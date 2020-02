Besparen op maandelijkse kosten voor internet en TV

Elke Nederlander wil het liefst op zoveel mogelijk producten besparen. Vooral op kosten die maandelijks terugkeren is dit het geval. Hoewel de prijzen voor internet en tv de afgelopen jaren zijn gestegen is het nog steeds mogelijk om op deze kostenpost te besparen. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.

De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van internet en tv gestegen

Dat internet en tv in Juni weer was gestegen, was voor de meeste mensen geen verrassing meer. Bij de grootste aanbieders van internet en tv (Ziggo en KPN) zijn de prijzen in 2019 met gemiddeld 2 euro per maand gestegen. Uiteraard klinkt dit niet als een enorme stijging.

Doordat de prijzen echter al 5 jaar op rij aan het stijgen zijn, betaal je op dit moment wel een behoorlijk groter bedrag per jaar. Daarentegen verbeterd de internetsnelheid wel, waardoor het voor veel mensen de 20 a 30 euro extra per jaar wel waard is.

Internet en tv van verschillende aanbieders vergelijken

Veel mensen vinden het lastig om een keuze te maken tussen verschillende aanbieders. Zo is niet alleen de prijs van een aanbieder belangrijk, maar ook de betrouwbaarheid, internetsnelheid en of het überhaupt mogelijk is om een bepaalde aanbieder op je postcode te ontvangen. Zo is bekend dat T-Mobile in 2019 de snelheid van de internet via glasweefsel heeft verhoogt waardoor een downloadsnelheid van 750m/bit per seconde mogelijk is.

Hierdoor is glasweefsel van T-Mobile de snelste internetaanbieder. Echter is glasweefsel van T-Mobile niet op elke postcode in Nederland mogelijk. Om je te helpen met de zoektocht naar de beste internet en tv aanbieder voor je postcode kan Internetvergelijk.nl je helpen. Dit is een website dat de internet en tv abonnementen vergelijkt van verschillende aanbieders.

Wat kan je zelf doen?

Uiteraard kan je ook zelf besparen op de maandelijkse kosten voor internet en tv. Zo kan je een abonnement kiezen met alleen zenders die je ook daadwerkelijk kijkt. Hierdoor kan je de zenders die je graag wil kijken meenemen in je pakket. Zo zijn er speciale pakketten voor sportliefhebbers of filmkijkers.

Ook kan je besparen op kosten voor internet en tv om de juiste internetsnelheid af te sluiten. Iedereen wil namelijk snel internet, maar een lagere internetsnelheid van 20m/bit per seconde al genoeg voor mensen die enkel social media willen bijhouden, Netflix willen kijken of informatie willen opzoeken.

Hoewel de kosten voor internet en tv naar verwachting ook in 2020 zullen gaan stijgen is het door gebruik te maken van internetvergelijk.nl voor het vergelijken van de verschillende aanbieders toch mogelijk om te besparen op de maandelijkse kosten. Daarnaast is door het kiezen van een pakket met alleen de zenders die je bekijkt en het kiezen voor een lagere internetsnelheid mogelijk om nog meer geld over te houden.