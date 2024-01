JBL introduceert Smart Charging Case bij goedkopere draadloze oordopjes

Na de introductie van de JBL Tour Pro 2 met Smart Charging Case, besloot JBL dat andere oordopjes deze oplaadcase ook konden gebruiken. Die case verschijnt nu ook bij "goedkopere" oordopjes. Bemerk zeker de aanhalingstekens, want je bent alsnog 199,99 euro kwijt.

JBL Live TWS 3-serie met verschillende draagstijlen

Stijlen van links naar rechts: Beam, Buds, Flex. (Image credit: JBL)

De JBL Live TWS 3-serie bestaat uit drie draagstijlen (Buds, Beam en Flex), zodat geïnteresseerden hun favoriete pasvorm kunnen aanschaffen. Ze zijn voorzien van de nieuwste versie van JBL's Smart Charging Case. Hiermee hebben gebruikers volledige controle over bijna alle functies in hun handpalm zonder hun smartphone boven te halen.

De Live-serie is nu toegankelijker dankzij het handige 1,45 inch LED-touchscreen. Of je nu onderweg bent of thuis naar muziek luistert, de True Adaptive Noise Cancelling optimaliseert de audio-ervaring met de Ear Canal Test in de JBL Headphones-app. Verder zijn de oordopjes IP55-gecertificeerd, wat wil zeggen dat ze zweetdruppels en een matige regenbui kunnen overleven.

Met drie verschillende beschikbare draagstijlen (Buds, Beam en Flex), zorgt de JBL Live TWS 3-serie voor comfort en flexibiliteit. Verder zijn ze voorzien van Hi-Res draadloze audio en JBL Signature Sound, inclusief Bluetooth 5.3 LE, zodat gebruikers kunnen genieten van stabiele multipoint verbindingen en een verbeterde, langere batterijduur.

De JBL Live TWS 3-serie is verkrijgbaar in vier kleuren (paars, blauw, zilver en zwart) vanaf juni 2024 voor een adviesprijs van 199,99 euro.