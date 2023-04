ASUS ExpertBook B9 review

De ASUS ExpertBook B9 is een indrukwekkende ultralight laptop met high-end specs, een geweldige batterij, en een fantastische reeks poorten die een uitstekende keuze is voor wie thuis werkt of zijn tijd opsplitst tussen kantoor en in je eigen huis.

De ASUS ExpertBook B9 is een lichte zakelijke laptop, ontworpen voor wie een draagbaar maar uiterst sterk toestel wil. Hij heeft een breed scala aan indrukwekkende specs, een geweldige batterij en hardware. We waren verbaasd over hoe leuk we het vonden om deze laptop de laatste paar weken te gebruiken, en we waren enthousiast over hoe fantastisch deze professionele laptop is.

Unboxing en eerste indrukken

(Image credit: Future)

We openen veel laptops hier bij TechRadar en unboxen dagelijks allerlei apparaten, dus we zijn altijd enthousiast en nieuwsgierig naar wat we zullen vinden zodra we door de verpakking heen zijn. Bij de ASUS ExpertBook B9 was het uitpakken echter anders.

ASUS heeft zijn verpakking hier zo ontworpen dat deze kan worden hergebruikt als een laptopverhoger of -standaard, waarbij het toestel op een handige hoogte wordt gebracht voor online meetings, maar ook op een meer ergonomische hoogte in het algemeen. ASUS heeft zelfs gekozen voor een strakke kleur en afwerking, zodat het niet lijkt alsof een kartonnen doos uw dure laptop omhoog houdt. We waardeerden de stap naar duurzaamheid in verpakkingsmateriaal en vonden het nog leuker dat we de tot verpakking omgevormde standaard in een dagelijks scenario konden gebruiken.

Design en bouwkwaliteit

We vonden het unieke gevoel prettig toen we het materiaal van de ASUS ExpertBook B9 voor het eerst aanraakten. Het is niet glad, maar heeft een matte afwerking met een lichte textuur. Hoewel het niet het klassieke, gladde metalen gevoel heeft van andere high-end laptops, voelt dit premium aan. De scherpe hoeken, donkere kleuren, minimale randen en het slanke toetsenbord maken dit een genot en een apparaat waar we graag mee willen werken.

Het vergt enige gewenning om deze laptop mee te nemen in een rugzak, aktetas of tas. We zijn een paar keer terug moeten gaan om onze laptop in onze tas te stoppen om er achter te komen dat we de ExpertBook B9 gewoon al in de tas hadden gestopt. Zo licht is deze laptop. Zelfs als we hem in een kantoor, koffiebar of thuiskantoor droegen, waren we elke keer verrast als we het apparaat pakten.

In gebruik

ASUS ExpertBook B9 (Image credit: Future)

Iedereen die deze laptop gebruikte, was verbaasd over hoe licht hij was en nog meer geschokt toen hem werd verteld wat er onder het toetsenbord zat en wat voor poorten deze lichtgewicht laptop heeft.

Specs OS: Windows 11 Pro

Processor: 12th Gen Intel Core i7 (1.70 GHz)

RAM: 32GB

GPU: Intel Iris Xe Graphics

Display: 14-inch, FHD (1920 x 1080), 16:9, 400nits, sRGB 100%

Opslag: 1TB

Poorten: 2x Thunderbolt 4 ports, 1x HDMI, 1x RJ45 Micro (via micro HDMI), 1x USB-A, 1x Audio combo jack, 1x Kensington Lock

Batterij: 66WHrs

Afmetingen: 32 x 20,3 x 1,49cm

Gewicht: 1.01kg

Deze laptop was gemakkelijk mee te nemen van vergadering naar vergadering, zelfs onder een arm terwijl je een koffie of iets anders vasthield. Thuis is deze laptop net zo gemakkelijk te gebruiken en te verplaatsen. Hij is zelfs licht genoeg om bovenop de wasmand te dragen of om bovenop het speelgoed van de kinderen te leggen als je naar boven gaat voor een vergadering zonder lawaai. Niet dat we dit aanraden overigens.

