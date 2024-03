MSI Katana 15 review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

MSI Katana 15 (2023): review in een notendop

De MSI Katana 15 (2023) blinkt uit bij games in 1080p en gezien zijn prijs verwachten we ook niet meer. Hij is niet de meest flitsende of spraakmakende optie en in feite lijkt hij een beetje op gaming laptops uit 2019. Als je niet bereid bent om bijna 2.000 euro neer te leggen voor een gaming laptop en toch de nieuwste games op hoge instellingen wil spelen, is de MSI Katana (2023) een prima keuze.

Er zijn natuurlijk enkele compromissen, zoals het matige trackpad en de zwakke batterijduur, maar het totaalpakket biedt een game-ervaring van goede kwaliteit waarbij je de beperkingen niet echt voelt. De beste goedkope gaming laptops bieden een balans tussen ontwerp, prestaties en prijs. De MSI Katana 15 (2023) slaagt hierin, waardoor hij een geweldig instapmodel is.

MSI Katana 15 (2023) review: prijs en beschikbaarheid

Begint bij iets meer dan 1.000 euro

Goed verkrijgbaar in heel de Benelux

Veel verschillende configuraties

De basisconfiguratie van de MSI Katana 15 (2023) kan je tegenwoordig voor iets meer dan 1000 euro vinden. Hoewel je andere gaming laptops voor minder kunt vinden, hebben ze waarschijnlijk niet zulke goede specificaties als het instapmodel met een 13e generatie Intel Core i7, 16 GB RAM, een Nvidia GeForce RTX 4050 en 1 TB SSD. In plaats daarvan zien we bij goedkopere modellen vaak 11e of 12e generatie Intel Core CPU's en Nvidia RTX 3000-serie GPU's.

Een gelijkaardige gaming laptop van dezelfde fabrikant is de MSI Cyborg 15. Die is vaak net iets goedkoper en biedt gelijkaardige specificaties. Er zijn echter minder verschillende configuraties beschikbaar en de basisversie is hier uitgerust met slechts 512 GB SSD-opslag, wat niet voldoende is voor de meeste gamers. Ook het scherm van de Cyborg 15 laat qua kleurenweergave en helderheid te wensen over.

Anderzijds kan je iets duurdere versies van deze laptop vinden. Zo is er een configuratie met 13e generatie Intel Core i7, 16 GB RAM, een Nvidia GeForce RTX 4070 en 1 TB SSD-opslag. Daarvoor betaal je nog steeds maar 1.499 euro. Een andere versie heeft dan weer 32 GB RAM en 2TB SSD-opslag in combinatie met een GeForce RTX 4060 en die kost 1.549 euro. Helaas kan je het display niet upgraden en zit je altijd "opgescheept" met hetzelfde 15,6-inch display met 1080p-resolutie en 144Hz refresh rate.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

MSI Katana 15 (2023): Specs

Er zijn verschillende configuraties van de MSI Katana 15 (2023) beschikbaar. Gamers met een klein budget kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een configuratie met GeForce RTX 4050, terwijl meer veeleisende gamers een model met GeForce RTX 4070 kunnen kiezen. Als je echt ultieme gameprestaties wil, dan moet je op zoek naar een andere laptop, aangezien er geen versies zijn met GeForce RTX 4080 of hoger.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Onze configuratie Hoogste configuratie Prijs Ongeveer 1000 euro 1.549 euro CPU Intel Core i7-13620H Intel Core i7-13620H GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 16 GB DDR5-5200MHz 16 GB DDR5-5200MHz Opslag 1 TB SSD 1 TB SSD Scherm 15,6-inch IPS-paneel, 144Hz, FHD-resolutie 15,6-inch IPS-paneel, 144Hz, FHD-resolutie Aansluitingen 1x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, 1x USB-A 2.0, HDMI 2.1, 3,5mm-audiopoort 1x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, 1x USB-A 2.0, HDMI 2.1, 3,5mm-audiopoort Connectiviteit Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2 Camera 720p 720p Gewicht 2,25 kg 2,25 kg Afmetingen 359 x 259 x 25 mm 359 x 259 x 25 mm

MSI Katana 15 (2023) review: design

(Image credit: Future / James Holland)

Ietwat dikke schermranden

Hoog refresh rate is fijn

Toetsenbord is goed genoeg, touchpad niet

Gaming laptops hebben in de loop van de jaren veel compromissen moeten sluiten om krachtige specificaties te kunnen verpakken in een compacte vormfactor. Veel nieuwere opties hebben veel van die problemen opgelost, zoals de batterijduur en draagbaarheid. Dat is niet helemaal het geval bij de goedkopere (gaming) laptops.

