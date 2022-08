Advertentie-niveau Netflix maakt onderweg series kijken moeilijker

De versie van Netflix (opens in new tab) met advertenties wordt nog erger. Er is berichtgeving naar buiten gekomen die zegt dat abonnees op dit niveau geen series of films mogen downloaden om offline te kijken.

Nadat eerder dit jaar het nieuws naar buiten kwam dat Netflix de hoge abonnee-targets niet had gehaald (opens in new tab), kondigde de streamingdienst aan dat het een goedkopere versie van het abonnement gaat lanceren. Deze laat gebruikers advertenties zien.

Sinds die aankondiging zijn er echter meer details over het nieuwe advertentie-ondersteunde niveau naar buiten gekomen, welke de suggestie geven dat het op verschillende manieren de slechtere optie is. Recentelijk werd code ontdekt door ontwikkelaar Steve Moser (opens in new tab) in de Netflix-app, waarin berichten voor gebruikers staan. Deze worden ingezet bij de lancering van het advertentie-abonnement, met onder andere het bericht ''Downloads zijn beschikbaar voor alle niveaus, behalve Netflix met advertenties.''

Alhoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen dat Netflix geen downloads toestaat binnen het advertentie-ondersteunde niveau tot er een officiële aankondiging is, verwachten we dat dit wederom laat zien dat de goedkopere optie slechter is dan de advertentievrije niveaus.

Niet kunnen downloaden is vooral teleurstellend, aangezien het een van Netflix's meest nuttige functies is. Of je nou een aflevering download om tijdens je treinrit naar je werk te kijken of een hele serie op vakantie te bingen, offline kunnen kijken betekent dat je entertainment niet stopt waar je Wi-Fi of smartphone-signaal niet kan reiken.

Netflix met advertenties wordt alsmaar erger en erger

Dit is wederom een klap voor het advertentie-ondersteunde niveau sinds de onthulling in juli door Netflix co-CEO ted Sarandos dat niet elke film en tv-serie op het niveau te zien is (opens in new tab).

Sarandos zei dat er ''enkele dingen zijn die er niet in zouden zitten. Daar zijn we met de studio's over in gesprek. Maar als we het product vandaag zouden lanceren, zouden de leden in de ad tier [nog steeds] een geweldige ervaring hebben."

Hij vervolgde met ''we gaan wat extra inhoud vrijmaken, maar zeker niet alles." Door het commentaar van Sarandos is het onduidelijk of de inhoud altijd beperkt blijft of dat het een kortstondig probleem is. Hoe dan ook is het jammer dat het advertentie-ondersteunde niveau niet dezelfde geweldige shows zal aanbieden als de advertentie-vrije versies.

We komen meer te weten over hoe Netflix's advertentie-ondersteunde niveau eruit gaat zien wanneer het eindelijk in 2023 verschijnt, inclusief hoeveel het precies gaat kosten. Tot die tijd moeten we afwachten. Maar als de leaks blijven zoals ze zijn geweest, zou Netflix's advertentie-ondersteunde niveau nog weleens een slechtere deal kunnen zijn dan we oorspronkelijk hoopten.