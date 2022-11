Beste Black Friday 4K tv deals onder 500 euro

Elk jaar opnieuw worden we tijdens Black Friday en Cyber Monday overspoeld met tv-deals. Tv's zijn er in allerlei vormen en maten, waardoor je in elke categorie meerdere goede aanbiedingen zal terugvinden.

Tegenwoordig is 4K de norm geworden, maar die tv's kunnen soms ook erg duur worden. Daarom is Black Friday 2022 een goede kans om ook op een budget een 4K tv te scoren. Wil je graag in 4K kunnen streamen of gamen met je PS5 of Xbox Series X dan vind je tijdens Black Friday zeker een geschikte televisie.

Hieronder hebben we de beste Black Friday-deals voor 4K tv's onder de 500 euro voor jou verzameld! Wij hebben het kaf van het koren voor jou gescheiden, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen!

Beste Black Friday 4K tv deals onder de 500 euro

De Black Friday tv deals zijn alweer begonnen dit jaar! Hieronder hebben we een selectie van de beste deals onder 500 euro staan.

Belangrijk: Sommige webwinkels werken met verschillende websites per regio, wat ook kan resulteren in andere prijzen. Bij enkele deals zal je dus ook (BE) zien opduiken wat je naar de aparte pagina voor de Belgische deal verwijst.

(opens in new tab) Toshiba 55UA2B63DG 55 inch van €599,- voor €388,- (NL) (opens in new tab) Deze 55 inch 4K tv van Toshiba beschikt over HDR en het is ook een smart-tv (Android TV). Dat zorgt voor een scherp en kleurrijk beeld. Er zitten verder 4 HDMI-poorten en 2 USB-aansluitingen op om je apparaten ermee te verbinden. (BE voor €499,-) (opens in new tab)

(opens in new tab) Toshiba 43UA2063 43 inch van €429,- voor €299,- (NL) (opens in new tab) Deze 43 inch Toshiba-tv heeft een 4K resolutie met ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10. Het besturingssysteem is Android TV, dus je kunt er ook allerlei apps op zetten. Er zitten 4 HDMI-poorten op om je apparaten op aan te sluiten. (BE) (opens in new tab)

(opens in new tab) Philips The One 43PUS8507 Ambilight (2022) 43 inch van €699,- voor €499,- (NL) (opens in new tab) De Philips The One 43 inch 4K HDR-tv gebruikt het Android TV besturingssysteem. Met Ambilight wordt de muur achter de tv ook verlicht in de kleuren van het beeld voor extra inleving in de films en series. Qua HDR worden Dolby Vision, HDR10, HDR10+ en HLG allemaal ondersteund en er zijn 4 HDMI-poorten aanwezig. (BE) (opens in new tab)

(opens in new tab) TCL 55P635 (2022) 55 inch van €549,- voor €399,- (NL) (opens in new tab) De TCL 55P635 is een 55 inch 4K HDR-tv. Hij gebruikt Google TV als besturingssysteem. De tv heeft full array local dimming, wat zorgt voor erg goede zwartwaardes. Er is HDR10 ondersteuning en er zijn 3 HDMI-poorten. (BE) (opens in new tab)

(opens in new tab) Toshiba 50UA2063 50 inch van €519,- voor €389,- (NL) (opens in new tab) Deze Toshiba 4K-tv van 50 inch heeft Dolby Vision, HDR10 en HLG ondersteuning, hij draait op Android TV en er zitten 4 HDMI-poorten op voor het verbinden van je apparaten. (BE) (opens in new tab)

(opens in new tab) TCL 43C631 (2022) 43 inch van €499,- voor €379,- (NL) (opens in new tab) De TCL 43C631 is een QLED 4K-tv met ondersteuning voor HDR10, HDR10+, Dolby Vision en HLG. Hij gebruikt Google TV en heeft een ingebouwde Google Assistant. Ook zitten er geïntegreerde ONKYO-speakers in de tv. Verder zijn er 2 HDMI-poorten en 1 USB-poort. (BE voor €399,-) (opens in new tab)

(opens in new tab) Philips 43PUS8007/12 (2022) 43 inch van €579,- voor €449,- (NL) (opens in new tab) Deze Ambilight TV van Philips heeft ondersteuning voor Dolby Vision, Dolby Atmos. HLG en is compatibel met HDR10+. Het besturingssysteem is Android TV en er zijn 4 HDMI-poorten aanwezig. Ambilight zorgt voor kleuren op de muur achter de tv die passen bij wat je aan het afspelen bent. (BE) (opens in new tab)

(opens in new tab) TCL 50C636 (2022) 50 inch van €599,- voor €499,- (NL) (opens in new tab) De 50C636 QLED 4K HDR-tv van TCL is uitgerust met Amazon Alexa en Google Assistant en draait op Google TV. Er zitten ook speakers van ONKYO aan de voorkant voor een meeslepend geluid. Er is ondersteuning voor HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision en Dolby Vision IQ. Verder zijn er 3 HDMI-poorten en 2 USB-poorten aanwezig.

(opens in new tab) LG 43NANO786QA (2022) 43 inch van €479,99 voor €415,- (NL) (opens in new tab) Deze 4K-tv van LG gebruikt LG's eigen webOS als besturingssysteem. Met de AI-processor krijg je het beste beeld dat bij de content past. Of je nou een film aan het kijken bent of aan het gamen bent. Er is ondersteuning voor HDR10 Pro en er zijn 3 HDMI-poorten aanwezig. (BE) (opens in new tab)

Beste tv-deals boven de 500 euro

Als je toch een iets flexibeler budget hebt, dan zijn hier ook nog een aantal van de beste deals die we zijn tegengekomen voor tv's van boven de 500 euro. Sommige zijn een stuk duurder, maar er zitten wel hele goede deals tussen, dus misschien wil je daarvoor toch wat extra geld uitgeven.