De MSI Katana 15 (2023) is vrij dik en zwaar met een stevige plastic behuizing die meer doet denken aan gaming laptops van een paar jaar geleden. Ook de dikkere randen rond het scherm kunnen zo uit 2019 komen. Natuurlijk is dit een budgetoptie voor gamers en dan vinden we een ouder ontwerp een prima compromis. Het enige unieke in het ontwerp zijn de zichtbare gedeelde hittepijpen die over de CPU en de GPU lopen om de boel koel te houden.

(Image credit: Future / James Holland)

Het scherm is niet om over naar huis te schrijven. Het is een 15,6 inch scherm met resolutie van 1920 x 1080 pixels dat je niet omver zal blazen, maar wel doet wat het moet doen. Het heeft gelukkig wel een snelle 144Hz refresh rate voor vloeiende prestaties in competitieve games.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland)

Het toetsenbord is daarnaast comfortabel genoeg, of het nu gaat om typen of gamen, maar de platte toetsen zullen niet zo luxueus aanvoelen als een goed mechanisch toetsenbord. Je krijgt hier wel een afzonderlijk numpad, wat niet meteen handig is voor gamers, maar wel handig als je veel cijferwerk moet doen. De WASD-toetsen hebben transparante keycaps zodat ze goed zichtbaar zijn. Er is eveneens RGB-verlichting aanwezig in het toetsenbord, waardoor het voor iedereen duidelijk is dat dit een gaming laptop is.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / James Holland) (Image credit: Future / James Holland)

Het enige ondermaatse onderdeel van de MSI Katana 15 (2023) is het touchpad. We hopen natuurlijk dat geen enkele zichzelf respecterende gamer het touchpad gebruikt in games, maar als je deze laptop gebruikt voor je studies dan is een goed touchpad essentieel. Helaas lijkt het touchpad altijd traag te reageren op aanrakingen en bewegingen. De aansluitingen zijn wel goed genoeg. Je krijgt hier een ethernetpoort, HDMI-poort, USB-C met Power Delivery, drie USB-A-poorten en een audiopoort.

Design score: 4 / 5

MSI Katana 15 (2023) review: prestaties

Geoptimaliseerd voor games

Webcam kan beter

Degelijke speakers

MSI Katana 15 (2023): benchmarks Dit zijn de resultaten van de MSI Katana 15 (2023) in onze benchmarks: 3DMark: Port Royal: 4.621; Fire Strike: 20.199; Time Spy: 8.620

GeekBench 6: 2.394 (single-core); 12.727 (multi-core)

25GB File Copy: 25,7

Handbrake 1.6: 4:27

CrossMark: Overall: 1.892; Productivity: 1.808; Creativity: 2.025; Responsiveness: 1.768

Far Cry 6 1080p (Ultra) 81 fps

Cyberpunk 2077: 1080p (Ultra) 38,50 fps

PCMark 10 Battery Life (Gaming): 0:41

De prestaties zijn zonder twijfel het hoogtepunt van de MSI Katana (2023). Onze eerste indrukken na slechts een korte tijd gebruik waren positief. MSI is erin geslaagd om krachtige componenten te optimaliseren, zodat je zelden tegen de limieten van de laptop aanloopt.

We hadden geen problemen met Control op de hoogste instellingen met ray tracing ingeschakeld. Far Cry 6 was ook ijzersterk op hoge instellingen. De enige keer dat we de instellingen moesten verlagen, was tijdens Hogwarts Legacy. Hier moesten we we alle ray tracing uitschakelen en de instellingen een standje lager zetten om geen haperingen te zien.

