Kijk even naar je huidige monitor. Zie je brede schermranden, een veel te grote voet en een wirwar aan kabels? Of zie je amper iets op het scherm omdat de helderheid van het scherm zo beperkt is? Dan is het misschien tijd om aan een upgrade te denken. Eizo kan je daarbij helpen met de Eizo EV2457 FlexScan, een elegante kantoormonitor met een 24,1-inch IPS-paneel die je niet gaat teleurstellen.

Specificaties

De Eizo EV2457 FlexScan heeft een 16:10 verhouding en reactietijd van 5 ms, wat zich vertaalt in een resolutie van 1920x1200 pixels. Volgens Eizo is dit echter maar een van de drie pijlers waarop de beeldkwaliteit van deze monitor is gebaseerd. Het maximale contrast van 1000:1 is de tweede en de stabiele helderheid tot 350 cd/m2 betekent dat je kan genieten van haarscherpe tekst, en heldere, kleurrijke beelden. Het IPS-paneel zorgt er bovendien voor dat je vanuit elke kijkhoek dezelfde ervaring hebt. Bovendien is het scherm ook voorzien van ontspiegeling, waardoor het gereflecteerde licht wordt geminimaliseerd. Auto EcoView zorgt er dan weer voor dat je nooit verblind wordt en tegelijkertijd energie bespaart. Achteraan de Eizo EV2457 vinden we een DVI- en HDMI-poort, een DisplayPort upstream en downstream poort (voor daisy-chain compatibiliteit, waarover later meer), een usb-upstream aansluiting en 3 USB 3.1-poorten. Ook een hoofdtelefoonaansluiting en audio-in zijn aanwezig.

(Image credit: Eizo)

Prijs

Indrukwekkende specificaties en prestaties zijn nooit goedkoop en dat is ook niet het geval bij de Eizo EV2457 die geprijsd staat aan 578 euro inclusief BTW. Dat is heel wat voor een 24 inch IPS-monitor, maar je krijgt er wel een beeldscherm van topkwaliteit voor terug dat in veeleisende bedrijfsomgevingen op elk moment zijn mannetje kan staan én er ook nog eens heel modern uitziet.

Ontwerp en functionaliteit



Voor we het over de prestaties van deze monitor hebben, bekijken we eerst even het ontwerp van deze monitor. De Eizo EV2457 FlexScan is niet alleen functioneel, maar ook enorm elegant. De effectieve schermrand van deze monitor is slecht 1 millimeter dik, al moet je daar wel nog een zwarte glasrand bijtellen van 5,2 millimeter. Desondanks levert Eizo een van de dunste randen die we al gezien hebben. Langs de voorkant geen bezwaren dus en eigenlijk kunnen we die mening doortrekken naar het hele design van de monitor. Hij is slechts een enkele centimeter dik en ook de voet is niet nodeloos te groot. Deze is bovendien gewoon vlak, zodat je er nog iets op kan plaatsen als je dat wil. Fans van kabelmanagement zullen ook tevreden zijn met het ontwerp, want kabels kunnen netjes worden weggewerkt met de kabelafdekking tot op het punt dat ze je bureau bereiken. Iets dat we alleen maar kunnen appreciëren.

(Image credit: Eizo)

De Eizo EV2457 is 15,7 centimeter in hoogte verstelbaar, wat ervoor zorgt dat je geen boeken nodig hebt om hem hoger te doen komen en enorm helpt bij het behouden van een minimalistische look. Je kan hem zowel in landschap- als in portretmodus gebruiken, wat bij veel kantoortaken een welkome optie is. Verder kan je hem 35 graden naar achter kantelen en 5 graden naar voor. Links en rechts heb je samen een draaihoek van 344 graden zodat bijna alles mogelijk is.

