De Loop Switch oordoppen slagen erin om drie verschillende dempingsniveaus te verpakken in één comfortabel setje oordoppen. Aanvankelijk moet je waarschijnlijk even wennen aan het draaisysteem, maar na enkele dagen switch je moeiteloos tussen de drie niveaus. Afhankelijk van je oren en slaappositie zijn ze weliswaar niet geschikt te dragen terwijl je slaapt.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Het Belgische Loop Earplugs zet de boel op stelten met de nieuwste innovatie van het merk op het gebied van oordoppen: Loop Switch. Met Switch kunnen gebruikers moeiteloos schakelen tussen verschillende dempingsniveaus die voor comfort zorgen tijdens sociale activiteiten en focusmomenten, maar ook tijdens luidruchtige omstandigheden.

Als trotse eigenaar van een setje Loop Quiet en Engage oordoppen, was ik enthousiast toen ik hoorde dat ik voor de aankondiging al de kans kreeg de Loop Switch oordoppen te proberen. Ik heb ze gedragen op allerlei verschillende momenten, plaatsen en tijdens verschillende activiteiten om de drie verschillende niveaus grondig te testen. Hier lees je mijn bevindingen.

Loop Switch oordoppen review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 54,95 euro

Verkrijgbaar vanaf 10 oktober 2023

Vier kleuren

De Loop Switch oordoppen zijn met hun adviesprijs van 54,95 euro niet goedkoop op het eerste gezicht. Besef wel dat je hier de Loop Quiet (19,95 euro), Experience (29,95 euro) en Engage (29,95) in één paar oordoppen krijgt. Wanneer je van elk paar oordoppen een setje zou kopen, ben je al meer geld kwijt. Zelfs als je de Quiet-modus niet nodig vindt, is één paar Loop Switch oordoppen alsnog goedkoper dan een paar Experience en een paar Engage oordoppen.

Vanaf 10 oktober 2023 zijn de Loop Switch oordoppen beschikbaar via de website van Loop Earplugs. Bij de lancering zijn er vier kleuren beschikbaar: zwart, wit, blauw en roze.

Prijs-kwaliteit score: 5/5

Loop Switch oordoppen review: design en draagcomfort

Gemaakt van hard plastic

Draaibare ring werkt goed

Vier maten dopjes

(Image credit: Loop)

De Loop Switch oordoppen hebben hetzelfde iconische ontwerp als alle andere oordoppen van het merk. Zo krijg je in de doos ook vier maten oordopjes. Aangezien dit niet mijn eerste paar Loops is, wist ik dat ik meteen de grootste dopjes moest nemen en zoals verwacht, pasten ze daarna perfect. De lus van de Loop Switch is iets groter door het draaimechanisme, maar dit had voor mij geen invloed op het comfort. De oordoppen zijn ook niet merkbaar zwaarder dan de andere Loops.

Een klein verschil met de andere oordoppen van Loop is dat je nu een linker en rechter oordopje hebt. Dit heeft niet te maken met de demping, maar wel met het draaimechanisme van de ring waarmee je de dempingsniveaus bedient. Je draait namelijk aan het buitenste deel van de lus om tussen Quiet, Experience en Engage te wisselen.

Toen ik de oordoppen fout in had, merkte ik dat het geheel mee begon te draaien en van plaats te begon te verschuiven. Wanneer ik ze wel juist in had, bleven ze beter op hun plaats zitten terwijl ik van niveau wisselde. Er zit namelijk een klein uitsteeksel aan het draaibare deel van de lus waar je je vinger tegen kan duwen. In mijn geval drukte het uitsteeksel niet in mijn oren en had het geen invloed op het draagcomfort. Het was wel even wennen om het draaimechanisme helemaal onder de knie te krijgen en in het begin heb ik de Loop Switch een paar keer uit mijn oren gehaald om van modus te wisselen.

(Image credit: Loop)

Iedereen zal wellicht een eigen manier hebben om van dempingsniveau te wisselen, maar ik deel hier even hoe ik het deed. Ik draaide aan de lus door mijn duim op de oordop te houden en met (de nagel van) mijn wijsvinger de buitenste ring te verplaatsen. Je hoort duidelijk een klik wanneer hij op een bepaald niveau zit. Zolang je die niet hoort, zit de ring ergens tussen twee niveaus in en moet je nog verder (of terug) draaien. De volgorde van de drie niveaus was voor mij ook logisch: helemaal naar voren is Engage, het midden is Experience en helemaal achteraan is Quiet.

