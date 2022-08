Amazon Gaming Week 2022: de beste deals!

Het is weer tijd voor Amazon Gaming Week! Tot en met 9 september geniet je van leuke kortingen op allerlei gaming-producten.

Met Amazon Prime Day achter ons en Black Friday in ons verschiet zijn er maar weinig korting bonanza's, maar gelukkig hebben we Amazon Gaming Week. Denk aan kortingen op computeronderdelen, headsets, gamingmuizen, monitoren, en natuurlijk videogames.



Ook sommige niet-gaming artikelen worden tegen een leuke prijs aangeboden. Denk hierbij aan attributen om je kabels te sorteren, stekkerdozen en allerlei producten om je internet te optimaliseren. Ook bureaustoelen en allerlei kantoorproducten

Op deze overzichtspagina vind je de leukste deals die Amazon Gaming Week te bieden heeft. Misschien heb je wel andere smaak dan ons, en dan raden we je vooral aan om na het lezen van onze selectie zelf een kijkje te nemen op de website van Amazon (opens in new tab).

(opens in new tab) Steelseries Arctis 7 wireless van €179 voor €129,99 euro (opens in new tab) Een sterke draadloze gaming headset van Steelseries. Deze headset gaat bijna 24 uur lang mee zodat je jouw lange gamesessies niet tussendoor hoeft te stoppen om deze aan de kabel te leggen.

(opens in new tab) ASUS TUF Gaming Monitor VG258QM van €325,50 voor (opens in new tab)€ (opens in new tab)209 (opens in new tab) Ben de concurrentie te snel af met deze 280Hz Full HD-monitor van ASUS. Door de hoge refresh rate zie je jouw tegenstanders eerder dan zij jou zien. Ideaal voor esports en de intensieve gamesessies.

(opens in new tab) Razer Seiren V2 X van €94 voor €65,32 (opens in new tab) Je hebt een mooie headset, maar geen ingebouwde microfoon? Dan is de Razer Seiren V2 X misschien wat voor jou. Met de Seiren heb je een goede kwaliteit microfoon voor een prikkie.

(opens in new tab) Razer Seiren Mini van €47 voor €33 (opens in new tab) Als de Seiren V2 X te duur of te groot is, dan kan je altijd nog kiezen voor het kleinere (en goedkopere) broertje, de Seiren Mini.

(opens in new tab) WD My Book Duo 36TB desktop-opslag van €1024,56 voor (opens in new tab)€ (opens in new tab)718,99 (opens in new tab) Altijd opslag te kort, of je bent een video-editor met plannen om op te schalen? Met de 36TB desktop-opslag van WD heb je de komende tien jaar genoeg opslag. Dit komt neer op 20 euro per Terabyte, een koopje.

(opens in new tab) Razer Viper 8K van (opens in new tab)€ (opens in new tab)63,85 voor €45,69 (opens in new tab) Toe aan een nieuwe gamingmuis? Dan is de Razer Viper 8K een sterke toekomstbestendige aankoop. De polling rate van maar liefst 8000Hz is een beetje overkill, maar qua prestaties wordt deze muis niet snel ingehaald.

(opens in new tab) Fitbit Inspire 2 van €85,69 voor €59 (opens in new tab) De Inspire 2 is ongelofelijk makkelijk in gebruik, en met de sterke batterijduur, slaaptracking en workoutmodi kom je heel ver met deze fitnesstracker.

(opens in new tab) F1 22 van €59,99 voor €49,59 (opens in new tab) De nieuwste Formule 1-game van game-ontwikkelaar Codemasters is weer erg leuk om te spelen. Tijdens de Amazon Gaming Week heeft F1 22 op alle platformen een leuke korting zodat je snel met Max Verstappen kan racen op het virtuele circuit.

(opens in new tab) The Quarry van €54,29 voor €43,96 (opens in new tab) Ben je de typische games zat? Dan is het wellicht tijd om The Quarry te spelen. In deze interactieve horror game moet je de negen hoofdpersonages in leven houden, of niet natuurlijk.

(opens in new tab) Let's Sing 2022 + microfoon van €41,55 voor €22 (opens in new tab) Alleen de echte gamers spelen Let's Sing 2022. Zonder te grappen, als je een leuke avond wilt hebben met vrienden of familie dan is dit spel ideaal voor jou. Inclusief microfoon! Wel zo handig.

Black Friday / Cyber Monday 2022

De zomer is nog niet voorbij, maar toch kijken we voorzichtig vooruit naar het grootste kortingsspektakel van het jaar: Black Friday. Het duurt nog even maar pak alvast je agenda bij de hand en omcirkel alvast vrijdag 25 november. De Black Friday-kortingen beginnen echter veel eerder dan Black Friday zelf.



We spreken niets voor niets tegenwoordig over een Black Friday week, dus we verwachten dat de korting op maandag 21 november van start gaan. Sommige winkels hebben het weekend ervoor ook al deals, maar dat zien we over drie maanden wel weer.

Maandag 28 november is het Cyber Monday, het kortingsfestein dat geheel in het teken staat van tech deals. Hoewel Black Friday en Cyber Monday de laatste paar jaren in elkaar overvloeien, is er wel degelijk een verschil tussen de twee dagen. Meer hierover lees je in ons Black Friday versus Cyber Monday vergelijkingsartikel.

Amazon is normaliter de grootste retailer in het Black Friday-seizoen, en we verwachten niet dat dit in 2022 anders is. Bezoek TechRadar in de loop van Black Friday voor de beste deals en tips!