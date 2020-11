Synology DS220j: 2-bay NAS voor beginners

De DS220j is alles dat van de DS120j een aanrader maakte en bouwt daarop verder met een sterkere processor en ondersteuning voor RAID 1. Nooit meer zal je je zorgen moeten maken over een kapotte harde schijf, want je hebt steeds een extra kopie. De Synology-software is nog steeds heel gebruiksvriendelijk en staat je toe om gaandeweg bij te leren over je NAS. Een ideaal instapmodel voor zij die vooruit denken.

De Synology DS220j is de volgende stap voor wie op zoek is naar een entry-level NAS met ruimte voor meer dan één schijf. Weet je ondertussen wat een NAS is, maar wil je het budget- en gebruiksvriendelijk houden, dan is de makkelijk te installeren DS220j een prima keuze.

De DS220j is de grotere broer van de DS120j, een instapmodel NAS dat we eerder dit jaar al mochten reviewen. We noemden het toen een all-in-one-oplossing die foto- en videoliefhebbers zeker zouden kunnen appreciëren. Met zijn prijs van slechts 100 euro was dat dan ook niet gelogen. Toch kan je nooit genoeg back-ups hebben en blijft het een goed idee om op meerdere schijven tegelijk een back-up te maken. Daarvoor gebruik je een RAID 1-configuratie en die ondersteuning heeft de DS220j dan weer wel.

(Image credit: Future)

Synology DS120j vs DS220j

De 2-bay NAS is momenteel verkrijgbaar voor een richtprijs van 169 euro. In ruil voor dat bedrag krijg je een apparaat dat er identiek uitziet als de DS120J, met uitzondering dat de NAS breder is om ruimte te bieden aan een dubbele 3.5″ SATA HDD of een combinatie daarvan met 2.5″ SATA HDD’s of SSD’s. De maximale opslagcapaciteit wordt hierdoor verdubbeld, want je kan er natuurlijk voor kiezen om in RAID 0 te werken en zo een maximale opslagcapaciteit van twee keer 108TB behalen. In de praktijk zal je je waarschijnlijk tevreden stellen met schijven van 4 of 6TB, want daar zit momenteel de sweet spot op het vlak van opslag voor je geld. Schijven koop je zoals steeds apart aan en daarbij kan je rekenen op zo’n 100 euro per 4TB in het geval van een 3,5-inch HDD.

Geïnteresseerd in de Synology DS220j? Je kan hem nu kopen bij Coolblue voor 169 euro!Deal bekijken

Waar echter het tweede grote verschil zit tussen de DS220j en het goedkopere exemplaar, is op vlak van prestaties. Er werd deze keer immers gekozen voor een 64-bit architectuur aan de hand van een processor met 4 kernen van 1,4 Ghz. Je hoeft geen computerexpert te zijn om door te hebben dat dit heel wat meer dan de 2 kernen van 800 Mhz die de DS120j heeft. De DS220j belooft net zoals de 1-bay variant een sequentiële lees- en schrijfsnelheid van 112 MB/s. Dit is de maximumsnelheid waaraan je één groot bestand kan overzetten. Ben je echter fotograaf en werk je met veel kleine bestanden, dan kan de DS220j veel meer gebruik maken van de extra rekenkracht die het aan boord heeft. Dit wordt duidelijk getoond in het Synology prestatieoverzicht. Kopieer je bijvoorbeeld 3000 bestanden van 1 MB, dan zal dan downloadsnelheid van de DS220J tot 22 procent hoger ligger dan bij de DS120j en de uploadsnelheid meer dan 50 procent.

(Image credit: Future)

We moeten ook nog vermelden dat er deze keer twee USB 3.0-poorten voorzien zijn achteraan, waar dat nog 2.0 was bij de DS120j. De hogere investering levert dus meer op dan enkel extra opslagcapaciteit en het maakt deze NAS prijs/kwaliteit zeer aantrekkelijk.

Installatie en prestaties

De installatie van het systeem verliep alvast even vlot als bij zijn jongere broertje. Je schroeft enkele schroeven los, installeert de schijven en kan beginnen. Dat doe je door eerst via Synology QuickConnect de DSM (DiskStation Manager)-software te installeren, wat ongeveer 10 minuten duurt.

(Image credit: Future)

Softwarematig merken we dat de Synology DS220j nog steeds een all-in-one oplossing kan zijn. Nog steeds kan je een hele reeks aparte apps installeren die je leven makkelijker maken, zoals bijvoorbeeld Photo Station. DSM kan dan ook vergeleken worden met een bureaublad voor je NAS en op enkele ogenblikken heb je bestanden dan ook geordend zoals jij dat wil. Steeds vaker willen we natuurlijk ook op afstand toegang tot onze bestanden en dankzij QuickConnect is die manier van werken helemaal dezelfde. Als je een computer gebruikt tenminste, want je kan ook je bestanden beheren via verschillende Synology-apps, waaronder DS Finder en Synology File. Even een filmpje van op je NAS kijken op je smartphone is dan ook geen probleem en de extra rekenkracht van de DS220j zorgt er ook voor dat het raadplegen van de NAS via je smart TV vlotter gaat dan voordien.