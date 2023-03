De app van Devolo is doet soms wat vervelend, maar de snelle Wi-Fi 6 van de Repeater 5400 is ideaal om lastige dode zones te verhelpen. Twin Gigabit Ethernet-poorten zullen ook nuttig zijn voor mensen die bekabelde verbindingen nodig hebben.

Devolo WiFi 6 Repeater 5400 review

De nieuwe Devolo WiFi 6 Repeater 5400 pakt het anders aan dan andere apparaten in zijn soort.

Een Wi-Fi extender is een betaalbaar alternatief voor een duur mesh Wi-Fi systeem voor veel huishoudens die hun Wi-Fi-bereik willen verbeteren. Ze zijn ook handig, omdat de meeste Wi-Fi extenders een compact plug-en-play ontwerp hebben waarmee je ze rechtstreeks in een stopcontact als je een boost nodig hebt. Dat was al zo met de compacte en betaalbare Repeater 3000 van Devolo.

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

Maar de nieuwe WiFi 6 Repeater 5400 is groter dan de Repeater 3000 en werkt met een externe voeding, wat betekent dat je hem op een bureau of plank kan zetten in plaats van hem rechtstreeks in het stopcontact te steken. Dankzij het grotere ontwerp heeft de Repeater 5400 meer ruimte voor hardware. Dat vertaalt zich in een upgrade naar dual-band Wi-Fi 6 met een topsnelheid van 5,4 Gbps.

Hij biedt ook extra functies, zoals twee Gigabit Ethernet-poorten die kunnen zorgen voor bekabelde verbindingen. Hij is daarnaast gemakkelijk te gebruiken, hoewel Devolo's Home Network-app soms wat onhandig kan zijn.

Zoals gezegd, stapt de Devolo WiFi 6 Repeater 5400 af van het traditionele plug-en-play ontwerp van de meeste extenders. Zijn grotere formaat en aparte voeding zijn dan weer beter voor gebruik op een bureau, tafel of plank. Dankzij de afmetingen van de Repeater (140 x 37 x 115 mm) is er ruimte voor vier interne antennes het Wi-Fi-signaal versterken. Er is ook een handige LED op die de signaalsterkte aangeeft zodat je hem makkelijk op de perfecte plaats kan zetten.

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

Het grotere ontwerp betekent ook dat er achteraan ruimte is voor twee Gigabit Ethernet-poorten voor bekabelde verbindingen. Besef wel dat de Repeater het signaal via je router alleen via Wi-Fi kan ontvangen, dus een volledig bekabelde verbinding is niet mogelijk. In de voet van de Repeater is een kleine standaard ingebouwd, maar je kunt hem ook plat op de zijkant leggen.

Aan de slag gaan is vrij eenvoudig, aangezien Devolo's Home Network-app voor iOS/Android je snel en gemakkelijk door het proces leidt. Je moet de Repeater tijdens het eerste installatieproces dicht bij de router plaatsen, maar zodra dat is gebeurd, kan je de Repeater verplaatsen naar een locatie naar keuze. In het algemeen raadt Devolo aan om de Repeater ongeveer halverwege je router en de kamer met slechte Wi-Fi te plaatsen.

Maar zoals we al eerder hebben gezien, heeft Devolo's Home Network-app voor iOS en Android wel wat kinderziektes. Standaard gebruikt de app dezelfde Wi-Fi-naam en hetzelfde wachtwoord als je bestaande netwerk. Dat houdt alles eenvoudig en zorgt ervoor dat je kan inloggen op het netwerk van de Repeater zonder een nieuw wachtwoord te hoeven invoeren. De Devolo-app biedt wel de optie om een nieuwe Wi-Fi-naam en wachtwoord in te voeren, maar de app weigerde tijdens onze test om die gegevens ook daadwerkelijk op te slaan.

Gelukkig kan je met de app ook een web browser interface openen, die meer gedetailleerde instellingen biedt. Via deze weg konden we de naam van het netwerk wel met succes aanpassen. De browserinterface is moeilijkere optie en niet ideaal voor minder ervaren gebruikers.

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

Gelukkig presteerde de Devolo WiFi 6 Repeater 5400 wel gewoon goed. Apparaten dicht bij onze router kunnen 150Mbps halen in de Ookla-snelheidstest en 19MB/s voor Steam-downloads. Voor deze test hebben we een ruimte gezocht waar dat signaal niet goed doorkomt. De Repeater 5400 loste de zwakke verbinding daar probleemloos op.