Tot slot zijn de Loop Switch oordoppen gemaakt van hard plastic. Hiermee moet je rekening houden als je ze wil gebruiken om te slapen, want de Loop Quiet oordoppen zijn van zacht siliconen gemaakt Loop Switch is niet gemaakt om mee te slapen en de fabrikant raadt het dan ook af.

Zeker bij mensen met kleinere oren kan het harde plastic vervelend aanvoelen wanneer zij op hun oren liggen. Ik heb zelf een nachtje geslapen met de Loop Switch en dat ging al bij al prima, maar ik verkies hier toch de silicone oortjes van de Quiet. Dat is net iets comfortabeler wanneer je slaapt.

Design en draagcomfort: 5/5

Loop Switch oordoppen review: geluidsdemping

Drie niveaus: Quiet, Experience, Engage

Dempt even goed als de losse oordoppen

Als eerste een overzicht van wat elke dempingsmodus doet voor mensen die nog niet bekend zijn met Loop. De scenario's die Loop aanraadt, zijn natuurlijk ter illustratie en uiteindelijk beslis je zelf welke modus je wil gebruiken op welk moment.

De Engage-modus is bedoeld voor sociale omgevingen waarbij je wel nog in gesprek wil kunnen gaan, maar het net te rumoerig is zoals bij familiebijeenkomsten, restaurantbezoeken, vergaderingen of een kinderspeeltuin. Het biedt een demping van 17 dB (SNR). Het open kanaal wordt afgeschermd door een zorgvuldig geselecteerd gaas om de hoge en middelste frequenties te dempen.

De Experience-modus heeft een demping van 21 dB SNR. Ideaal voor luide omgevingen zoals live concerten en festivals. Een membraan wordt voor het gaas geplaatst. Een O-ring onder het roterende deel zorgt ervoor dat het akoestische systeem volledig gesloten is.

Ten slotte hebben we de Quiet-modus, waar de demping tot 25 dB SNR kan bereiken. Perfect wanneer je behoefte hebt aan focus en concentratie. Wanneer je naar die instelling draait, is het kanaal volledig gesloten. Ook hier is het de O-ring die het kanaal volledig akoestisch sluit.

(Image credit: Loop)

Om te testen of elke modus net zoveel demping geeft als de originele oordoppen, ben ik de wijde wereld ingetrokken met de Loop Switch stevig in mijn oren. Van treinen en stations tot parken, drukke winkelstraten en zelfs een vliegtuig, ik heb een uitgebreide reeks scenario's en activiteiten met de Loop Switch getest.

Als Loop-gebruiker hoopte ik natuurlijk dat de Loop Switch oordoppen deden wat ze beloofden en ik kan nu met 100% zekerheid zeggen dat ze dat doen. Op de belachelijk drukke trein in de ochtendspits naar Zaventem zette ik de oordopjes meteen op Quiet. Het werd net zo stil als met de Quiet oordoppen en ik kon gefocust wat werken in de trein.

Op de luchthaven zelf wilde ik wel horen wat er werd omgeroepen in het geval dat mijn gate plots zou veranderen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, zette ik ze in de Engage-modus en die deed zijn werk ook. Ik kon de medewerkers bij de security check goed horen en moest de Loop Switch niet uitdoen toen mijn rugzak (voor de zoveelste keer) bij de willekeurige controle zat.

Ik ben geen grote concertganger en de Experience-modus was voor mij vooral nuttig in de drukste winkelstraat van heel Antwerpen, de Meir. In tegenstelling tot op de luchthaven, is er op de Meir geen nuttige informatie die ik wil horen, maar hoor ik wel graag het agressieve gerinkel van een fietsbel. Ook daar deden de Loop Switch oordoppen wat werd beloofd (en kon ik op tijd aan de kant gaan voor koppige fietsers).

Geluidsdemping: 5/5

Eindoordeel

De Loop Switch oordoppen slagen erin om drie verschillende dempingsniveaus te verpakken in één comfortabel setje oordoppen. Aanvankelijk moet je waarschijnlijk even wennen aan het draaisysteem, maar na enkele dagen switch je moeiteloos tussen de drie niveaus. Afhankelijk van je oren en slaappositie zijn ze weliswaar niet geschikt te dragen terwijl je slaapt.