EIZO EV2795-BK FlexScan review

Wij gingen de voorbije weken aan de slag met de Eizo EV2795, een 27-inch display (16:9 en 2560 x 1440 pixels) met een handige USB-C-hub die voor de nodige connectiviteit zorgt. Ook aanwezig is daisy-chain ondersteuning, die een einde maakt aan de warboel van kabels op je bureau.

Wat ons meteen opviel aan de Eizo EV2795, is dat hij in zijn geheel geleverd wordt. De doos maakt niet meteen indruk, maar een monitor die met voet voorgeïnstalleerd komt zien we niet vaak. Dit was natuurlijk mogelijk omdat de EV2795 in zowel landschap als portretmodus gebruikt kan worden. Het was even zoeken hoe we daar het meeste van konden maken, maar na de monitor enkele dagen verticaal te hebben gebruikt als tweede monitor vertrouwden we er steeds meer op. Websites in hun geheel bekijken, sociale media beheren, magazinecovers ontwerpen, HTML-nieuwsbrieven opmaken… er zijn enorm veel mogelijkheden zelfs wanneer je geen computerprogrammeur bent.

Monitor vol mogelijkheden

Toch was landschapsmodus meer iets voor ons. Zet je je voor de monitor, dan valt meteen het zeer minimalistische ontwerp op met dunne schermranden. Dat minimalisme is echter niet terug te vinden in de mogelijkheden van het scherm. Zo is het bijna 18 centimeter in de hoogte verstelbaar (net voldoende om onze 14-inch laptop eronder te plaatsen), 344 graden draaibaar op zijn as en je kan hem ook 5 graden naar voor kantelen of 35 graden naar achter. De kijkhoek is maar liefst 178 graden. Welke opstelling je dus ook nodig hebt om de maximale productiviteit te halen, de EV2795 kan er in voorzien. Bovendien staat hij zeker niet mis op je bureau en is er ook een witte variant beschikbaar, die nog beter past in moderne kantoren.

Vorig jaar mocht ik al een keer aan de slag met de Eizo EV2457, die indruk wist te maken door zijn daisy-chain mogelijkheden. De EV2795 is voorzien van dezelfde technologie. Een duidelijk voordeel, want het geeft je de mogelijkheid om voor een setup van meerdere schermen te kiezen zonder dat er verschillende kabels over je bureau lopen. Je verbindt twee of meer schermen simpelweg via de aansluitingen op de achterzijde en de stroomkabel van elk scherm wordt netjes verborgen in de voet, onzichtbaar voor iedereen dankzij de handige kabelgoot die Eizo voorziet op hun monitoren. Gebruik je een mini PC, dan kan je deze aan de achterkant van het scherm bevestigen en zo nog meer plaats uitsparen.

Poorten

Achteraan en aan de zijkant bevindt zich dus een USB-C-hub. Hierdoor is er toegang tot 3 USB-A-poorten, twee USB-C-poorten (input en output), een hoofdtelefoonaansluiting, ethernetpoort en de traditionele HDMI- en DisplayPort-poorten. Dankzij de USB-C-aansluiting kan je een laptop of smartphone opladen tegen 70 Watt.

Het bedieningspaneel vooraan konden we ook smaken, want het gaat hier niet om vervelende drukknoppen of de variant op basis van een touchscreen die nooit echt goed functioneren. De minste aanraking is voor deze toetsen voldoende om een OSD te laten verschijnen met instellingen. Boven elke knop wordt weergegeven wat hij juist doet en dat werkt best fijn, wat een compliment is voor een functie waarvan geen enkele fabrikant er al in geslaagd is om deze te perfectioneren. Door het zwart-op-zwart design van de knoppen is het wel steeds even zoeken naar de juiste toets, maar om eerlijk te zijn zoeken we liever even dan steeds op lelijke drukknoppen te moeten kijken.

Beeld- en geluidskwaliteit

De Eizo EV2795 ziet er niet alleen leuk uit, het is ook een scherm dat leuk is om naar te kijken. Eizo heeft er dan ook alles aan gedaan om de kijkervaring zo comfortabel mogelijk te maken. Zo wordt blauw licht met 80 procent verminderd, waardoor hoofdpijn en vermoeidheid van de ogen verleden tijd is. Die functie kan je combineren met automatische helderheid en daarvoor heeft de monitor ingebouwde sensoren in de linker- en rechterbenedenhoek. Je kan de helderheid in principe zelfs verminderen tot 1 cd/m². Voor ons was dit té donker om nog aangenaam te werken, maar de mogelijkheid is er. De maximale helderheid is 350 cd/m². Voor ons lag de zogenaamde sweet spot ergens rond de 80-90 procent helderheid.

De sRGB-kleurweergave van de EV2795 is fantastisch en daar valt dan ook weinig anders over te zeggen. Met zijn 16,77 miljoen kleuren is de monitor perfect geschikt voor foto- of videobewerking tijdens het werken en ook wel om even op te gamen. De reactietijd van 5ms is daarvoor bovendien voldoende geschikt.

Het enige onderdeel van de EV2795 waar we niet enthousiast van werden zijn de speakers. Deze zijn met hun 2×1 Watt ondermaats. We verwachten ergens niet anders van een monitor, maar zouden toch graag eens een goede poging zien. Een externe speakerset is dus aan te raden.

Eindoordeel Eizo EV2795

Met zijn prijs van 843 euro inclusief btw is de Eizo EV2795 een pak duurder dan de gemiddelde monitor voor thuisgebruik. Je krijgt er echter wel veel voor terug. Het ontwerp is minimalistisch maar toch praktisch, de kleurweergave van het display fantastisch en je krijgt verschillende extra toevoegingen die niet elke producent kan bieden, waaronder daisy-chain. Een USB-C-hub op zich kost bovendien ook al aardig wat in losse aankoop. Vallen deze mogelijkheden allemaal in de categorie van dingen die je in je dagdagelijkse workflow goed kan gebruiken? Dan zien wij geen enkele reden om niet voor de Eizo EV2795 te kiezen.