De langzamere 2.4GHz band zag een verwaarloosbare snelheidsdaling tot een respectabele 144Mbps met de Ookla snelheidstest en 17MB/s voor Steam-downloads. Met snellere 5.0GHz band kaatste hij meteen terug en haalde opnieuw de maximale snelheden van 150Mbps en 19MB/s.

Devolo WiFi 6 Repeater 5400: Prijs en beschikbaarheid

149,90 euro

Overal beschikbaar in Nederland en België

Door de hogere snelheid en de extra functies van de Repeater 5400 krijgt hij een adviesprijs van 149,90 euro. Daarmee is hij iets duurder dan de Repeater 3000 van 99,90 euro.

In Nederland en België kan je de Repeater zowel in de webshop van Devolo als bij de meeste retailers kopen.

Prijs-kwaliteit: 4 / 5

Devolo WiFi 6 Repeater 5400: Specs

Swipe to scroll horizontally Wi-Fi Dual-band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5.0GHz) Snelheid 5,4Gbps Connectiviteit 2x Gigabit Ethernet Processor n/a Geheugen n/a Opslag n/a Afmetingen 140 x 37 x 115mm

Moet je de Devolo WiFi 6 Repeater 5400 kopen?

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

Swipe to scroll horizontally Prijs-kwaliteit Voor een extender is hij relatief duur, maar je zal moeilijk een product van dezelfde kwaliteit vinden in dit segment. 4 / 5 Design Het ontwerp is ongebruikelijk, maar zorgt voor extra ruimte voor krachtige hardware die de prestaties echt verbetert. 4 / 5 Prestaties Samen met Wi-Fi 6 prestaties, biedt de Repeater 5400 een groot bereik om alle dode zones aan te pakken. 4 / 5 Gemiddelde score De Repeater 3000 zal wellicht volstaan voor de gemiddelde gebruiker, maar als je iets meer nodig hebt, dan is de Repeater 5400 zonder twijfel de beste keuze. 4 / 5

Koop hem als...

Je zwakke Wi-Fi hebt

Grote huizen hebben wellicht een uitgebreider mesh-systeem nodig, maar een range extender is een goede, betaalbare optie om zwakke Wi-Fi in slechts één of twee kamers te verhelpen.

Een mesh-systeem te duur is

Hoewel de Repeater 5400 niet goedkoop is, blijft hij minder prijzig dan een volledig mesh-systeem. Qua prestaties komt hij toch dicht in de buurt van een mesh-systeem.

Je een netwerkexpert bent

De app van Devolo kan soms lastig zijn, maar geavanceerde gebruikers kunnen gebruikmaken van de browserinterface om hun netwerkinstellingen te tweaken.

Koop hem niet als...

Je meerdere dode zones hebt

Grotere woningen, met vier slaapkamers of meer, zijn beter af met het grotere bereik en de dekking van een mesh-netwerksysteem.

Je een klein budget hebt

De Repeater 5400 is een van de snelste extenders die we tot nu toe hebben gezien. Minder dure extenders zullen echter nog steeds prima voldoen voor de meeste gebruikers.

Je grote afstanden en dikke muren wil overbruggen

Dikke muren en andere obstakels kunnen zelfs het snelste Wi-Fi-signaal blokkeren. Sommige huizen hebben daarom nood aan PowerLine-adapters en bekabelde verbindingen.

Devolo WiFi 6 Repeater 5400: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Devolo WiFi 6 Repeater 5400 TP-Link RE700X Devolo Repeater 3000 Prijs 149,90 euro Rond de 100 euro 99,90 euro Wi-Fi dual-band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5.0GHz) dual-band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5.0GHz) dual-band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5.0GHz) Snelheid 5,4Gbps 3,0Gbps 3,0Gbps Connectiviteit 2x Gigabit Ethernet 1x Gigabit Ethernet 1x Gigabit Ethernet Processor n/a n/a n/a Geheugen n/a n/a n/a Opslag n/a n/a n/a Afmetingen 140 x 37 x 115mm 149 x 78 x 36mm 150 x 75 x 45mm

(opens in new tab) TP-Link RE700X

Hij is een beetje duurder dan sommige 3.0Gbps rivalen, maar de TP-Link RE700X biedt goede prestaties en geniet van een goed ontworpen, gebruiksvriendelijke app. Lees de volledige TP-Link RE700X review