FuroSystems Aventa een solide elektrische fiets.

(Image credit: Rob Clymo)

Het is echter het ontwerp dat meer biedt dan de gemiddelde elektrische fiets voor deze prijs. Het frame is mooi ontworpen om de batterij in de onderste buis op te nemen, terwijl de zwarte afwerking zorgt voor een strak uitziend geheel.

Een opvallend onderdeel is de geïntegreerde Ultra-Light, oftewel de koplamp, die zelfs in het frame is ingebouwd. Hoewel dit de Aventa onderscheidt van de massa, leidt dit vooral tot een vermoeiende reparatie als de lamp kapot zou gaan.

(Image credit: Rob Clymo)

Ons testmodel werd geleverd met voor- en achterspatborden, bagagedrager, standaard en een clip-on achterlicht, maar dat blijken allemaal extra's te zijn waarvoor je extra moet betalen. Vooral de spatborden heb je wel nodig in natte omstandigheden, want de smalle wielen zorgen ervoor dat het water snel in het rond spat.

Furosystems Aventa: Rijervaring

De FuroSystems Aventa kwam merkbaar gemakkelijker uit de doos dan sommige andere elektrische fietsen die we hebben getest, dus het lichte gevoel is meteen duidelijk. Dat schept mooie verwachtingen voor de eerste rit. De Aventa voelt inderdaad licht aan en dat komt terug in de manier waarop hij over de weg rijdt.

De motor straalt ook kwaliteit uit. Hoewel de Bafang-naafmotor vrij standaard is en zijn vermogen vergelijkbaar is met andere modellen, zorgt hij voor een erg wendbaar gevoel wanneer je met de Aventa fietst.

(Image credit: Rob Clymo)

Het type ondergrond zal je rijervaring sterk beïnvloeden. We gingen naar een oude spoorweg met een combinatie van grind en onverharde ondergrond. Daar merkten we dat de Aventa niet helemaal in zijn nopjes was. De smalle wielen en banden kunnen bij een te hoge snelheid zelfs zorgen voor een valpartij. Toch kun je snel genoeg stoppen met de remmen.

Terug op de verharde weg deed de Aventa het beter, hoewel hij nog steeds vrij hard rijdt. Hobbels op de weg zullen je vrij lang bijblijven als je ze niet omzeilt en het zadel is niet bepaald comfortabel tijdens langere ritten.

De fiets gaat zeker snel genoeg, want de naafmotor levert 250W continu vermogen en tot 500W piekvermogen wanneer dat het meest nodig is. In combinatie met de negen versnellingen heb je een elektrische fiets die meer dan geschikt is voor lange ritten op een verharde ondergrond. Wij haalden steeds met gemak de standaard topsnelheid van 25 km/u.

(Image credit: Rob Clymo)

Wat de actieradius betreft, schat FuroSystems dat de Aventa geschikt is voor meer dan 80 km en dat kunnen we alleen maar bevestigen na onze testritten. De Nokee computer heeft een mooi duidelijk display, zodat je gemakkelijk het vermogen, de afgelegde afstand en meer in de gaten kunt houden. Erg stevig lijkt de fietscomputer dan weer niet. We hebben niet getest of hij een valpartij overleeft, maar we denken niet dat hij er zonder schrammen uit zal komen.

Ook de bediening van de motor zit goed in elkaar en het is gemakkelijk om het volledige potentieel uit de Aventa te halen. Onze laadtijd van iets meer dan vijf uur na een paar lange ritten kwam tot slot overeen met de gemiddelde laadtijd van 5,5 uur die FuroSystems aangeeft.

(Image credit: Rob Clymo)

Moet je FuroSystems Aventa kopen?

Koop hem als...

Je een lichte elektrische fiets wil

Met minder dan 17 kg is de FuroSystems Aventa eenvoudig te besturen en op te tillen, ondanks zijn krachtige motor en batterij.

Je geen groot budget hebt

Hoewel er goedkopere elektrische fietsen zijn, heeft de FuroSystems Aventa zeer goede specs. Je krijgt hier enorm veel waar voor je geld.

Je vooral op verharde wegen fietst

De smalle banden maken de FuroSystems Aventa het meest geschikt voor een harde ondergrond. Bij voorkeur fiets je dus op vlakke fietspaden in plaats van off-road.

Koop hem niet als...

Je vaak off-road fietst

De FuroSystems Aventa is niet geschikt voor alles dat geen verharde weg is. Zandwegen of grindpaden wil je zoveel mogelijk vermijden.