ASUS ExpertBook B9 Numpad (Image credit: Future)

Het toetsenbord is comfortabel om een hele dag op te typen. De toetsen zijn goed verdeeld en geven genoeg respons waardoor ze prettig aanvoelen zonder dat ze te veel klikken in een stillere omgeving. Het trackpad is royaal van formaat en reageert goed op onze inputs. Het oppervlak is glad genoeg zodat onze vinger(s) er gemakkelijk over kunnen glijden zonder dat je blijft haken aan iets.

Een ding dat we nog nooit eerder hebben gezien is de integratie van een numpad in het trackpad zelf. Zoals hierboven te zien is, is dit toetsenbord ingebouwd in de achtergrondverlichting van het trackpad, waardoor het niet aanwezig is wanneer het niet nodig is. Als we echter een enorme hoeveelheid getallen moeten invoeren, weet iedereen hoe nuttig een numpad kan zijn.

Met deze laptop kunnen we het numpad uitschakelen voor het dagelijkse werk, en als het tijd is om wat cijfers te kraken, kunnen we de numpad-softkey rechtsboven op het trackpad een seconde indrukken, waarna het numpad verschijnt. Wat net zo verbazingwekkend is, is dat het trackpad nog steeds werkt als een trackpad terwijl het numpad actief is, zodat we het dubbel kunnen gebruiken.

(Image credit: Future)

Aan de achterkant van de laptop is het scharnier zo ontworpen dat het de achterkant van de computer iets optilt van het bureau. Hoewel dit slechts een factor vijf graden is, maakt dit toch een welkom ergonomisch verschil voor onze polsen tijdens het typen, omdat onze vingers van het bureaublad worden getild.

De ASUS ExpertBook B9 heeft vele andere noemenswaardige elementen, waaronder geïntegreerde Harman/Kardon-gecertificeerde speakers, die voor een laptop toch hoogwaardige audio leveren. Natuurlijk ontbreekt het een beetje aan de low-end van de audio, maar we waren tevreden met de helderheid en kwaliteit voor een lichte laptop.

Deze ExpertBook B9 beweert gemiddeld iets meer dan 11 uur batterij te hebben bij normaal kantoorgebruik en dat bleek te kloppen bij ons. De batterij benchmark van PCMark 10 bevestigde het nog een keertje. De ExpertBook B9 scoorde 4609 op PCMark 10's Extended test en 5173 op de standaard benchmark. Een sensor herkent of je in de buurt van de laptop komt en kan het scherm voor je activeren. Dit kan ook met een gekoppelde telefoon.

Er is een afscherming voor de webcam voor extra privacy. Het sluiten van de webcam schakelt echter de mogelijkheid uit om Windows Hello gezichtsherkenning te gebruiken om in te loggen op de laptop. ASUS heeft een vingerafdrukscanner, NFC-kaartlezer (geïntegreerd in het trackpad) en de standaard wachtwoordinvoer opgenomen, allemaal manieren om snel en veilig toegang te krijgen tot de ExpertBook B9.

ASUS ExpertBook B9 Webcam / Sensor (Image credit: Future)

Tot slot heeft het bedrijf zijn MyASUS-service bij deze laptop geleverd, wat zorgt voor on-board systeemdiagnose, klantenservice, instellingen voor hardwareprestaties, WiFi SmartConnect, beeldmodi, bestandstoegang op afstand en meer.

(Image credit: Future)

Eindoordeel

Deze laptop verraste ons, aangezien we de specificaties zagen voordat we dit apparaat in handen kregen en we hadden al een verwachting dat dit een krachtige laptop zou zijn. Toen we hem fysiek in onze handen hadden, dachten we dat de laptop onmogelijk zo krachtig kon zijn als de specificaties lieten doorschemeren.

Tijdens het gebruik overtroffen de resultaten echter ruimschoots onze eerste indruk van de laptop, dankzij het ongelooflijk lichte ontwerp, de ongelooflijke batterij, de poorten en de algehele prestaties. Dit is een fenomenale zakelijke laptop die kan worden gebruikt in verschillende bedrijfstakken. Het 14 inch frame maakt het een uitstekende keuze voor degenen die behoefte hebben aan schermruimte voor multitasking, maar ook de mogelijkheid willen hebben om een uiterst draagbaar apparaat te hebben.