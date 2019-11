Blackvue DR750S-2CH dashcam

Als je op zoek bent naar een premium dashcam die goede beelden kan schieten is deze Blackvue DR750S best wel het overwegen waard. Deze schildwacht houdt te allen tijde een oogje in het zeil met zijn twee 1080p voor- en achteruitcamera’s

De Blackvue DR750 is een unieke cilindervormige dashcam met de mogelijkheid om er een tweede camera - voor bijvoorbeeld je achterruit - aan te koppelen. Verder heeft hij een knappe Sony Starvis-sensor waardoor nachtbeelden er alleen maar beter op worden en is het mogelijk om via WiFi de Blackvue te beheren in je iOS- of Android-applicatie.

Looks

Deze dashcam heeft een unieke vorm. Dat komt simpelweg door het feit dat hij cilindervormig is. Eens iets anders dan de standaard rechthoekige vorm die de concurrentie blijft gebruiken. Ook de achterruitcamera heeft dezelfde cilindervorm. Beide camera’s gebruiken Sony’s Starvis 2,1MP-sensor die voor degelijke beeldkwaliteit zorgt. Maar daarover later meer. Verder schieten zowel de voor- als achterruitcamera beelden in 1080p aan 60 fps met een breed en dynamisch horizontaal beeld.

Koppeling

Algemene specificaties - Blackvue Over the Cloud applicatie - Ingebouwde WiFi en GPS - Event-modus houdt oogje in het zeil bij parkeren - Twee camera’s met 1080p - 2,1MP Sony Starvis sensor - Knappe nachtbeelden - 139°-beeldhoek

Zoals gezegd biedt deze dashcam de mogelijkheid om ook een achterruitcamera te koppelen. Dat werkt via een lange kabel met een mini coax-pinnetje zoals bij televisies. Het nadeel hier ligt vooral bij de kabel. Het pinnetje is echt klein en zeer fragiel, oppassen geblazen. De achterruitcamera werkt op de voeding van de voorruitcamera, die op zijn beurt dan weer gebruik maakt van de voeding uit de sigarettenaansteker.

Beide camera’s kunnen opgehangen worden met een zelfklever. Persoonlijk vind ik die keuze enorm nadelig. Toegegeven, een dashcam moet stevig ophangen maar zelf vind ik het belangrijk dat je altijd de mogelijkheid hebt om hem er met een zuignap af te halen. In ieder geval heeft Blackvue wel een redelijk ingenieus plan gevonden om met de camera’s te draaien. Rond de camera zit een roteerbaar systeem waarmee je de camera eenvoudig van boven naar beneden kan draaien.

Net zoals bij veel andere dashcams heeft ook deze Blackvue een snapshot knop. Zie je iets gebeuren, met een simpele druk op de knop is het vastgelegd. Nadien kan je al je gemaakte beelden beheren via de gratis Blackvue-app.

Prestaties

Zoals ik eerder al aangaf levert deze Blackvue knappe beelden af. Dat komt deels door de eerder vernoemde Sony Starvis. Beide camera’s schieten belangrijke beelden in 1080p met zo’n 60 fps. De kracht van Sony’s Starvis merk je vooral bij de nachtbeelden. Zowel bij de voor- als achteruitcamera blijven donkere beelden toch heel helder en zijn kleuren gemakkelijk te onderscheiden.

Ook overdag zit dat natuurlijk heel goed. Al hebben de beelden soms wat weg van een fish-eye camera waardoor het perspectief er wat raar kan uitzien. Over het algemeen geeft de DR750S je best wel goede beelden. Toegegeven, de prijs ligt wat hoger. Maar deze beeldkwaliteit komt niet vaak voor bij dashcams.

Opnamestanden

Deze Blackvue topper biedt heel wat mogelijkheden. Zo kan je ervoor kiezen om optioneel een batterij pack aan te schaffen. Concreet kan je er dan voor zorgen dat de dashcam automatisch in parkeermodus schiet wanneer je aan het parkeren bent. Echter heeft de DR750S ook een leuke ‘event-modus’ die een oogje in het zeil houdt wanneer je wagen geparkeerd staat. Wanneer de dashcam beweging of een schok vaststelt zal hij gaan filmen. Die event-modus bespaart je irrelevant beeldmateriaal en zorgt voor een langere levensduur van je geheugenkaart.

Eindoordeel

Als je op zoek bent naar een premium dashcam die goede beelden kan schieten is deze Blackvue DR750S best wel het overwegen waard. Deze schildwacht houdt te allen tijde een oogje in het zeil met zijn twee 1080p voor- en achterruitcamera’s. Ten slotte is het eenvoudig om al je beeldmateriaal te beheren in de gratis mobiele app voor iOS en Android en heb je de mogelijkheid om uit te breiden met een optioneel batterij pack voor parkeersessies. De prijs ligt echter wel een stuk hoger dan bij concurrenten, maar daar krijg je heel wat voor in de plaats.