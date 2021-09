Dell Inspiron 15 5000 review

De Core i7-processor en AMD-graphics maken dit een krachtige allrounder, en de laptop zelf ziet er goed uit en is qua bouwkwaliteit in orde. Het toetsenbord is niet al te best helaas, en de lage kwaliteit van het scherm alsook de lage resolutie helpen niet mee in de eindbeoordeling.

Dells serie van Inspiron-laptops is al jaren een wereldwijd begrip. Het was echter de hoogste tijd voor een opfrisbeurt van de lijn, met nieuwere Intel-hardware. Deze laptop uit 2018 blijft een aantrekkelijk apparaat om te zien, met geborsteld metaal aan de bovenkant.

Design

De metalen bovenzijde en het aantrekkelijke Dell-logo maken een goede eerste indruk, en de esthetiek spreidt zich uit naar de zijkanten en de onderkant, waar meer metaal is gelaagd over het plastic 'skelet'. Dit geeft het geheel wat extra glans.

Specificaties Dit is de configuratie vande Dell Inspiron 15 5000 die TechRadar heeft ontvangen om te reviewen: CPU: 2,4GHz Intel Core i7-5500U (dual-core, 4MB cache, tot wel 3GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: AMD Radeon R7 M265

RAM: 8GB DDR3

Scherm: 15,6 inch, 1.366 x 768, geen touchscreen

Opslag: 1TB HDD 5.400RPM

Optische drive: No

Poorten: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Combo audio jack, HDMI, SD-kaartlezer

Connectiviteit: Intel Dual-Band Wireless – AC 7260, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0

Camera: 720p Webcam

Gewicht: 2 kilogram

Afmetingen: 23 x 345 x 243 millimeter (H x B x D)

Met de bouwkwaliteit zit het eveneens wel snor. De plek waar je pols rust, beweegt nauwelijks. Verder voelt het scherm stevig en beweegt de onderkant ietsjes mee. Alle componenten zijn echter goed beschermd. Je kunt met een gerust hart de Inspiron 15 in een rugzak en op reis gaan; deze laptop kan wel tegen een stootje. Om schade aan het uiterlijk te voorkomen, raden we dan wel weer een beschermende hoes aan.

Deze notebook is niet bepaald prijzig, dus verwacht niet overal metaal. Zo is de onderzijde van de behuizing (waar de laptop op staat) alleen verrijkt met metaal op de plekken waar je het ziet. Het toetsenbord, de polssteun en de schermrand zijn allemaal afgewerkt met minder spectaculair matzwart plastic.

De verschillende poorten zijn ook vrij standaard. Je krijgt een trio aan USB-poorten, een HDMI-output, Gigabit Ethernet-poort alsook een SD-kaartlezer. Je krijgt vrij makkelijk en snel toegang tot de interne componenten: de onderkant van de laptop is na het verwijderen van slechts twee schroeven al los. Het geheugen, de harde schijf, batterij, processor en netwerkkaart zijn allemaal makkelijk te bereiken. Dat is goed nieuws voor iedereen die zelf aan zijn of haar laptop wil werken.

Er is een gebruikelijke selectie aan poorten

Dit is geen Ultrabook of iets dergelijks, wat betekent dat deze laptop een stuk grover is gebouwd dan menig concurrent. Zo is de dikte 23 millimeter, en met een gewicht van 2 kilo merk je ook wel dat je iets in je rugzak hebt zitten.

De Inspiron 15 is iets zwaarder dan zijn concurrenten

Ergonomie

Het toetsenbord is uitgerust met een numpad, wat zeer handig is voor de productiviteit. De layout is grotendeels prima. We zijn niet heel erg te spreken over de kleine Backspace-toets, maar dat is het wel zo'n beetje op dit lvak.

De toetsen hebben een prima startpunt om te typen, maar ze zijn niet bepaald gemaakt voor serieus typewerk. De basis is niet sterk genoeg, en ze zijn niet voorzien van genoeg travel. Deze combinatie kan ervoor zorgen dat het typen niet heel verzadigend aanvoelt. Dat gezegd hebbende: deze laptop is prima voor wat browsen, chatten en mails uitsturen, maar we raden niet aan om complete essays hierop te schrijven.

Het toetsenbord is niet het beste wat er is.

De trackpad is ook iets te gevoelig naar onze smaak, maar dit kun je aanpassen in het instellingenmenu. Het oppervlak van de trackpad zelf is soepel en responsief, en de knoppen zijn licht en werken consistent.