iPhone 14 Pro gebruikers melden problemen met opladen en 5G-verbindingen

Als je problemen hebt om je iPhone 14 Pro te verbinden met het internet of om hem op te laden zonder opnieuw op te starten, dan ben je niet de enige. Gebruikers dat hun iPhone 14 Pro met het gloednieuwe Dynamic Island kampt met enkele problemen.

Het meest voorkomende probleem is dat hun iPhone 14 Pro vanzelf opnieuw opstart (opens in new tab) tijdens het opladen via MagSafe of een Lightning. Gelukkig lijkt de iPhone 14 Pro niet onaangekondigd opnieuw op te starten tijdens normaal gebruik, dus het probleem is niet het einde van de wereld. Het is wel zorgwekkend dat je nieuwe smartphone om de 10 minuten opnieuw opstart, zoals sommige gebruikers melden. Maar het beste van alles is dat sommigen een oplossing (opens in new tab) hebben gevonden.

Het is onduidelijk waarom deze wijziging in de instellingen het opladen van de iPhone 14 Pro correct laat verlopen, maar het werkt, dus stellen we verder geen vragen. Voor deze methode ga je eerst naar Instellingen, kies dan het tabblad Algemeen, scrol naar op "Vernieuwen van toepassingen op de achtergrond" en schakel dit uit.

Maar als je het ons vraagt, kun je misschien beter je iPhone 14 Pro omruilen. Het is namelijk niet duidelijk wat de oorzaak is, dus mogelijk schuilt er een groter hardwareprobleem onder dit alles. Het is beter om nu op veilig te spelen en een nieuwe iPhone te krijgen dan noodgedwongen een reparatie te laten uitvoeren, die mogelijk buiten de garantie valt.

Wie heb ik aan de lijn? Hallo...?

Het andere iPhone 14 Pro-probleem lijkt momenteel beperkt tot Verizon-klanten in Amerika. Verschillende mensen melden dat het 5G-signaal erg zwak is (opens in new tab) op hun nieuwe smartphone en dat gesprekken soms volledig wegvallen.

Hoewel sommige mensen dachten dat de oorzaak bij Verizon lag, wordt dat sterk betwist (via MacRumors Forums (opens in new tab)). Sommigen wijzen erop dat hun familieleden met een identiek abonnement maar een oudere iPhone geen problemen hebben op dezelfde locatie, terwijl anderen hebben gezegd dat ze al lange tijd meerdere Verizon-abonnement hebben en nu voor het eerste deze problemen ondervinden. Het ergste is dat er op dit moment geen snelle oplossing lijkt te zijn: zowel terugzetten naar fabrieksinstellingen als updaten naar de nieuwste iOS 16 bèta lossen het probleem niet op.

Het is onduidelijk waarom de iPhone 14 Pro verbindingsproblemen heeft, maar het is wel erg ironisch. Dankzij de nieuwe satellietcommunicatie zou de iPhone 14 net een streepje voor moeten hebben op de concurrentie. Maar dat streepje wordt snel uitgewist als je problemen hebt met de standaardverbindingen.

Voorlopig zijn er geen meldingen van verbindingsproblemen in Nederland en België, maar hier zijn er dan ook minder klanten met 5G-abonnement.

(via 9to5Mac (opens in new tab), MacRumors (opens in new tab))