(Image credit: Future / James Holland)

Toen we onze benchmarks uitvoerden, bevestigden de resultaten meestal wat we hadden gezien bij AAA-titels. Far Cry 6 haalde bijvoorbeeld een zeer respectabele 81 fps, terwijl Assassin's Creed Valhalla 78 fps haalde. Natuurlijk zijn de resultaten van de MSI Katana 15 (2023) voor Cyberpunk 2077 niet inspirerend, met net geen 39 fps op de maximale instellingen. De Nvidia GeForce RTX 4050 is niet zo sterk als het aankomt op maximale instellingen met ray tracing. Toch is dit het meeste wat je uit deze GPU kan persen qua prestaties.

Sommige gamers willen tegenwoordig ook streamen tijdens het gamen. Helaas is de webcam nauwelijks acceptabel. Hij heeft een 720p-resolutie en beelden zien er snel korrelig uit bij weinig licht.

Hoewel de luidsprekers ook in de categorie "goed genoeg" vallen, is dat eigenlijk een groot pluspunt, aangezien de luidsprekers op laptops over het algemeen behoorlijk slecht zijn. Ze klinken een beetje metaalachtig en bas moet je helemaal niet verwachten, maar ze zijn alsnog goed genoeg. Bovendien kan je ruimtelijke audio instellen via de Nahimic-software.

Naast de Nahimic-app, is het MSI Center het belangrijkste onderdeel van de eigen software hier. Dit controleert de interne temperaturen en hoe zwaar de laptop wordt belast. Je kan hier ook instellingen aanpassen, zoals het inschakelen en finetunen van een game-modus, zodat je niet per ongeluk op een Windows-toets drukt in het midden van een game en lijdt onder de gevolgen.

Prestaties score: 4,5 / 5

(Image credit: Future / James Holland)

MSI Katana 15 (2023) review: batterij

Zeer korte batterijduur

Teleurstellende prestaties tijdens benchmarks

Als het aankomt op de batterijduur, hebben gaming laptops nooit voorop gelopen. Ze hebben over het algemeen een veel kortere batterijduur in vergelijking met andere laptops, omdat ze een GPU van stroom moeten voorzien. Terwijl sommige gaming laptops erin geslaagd zijn om dat te verbeteren, hoort de MSI Katana 15 (2023) niet bij die groep.

In onze websurftest hield hij het slechts 2 uur en 40 minuten vol, terwijl hij het in de PCMark Battery Test niet eens een uur volhield. Dat is op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Hoewel de meeste gaming laptops over het algemeen niet lang gebruikt kunnen worden zonder netstroom, haalt de MSI Katana 15 (2023) de grens van drie uur niet eens.

Batterij score: 3 / 5

Moet je de MSI Katana 15 (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally MSI Katana 15 (2023) Categorie Opmerkingen Score Prijs De MSI Katana 15 (2023) biedt relatief krachtige specificaties voor een zeer redelijke prijs. 4 / 5 Design Hij is niet moeders mooiste, maar wel functioneel. 4 / 5 Prestaties De MSI Katana 15 (2023) kan uitstekend games in 1080p draaien, hoewel de webcam ondermaats is. 4,5 / 5 Batterij De batterijduur is niet goed, zelfs niet voor een gaming laptop. 3 / 5

Koop hem als...

Je een klein budget hebt

Hij is niet de meest stijlvolle gaming laptop, maar biedt echt goede prestaties in 1080p. Als je een laag budget hebt, is dit de ideale keuze.

Je veel keuzemogelijkheid wil

Er zijn talloze configuraties van de MSI Katana (2023) en voor amper 1.499 euro heb je al een versie met GeForce RTX 4070.

Koop hem niet als...

Je een lichte laptop wil

Zelfs voor een gaming laptop is de MSI Katana (2023) niet echt dun of licht.

Je een veeleisende gebruiker bent

Er mogen dan veel configuraties zien, maar er zit maximaal een GeForce RTX 4070 in deze laptop. Als je meer kracht nodig hebt, moet je verder zoeken.

MSI Katana 15 (2023): alternatieven

MSI Cyborg 15

Als je nog minder wil uitgeven, dan is de MSI Cyborg 15 een goede optie. Die heeft maximaal een GeForce RTX 4060 en is verkrijgbaar met 512 GB opslag om de prijs laag te houden. Lees de volledige MSI Cyborg 15 review