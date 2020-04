De beste gratis muzieksoftware van 2020

Nu iedereen van de overheid binnen moet blijven vanwege de coronacrisis, beginnen veel mensen met een nieuwe hobby of pakken ze hun oude weer op. De een gaat puzzelen, de andere begint met breien of gaat knutselen.

Ligt jouw interesse meer bij muziek en wil je graag je eigen deuntjes maken? Ga dan aan de slag met online muziek maken. Laat je muzikale creativiteit z'n gang gaan met de beste online muzieksoftware. En daar hoef je geen cent voor uit te geven, want de programma's die wij hier tonen zijn geheel gratis.

Geen zorgen, ingewikkeld is het ook niet, er is namelijk een indrukwekkende selectie aan gratis muzieksoftware die je een introductie geeft van hoe je je eigen muziek kunt produceren. Ook al zijn deze programma's gratis, dat betekent niet dat ze onderdoen voor de betaalde muzieksoftware. De kwaliteit is net zo goed.

In dit overzicht van gratis muzieksoftware laten we tools zien die geschikt zijn voor beginners, maar ook voor meer ervaren musici. De selectie werkt op zowel Windows, als macOS en Linux, dus je vindt zeker wel iets wat je helpt om je creativiteit te uiten ongeacht welk platform je gebruikt.

(Image credit: Apple)

Compatibiliteit: macOS 10.11 of ouder

Apple's digitale audiowerkplek is ver gekomen sinds we hem voor het eerst zagen in 2004, en hoewel er nog steeds een aantal belangrijke features ontbreken (zoals MIDI export en de mogelijkheid om de externe hardware te bedienen via MIDI) , biedt Garageband meer dan genoeg om je op weg te helpen.

Apple heeft het heel goed gedaan door een perfecte weg te creëren naar muziekproductie, en een duidelijk pad naar Logic Pro X (Apple's volledig functionerende professionele DAW) dat is duidelijk te zien.

Gedeelde functies zijn Drummer, die erg makkelijk in gebruik is, en die meerdere genres bevat, makkelijke bediening en heel veel patronen. Je wordt ook getrakteerd op content van de Apple Loops geluidsbibliotheek. En om de transitie nog makkelijker te maken, een bekende interface naar Logic.

Hoewel het beperkt is tot 255 nummers, is GarageBand een immens krachtige en makkelijk te gebruiken opnamestudio die met de jaren beter lijkt te worden.

(Image credit: Tracktion Software Corporation)

Compatibiliteit: macOS/Windows/Linux (VST, AU and Linux VST)

De mensen achter Tracktion lijken een zeer slim businessplan te hebben door het lanceren van een oudere versie van hun gratis opnamestudio, zonder dat er iets is uitgehaald.

De richtlijn lijkt te zijn om de versie twee versies voor de huidige, gratis beschikbaar te maken om te downloaden. Je krijgt misschien niet alle nieuwste features, maar je ontvangt elke keer een update als het bedrijf zijn DAW heeft verbeterd. Dit doen ze bijna jaarlijks.

Elke sectie is schaalbaar, dus je kunt je het aanpassen zodat het geschikt is voor je workflow en het paneel onderaan verandert, om de parameters die je elders op het scherm hebt geselecteerd weer te geven.

Tracktion T7 beschikt ook over een onbeperkt aantal audio en MIDI tracks, die allemaal afhankelijk zijn van je hardwarecapaciteiten natuurlijk en is in staat om meerdere pluginformats te ontvangen inclusief VST en Audio Units.

Onthoud wel dat voordat je de software kunt downloaden, je wordt gevraagd om een e-mailadres en wachtwoord in te voeren om een account aan te maken. Als je de software voor de eerste keer gebruikt nadat je het hebt geïnstalleerd, krijg je een melding te zien dat het in demo modus draait, maar geen zorgen: klik op ontgrendel en voer dan het adres en wachtwoord in dat je eerder hebt ingesteld en alle functies worden vervolgens beschikbaar.

(Image credit: IK Multimedia)

Compatibiliteit: macOS/Windows (64-bit only). Standalone app en plugin (AAX, VST and AU)

AmpliTube Custom Shop van IK Multimedia is dan misschien een kleinere versie van AmpliTube 4, het is nog steeds een volledig functionerende gitaaruitrusting. Deze gratis versie wordt geleverd met 24 modellen inclusief een digitale chromatische tuner, negen stompboxes, vier versterkers, vijf cabs, drie microfoons en twee rack effecten.

Er is genoeg waar een gitarist blij van wordt, wanneer hij direct opneemt via de laptop, en het feit dat IK Multimedia officiële gitaarversterkers van giganten als Fender, Ampeg, Orange, Mesa Boogie en nog veel meer heeft weten te bemachtigen.

AmpliTube's tonen zijn authentiek en er is een indrukwekkend niveau van aanpassingen beschikbaar (inclusief keuze uit microfoons en het plaatsen van de microfoons), maar misschien is het grootste pluspunt wel de Custom Shop functie.

Oke, tot aan dit punt hoef je geen cent uit te geven maar als je je collectie van versterkers wil uitbreiden, zul je wel wat moeten betalen. Echter, de 'probeer het voordat je het koopt' regeling is erg welkom.

(Image credit: Klevgrand)

Compatibiliteit: macOS/Windows (VST en AU)

Klevgrand is misschien geen bekende naam, maar het in Stockholm gevestigde productiebedrijf heeft zeker naam gemaakt voor zichzelf met een paar goed klinkende instrumenten en een aantal esoterische interfaces.

SyndtSphere is daarin geen uitzondering, en het is een van de meest toegankelijke software synthesizers die er is. Met meer dan 70 voorinstellingen, is het leukste hier hoe je geluiden kunt omvormen door het gebruik van een handig object, dat veel wegheeft van een speer, in het midden van de app.

Meer doorgewinterde producers hoeven niet te worden afgeschrikt door het beginnersvriendelijke gevoel; SyndtSphere heeft een indrukwekkend scala aan geluiden. De unieke omvormingsfunctie biedt een paar stevige rock geluiden, al kan het zijn dat je urenlang bezig bent met spelen zonder dat je echt iets gedaan hebt.

(Image credit: BandLab)

Compatibility: Windows

Cakewalk, voorheen bekend als Cakewalk SONAR was een van de eerste digitale audio werkplekken, maar het is eigenaar Gibson die de ontwikkeling afgelopen jaar heeft stopgezet. Gelukkig voor de muziekmakers onder ons heeft cloud muziek creatie platform BandLab de software overgenomen in februari en hebben ze het gratis beschikbaar gemaakt om te downloaden.

Cakewalk is een compleet muziekproductiepakket, met creatieve songwriting tools en instrumenten, geavanceerde meng- en mastering tools, onbeperkte MIDI en audio tracks voor je eigen opnames en een volledige set aan bewerkingstools. Als je eenmaal klaar bent, kun je je werk direct publiceren op SoundCloud, Youtube, Facebook en veel andere websites.

Het is jammer dat het nu alleen beschikbaar is voor Windows 10, maar we zijn benieuwd om te zien wat BandLab in de toekomst gaat doen met CakeWalk.