Alienware Area-51m review

Terwijl dunne en lichte gaming laptops de meeste headlines weten te pakken deze dagen, zijn er nog altijd tal van grote desktopvervangers te vinden op de markt. De Alienware Area-51m is hier een uitstekend voorbeeld van. Deze joekel van een gaming laptop zit van voor tot achter met krachtige desktophardware, felle RGB-lichtelementen en meer gericht op gaming dan menigeen kan voorstellen.

Uiteraard, al dit moois komt met een prijs. De vraag wordt al snel: is de mogelijkheid om het wisselen van CPU en GPU het hoge prijskaartje waard? Zorgen de krachtige PC-componenten tot betere prestaties? Moet deze gaming laptop op jouw wenslijstje te komen staan? Wij zochten het voor je uit.

Spec sheet Dit is de Alienware Area-51m-versie van de TechRadar review: CPU: 3,6GHz Intel Core i9-9900K (8-core, 16MB cache, maximaal 5,0GHz)

Graphics: Nvidia GeForce RTX 2080 (8GB GDDR6); Intel UHD Graphics 630

RAM: 32GB DDR4 (2.400MHz)

Screen: 17,3-inch Full HD (1,920 x 1,080) IPS, 144Hz, G-Sync

Storage: 2 x 512GB RAID 0 SSD (PCIe), 1TB SSHD

Poorten: 3 x USB 3.1 Gen2, 1 x Thunderbolt 3 (USB-C), mini DisplayPort, HDMI-out, Gigabit Ethernet, 1 x Alienware Graphics Amplifier, 1 x Mic-in, 1 x Headphone-out

Connectivity: Killer 1650X 802.11ac Wi-Fi ; Bluetooth 5.0

Weight: 4,76 kilogram

Size: 16,1 x 1,7 x 15,85 inch (410 x 43,18 x 402,6 mm; B x H x L)

Prijs en beschikbaarheid

De Alienware Area-51m die wij voor onze review hebben gebruikt, is verrijkt met onder meer een loeisnelle Intel Core i9-9900K processor, 32GB RAM, 1TB aan SSD-geheugen, 1TB aan SSHD-geheugen, én een desktopklasse Nvidia GeFore RTX 2080. Nee, goedkoop is het beestje dan ook zeker niet. Wil je deze laptop in de hierboven genoemde configuratie kopen? Dan ben je al snel 4249 euro kwijt.

De instapversie beschikt over een Intel Core i7-8700, 8GB RAM, een RTX 2060 en 1TB SSHD, en kost een kleine 2200 euro. Hoewel we adviseren om minstens 16GB RAM aan te schaffen, is het mooie aan deze laptop dat vrijwel alles upgradebaar is; van een nieuwe CPU tot een nieuwe grafische kaart, het kan allemaal vervangen worden. Daardoor is het apparaat tevens vrij toekomstbestendig.

Design

Simpel gezegd: de Alienware Area-51m is ronduit prachtig. Dit is dé gaming laptop in optima forma. Er is een mooi, schoon design aanwezig, en hoewel hij zeker zwaar is, voelt de laptop niet aan als een fout speeltje. Je zult niet geneigd zijn om dit apparaat te verbergen als er mensen op bezoek komen.

De Alienware Area-51m weegt een flinke 4,76 kilogram, en is 1,7 inch dik op z'n extreemst. Dit betekent dat je de laptop waarschijnlijk niet zo heel snel overal mee naartoe neemt.

De Alienware Area-51m kun je kopen in twee verschillende kleuropties: Lunar Ligth (wit) en Dark Side of the Moon (zwart), en beide opties zijn oogverblindend. Ons Lunar Light-model beschikt over een wit chassis met mooie zwart accenten op de voorzijde, en waar de openingen aan de achterzijde zitten.

RGB-lichtjes vind je letterlijk overal terug - het toetsenbord, de aan/uit-knop, het trackpad, het logo en meer. In tegenstelling tot vele andere gaming laptops is het toetsenbord per toets te voorzien van een andere kleur. Je verbeelding is de enige limiterende factor dus in het bepalen van het uiterlijk.

Uiteraard zijn er meer dan genoeg poorten te vinden op de Alienware Area-51m. Aan de rechterzijde vinden we twee USB 3.1 Type-A poorten. Aan de linkerzijde zien we een Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-A, een koptelefoon- en een microfoonpoort. Aan de achterzijde is er nog een Mini DisplayPort, HDMI, Ethernet, een Alienware Graphics Amplifier voor het plaatsen van een externe GPU én twee ingangspoorten voor stroomvoeding.

Ja, dat lees je goed; voor de hardware van de Alienware Area-51m heb je zowel een 330W als 180W adapter nodig. Je kunt het echter houden op een enkele 330W adapter. Houd er echter rekening mee dat de batterij zich in deze modus niet oplaadt.

Het trackpad is niet heel bijzonder daarentegen. Er zijn twee dedicated hardwareklikkers, en het trackpad zelf is responsief en accuraat. Naar onze mening had het echter allemaal iets groter mogen zijn, maar een ramp is het niet.

Het TactX toetsenbord is echter goddelijk. Een diepe 'travel', stil, goed geplaatst, eigenlijk past elk positief bijvoeglijk naamwoord bij dit toetsenbord. Omdat de laptop zo groot is, vinden we ook een volledig Numpad aan de rechterzijde van de laptop, inclusief een rijtje aan macrotoetsen. Deze macrotoetsen zijn al cool van zichzelf, maar de plaatsing ervan maakt het nog toffer: we raken deze toetsen nooit per ongeluk aan tijdens het schrijven of gamen.

Het feit dat we comfortabel kunnen typen op deze laptop voor werk zonder kamergenoten wakker te maken behoort zeker tot de grootste pluspunten van dit apparaat.

Alienware Area-51m

De Alienware Area-51ms ventilatoren zijn echter, geheel volgens verwachting, erg luid voor het merendeel van de tijd. Gezien er zoveel top hardware in een kleine ruimte gestopt wordt, kan dit ook bijna niet anders. Heb je een hekel aan het geluid van deze ventilatortjes? Dan kun je wellicht beter op zoek naar een stiller alternatief.

Voor een thicc gaming laptop zoals deze is de Alienware Area-51m voorzien van relatief dunne schermranden. Uiteraard niet zo smal als die van menig Ultrabook, maar dat is ook een oneerlijke vergelijking.

Onder het display vinden we een Tobii Eye Tracking-sensor. Je zal de sensor opmerken, maar net als alle andere aspecten van deze laptop past het gewoon in het perfecte plaatje.

Het Full HD (1920 x 1080) IPS display kent een ververssnelheid van 144Hz en maakt gebruik van G-Sync. In combinatie met de ingebouwde GPU is het behalen van 144 frames per seconde in de meeste games een eitje. Geloof ons: als je eenmaal Battlefield V gespeeld hebt met een hoge ververssnelheid wil je niet meer terug.

Verder moeten we ook de speakers behandelen. Ze zijn geplaatst aan de voorzijde van het chassis en klinken ronduit top. Zelfs op deze extreem luide laptop klinken de speakers luid en helder genoeg om geen headset op te hoeven doen tijdens het gamen. Er is voldoende bas en detail in het geluid aanwezig, en we kunnen niet anders dan stellen dat de Alienware Area-51m beschikt over een van de beste computerspeakers in laptopvorm.