Ook de elektrostatische bedieningselementen (de knopjes) vooraan konden we wel smaken, want het gaat hier niet om vervelende drukknoppen of de variant op basis van een touchscreen die nooit echt goed functioneren. De minste aanraking is voor deze toetsen voldoende om een OSD te laten verschijnen met instellingen. Boven elke knop wordt weergegeven wat hij juist doet en dat werkt best fijn, wat een compliment is voor een functie waarvan geen enkele fabrikant er al in geslaagd is om deze te perfectioneren. Door het zwart-op-zwart design van de knoppen is het wel steeds even zoeken naar de juiste toets, maar om eerlijk te zijn zoeken we liever even dan steeds op lelijke drukknoppen te moeten kijken.

Prestaties



Uniek aan de Eizo EV2457 is de Daisy Chain-ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat je niet voor elke monitor een poort moet voorzien op de grafische kaart van de computer en dat je ze gewoon aan elkaar kan koppelen, zoals je dat zou doen als je een ketting van madeliefjes maakt. Hiervoor is de Eizo EV2457 voorzien van een DisplayPort-in en DisplayPort-out aansluiting. De input van monitor nummer 1 zorgt voor de verbinding met je computer. Van daaruit verbind je de input van monitor 2 met de output van monitor 1. Je beeld zal nu op beide monitoren verschijnen terwijl je dus maar een enkele DisplayPort gebruikt op je computer. In een omgeving met twee monitoren valt het voordeel hiervan nog mee, maar als je er een pak meer hebt dan ben je blij dat je het geknoei met een hub kan vermijden. Met de Screen InStyle software kan je bovendien al je monitoren tegelijk instellen.

De luidsprekers zitten in de onderste schermrand verborgen en deze zijn, zoals te verwachten is bij zowat elke monitor met ingebouwde speaker, ondermaats. Als je eens een keer je hoofdtelefoon vergeten bent en je standalone luidsprekers niet werken, dan zijn deze ingebouwde varianten een tijdelijk alternatief, maar verder heb je geen excuus om ze te gebruiken over zowat elke andere keuze.

(Image credit: Eizo)

Gelukkig gaat het bij een beeldscherm om wat je ziet en dat was wel helemaal in orde. Alle kantoormonitoren van Eizo beschikken over een Look-Up Table (LUT) van ten minste 10 bit, waardoor kleurinformatie aanzienlijk preciezer wordt toegewezen dan bij een 8-bits LUT. Fijne kleurnuances zorgen voor perfect weergegeven overgangen en de monitor ondersteunt daarnaast de mogelijkheid om de instellingen heel precies af te stemmen. De witpuntwaarde kan bijvoorbeeld in stappen van 500 worden ingesteld van 4000 tot 10.000 Kelvin – zonder dat er details verloren gaan. We waren dan ook enorm te spreken over de prestaties van de Eizo EV2457 tijdens het bewerken van foto’s en het zal moeilijk terugkeren zijn naar een minderwaardig beeldscherm.

Niet alleen de kleuren, maar ook de helderheid van het scherm gaat gemist worden. Dankzij Auto EcoView past de helderheid zich automatisch aan aan je omgeving. Persoonlijk verkozen wij ervoor om steeds aan 100 procent helderheid onze dagelijkse taken (waaronder dus fotobewerking) uit te voeren omdat dit de meest consistente optie is. Toch kunnen we niet om de meerwaarde die EcoView biedt als je liever je ogen spaart doorheen de dag en ze ‘s avonds helemaal tot rust wil laten komen. Voor ieder wat wils dus, er zijn alvast genoeg manuele instelmogelijkheden en vooraf ingestelde profielen om uit te kiezen.

Eindoordeel

Wie op zoek is naar een professionele monitor met een hoge contrastratio, nauwkeurige kleurweergave en een stabiele helderheid, hoeft niet verder te zoeken dan de Eizo EV2457. De dunne schermranden, opties voor kabelmanagement en de handige Daisy Chain-optie, zorgen ervoor dat het uiterlijk bij de technische kracht van deze monitor past. Samen vormen ze dan ook een aan te raden totaalpakket.