De beste gratis WinZip alternatieven van 2020: bestanden archiveren, opsplitsen en comprimeren

WinZip is de bekendste software voor het creëren en openen van samengestelde bestandsarchieven, maar het is niet de enige optie en er zijn veel uitstekende gratis alternatieven die het bekijken waard zijn voordat je je bankpas erbij pakt.

Windows heeft een ingebouwde compressietool, waar je toegang tot krijgt als je op een of meerdere mappen klikt met je rechtermuisknop en 'Stuur naar > Gecomprimeerde (zipped) map. Dit is prima voor alledaags gebruik, maar het is erg beperkt. Het kan alleen ZIP-bestanden lezen en creëren (er zijn duizenden andere formats), het laat je niet meerdere hoeveelheden maken van een bepaald formaat, het kan geen beschadigde archieven herstellen, en het ondersteunt geen encryptie. Als je het gebruikt om een versleuteld bestand te comprimeren, wordt het bij het uitpakken ontcijferd.

Daarom is het een goed idee om verschillende WinZip-alternatieven achter de hand te hebben voor het comprimeren en openen van bestandsarchieven. En wij hebben de beste voor je uitgekozen.

De beste gratis WinZip alternatieven in één oogopslag

(Image credit: 7-ZIP)

1. 7-Zip

Het beste gratis WinZip alternatief – geen franjes en geheel vrijblijvend

Vereist een aantal systeembronnen

Hoge compressie 7z format

Geen archiefhersteltool

7-Zip is open source, wat betekent dat het compleet gratis is zelfs voor commercieel gebruik. Het is amper 1MB groot en kan zo ongeveer elk gecomprimeerd bestandsarchief aan wat je erin zet.

7-Zip is niet het meest aantrekkelijke WinZip alternatief dat er is, maar het is zo goed ontworpen dat je de hippe interfaces niet mist, die de betaalde equivalenten wel hebben.

Zijn eigen 7z vorm is ontworpen voor hoge compressie, en wordt ondersteund door bijna alle bestandsarchiveringstools, zowel betaald als gratis, wat het een ideale keuze maakt voor het delen. 7-Zip kan eveneens 7z archieven creëren, die zichzelf uitpakken.

Je kunt ook wachtwoordbescherming toepassen op ingepakte archieven en ze splitsen, wat handig is voor het delen van bepaalde grote archieven. De enige belangrijke functie die ontbreekt, is de mogelijkheid om beschadigde bestanden te herstellen.

(Image credit: PeaZip)

2. PeaZip

Minder gestroomlijnd dan 7-Zip, maar met meer beveiligingsfuncties

Geavanceerde beveiligingsopties

Archiefhersteltool

Geen batch-compressie

PeaZip is een ander open-source WinZip alternatief, maar met een paar features meer in een aanzienlijk groter pakket (zo rond de 10MB vergeleken met 7-Zip's 1MB).

PeaZip is compatibel met zo ongeveer elke gecomprimeerde bestandsvorm die er is. PEA, hun eigen format, geeft prioriteit aan beveiliging in plaats van aan compressie, met een optionele integriteitscontrole en encryptie. In tegenstelling tot 7-Zip kan het beschadigde archieven herstellen.

Zijn handige extra functies hebben de mogelijkheid om archiefvormen te converteren en na te kijken op foutmeldingen. Het kan geen reeks afbeeldingen comprimeren of watermerken, maar kan ze wel roteren en bijsnijden.

(Image credit: Ashampoo)

3. Ashampoo Zip Free

Een gratis WinZip-alternatief dat geoptimaliseerd is voor touchscreens

Makkelijke navigatie

Handige interface voor touch-bediening

Archiefhersteltool

Minder geavanceerde opties dan 7-Zip

Veel gratis WinZip alternatieven verbergen hun beste functies achter een complex systeem van menu's. Ashampoo Zip Free is een uitzondering, met een duidelijke interface en een optionele touch-modus met grotere, aanraakgevoelige icoontjes.

Veel van de opties die op het hoofdscherm worden getoond, zijn gelinkt aan betaalde toepassingen zoals specifieke tools voor (de)codering, maar laat je dit niet afschrikken; alle benodigdheden die je vindt in andere gratis bestandscompressiesoftware zijn aanwezig, waaronder archiefcreatie, -extractie, -herstel.

Ashampoo Zip Free toont ook previews van bestanden voordat je een archief uitpakt. Dit kan heel handig zijn, maar het gebeurt automatisch dus schrik niet als een muziekbestand plots begint te spelen.

Ashampoo Zip Free biedt geen overweldigend aantal opties en elke functie wordt duidelijk gepresenteerd en uitgelegd. Geavanceerde gebruikers geven misschien de voorkeur aan de uitgebreide instellingen bij tools als 7-Zip, maar voor de gemiddelde gebruiker is dit een uitstekende keuze.

(Image credit: Zipware)

4. Zipware

Een uitstekend gratis WinZip alternatief, waar eenvoud centraal staat

Ingebouwde virusscanner

Mooi ontworpen interface

Geen hersteltool

Zipware ziet er net zo goed uit als iedere premium bestandscompressiesoftware, en het is wonderbaarlijk makkelijk in gebruik. Kies gewoon 'Nieuw' of 'Open' en je bestandsbron of archief, pas een paar instellingen aan en je bent klaar.

Zipware's meest opvallende functie is een ingebouwde virusscanner: als een archief minder dan 32GB is, kun je het nakijken op gevaren met VirusTotal. Dit is waarschijnlijk niet interessant voor actieve gebruikers, maar het is een nuttige toevoeging voor iedereen die het selecteren van gedownloade archieven niet veilig vindt.

Zipware is gratis, maar als je het wil blijven gebruiken, nodigt de website je uit om een donatie te doen om zijn ontwikkeling te steunen. Een redelijk verzoek, als je het je kunt veroorloven.

Hamster Zip Archiver (Image credit: Hamstersoft)

5. Hamster Zip Archiver

Een mooi ontworpen WinZip alternatief, maar met een paar beperkingen

Intuïtief ontwerp

Maakt alleen 7z en ZIP files

Sommige vensters zijn in het Russisch

Hamster Zip Archiver is een ander gratis alternatief voor WinZip dat net zo mooi ontworpen is als veel betaalde applicaties. Navigatie is eenvoudig, met intuïtieve knoppen als een simpele schuifbalk voor het aanpassen van het compressieniveau en de mogelijkheid om archieven te downloaden naar clouddiensten.

Echter hangt er een prijskaartje aan deze eenvoud. Hamster Zip Archiver biedt veel minder opties aan tijdens het aanmaken van archieven, en hoewel het een breed scala aan gecomprimeerde bestanden bevat kan het alleen ZIP en 7z bestanden creëren.

Er is een nadeel waar je op moet letten: Hamster Zip Archiver's belangrijkste installer is in het Engels, maar als je ervoor kiest om de software handmatig te updaten krijg je misschien een aantal opties te zien in de ontwikkelaars oorspronkelijke taal, Russisch. Let op dat je niet per ongeluk akkoord gaat met het installeren van extra software, of browser-plugins die je niet wilt.