Nuki Smart Lock 3.0 review

Ondertussen is het alweer enkele jaren geleden dat we voor het eerst aan de slag gingen met het Nuki Smart Lock 2.0. We waren toen onder de indruk van de snelle installatie, het strakke ontwerp en de handige app. Allemaal zaken die bij het Nuki Smart Lock 3.0 Pro onveranderd zijn gebleven. Dat wil echter niet zeggen dat er geen reden is om de nieuwste generatie aan te schaffen. Zo vertrouwt de Pro-versie niet langer op vier AA-batterijen en heb je geen Nuki Bridge meer nodig dankzij de ingebouwde wifi.

Ontwerp

Vanaf deze generatie is het Nuki Smart Lock beschikbaar in twee kleuren. Bij de Pro-versie kan er gekozen worden tussen wit of zwart, terwijl het standaardmodel enkel beschikbaar is in de witte kleur. Dit volgens Nuki omdat een groot aantal van alle deuren wit zijn. Beide hebben een LED-ring, maar het standaardmodel heeft een drukknop uit plastic, terwijl die bij de 3.0 Pro uit geborsteld aluminum bestaat. Het Pro-model is iets groter, omdat er onderaan extra ruimte is voorzien voor de usb-c poort die deel uitmaakt van het ingebouwde Nuki Power Pack van 2.500 mAh. Handig, want zo kan je ook gewoon je slot opladen met een powerbank.

(Image credit: Nuki)

Installatie

In ons geval koste de installatie niet meer moeite dan het plaatje te plaatsen en even aan te draaien met de bijgeleverde inbussleutel. Vervolgens plaatsten we onze sleutel in het slot en klikten we het smart lock vast op het plaatje. Dit hele proces vindt plaats aan de binnenkant van de deur, zodat niemand van buitenaf toegang kan krijgen tot je sleutel door het slot te ontmantelen.

(Image credit: Nuki)

Omdat je sleutel op de deur blijft zitten, is het wel aan te raden om het Nuki Smart Lock in combinatie met een dubbele cilinderslot te gebruiken. Hierdoor kan je op elk moment nog langs buiten toegang krijgen met je sleutel, ook al zit er een exemplaar aan de binnenkant. Heb je dat niet dan kan je het slot gewoon gebruiken, maar riskeer je bij een lege batterij om buitengesloten te worden. Nuki geeft via de app al een waarschuwing bij twintig procent lading resterend, wat zich met een officiële batterijduur van vier maanden vertaalt in een drietal weken resterend. Afhankelijk van je gebruik (enkel slot, dubbel slot,..) zal dit in de praktijk lager liggen, maar je hebt zeker voldoende tijd om op te laden.

Nuki heeft ook gesleuteld aan het geluidsniveau van versie 3.0 ten opzichte van de vorige generatie, maar in de praktijk merkten we geen duidelijk verschil. Mogelijk een werkpunt voor de toekomst, al maakt je sleutelbos natuurlijk ook een hoop lawaai.

Bediening vanop afstand

Het digitale gedeelte van de installatie is eveneens zeer eenvoudig. De Nuki app toont de te doorlopen stappen als een checklist en helpt je doorheen het volledige proces. Zo maak je makkelijk een account aan en wordt je in de juiste richting gestuurd bij het verbinden van het slimme slot met je wifi-verbinding.

Het feit dat je bij het Pro-model geen extra Nuki Bridge moet toevoegen om dit geregeld te krijgen is zeker een voordeel en we kunnen eigenlijk weinig redenen bedenken waarom je nog voor het standaardmodel zou kiezen. Je opent immers de deur naar tal van nieuwe mogelijkheden. Zo laat je bijvoorbeeld makkelijk de poetsvrouw binnen als je zelf niet thuis bent of maak je voor haar een gebruikersaccount aan die de toegang tot je woning beperkt tot bepaalde dagen en tijdstippen. Heb je een slimme deurbel zoals de Ring Doorbell en belt de bezorger aan? Dan kan je via de Nuki-app de deur openen en ze automatisch terug op slot laten gaan wanneer de deur sluit. Dit dankzij de Lock ‘N Go-functionaliteit.

Auto Unlock maakt de deur dan weer automatisch los wanneer jij of iemand van je gezin in de buurt komt. We hebben dit getest op de redactie en hoewel het resultaat varieert afhankelijk van hoe snel je smartphone en slot via bluetooth communiceren, waren we steeds sneller binnen dan op de klassieke manier. Gebruik je Auto Unlock niet, dan volstaat een keer swipen in de app om het slot te activeren. Welke manier je ook gebruikt, alle acties worden bijgehouden in het activiteitenlogboek dat je kan raadplegen via web.nuki.io. Via de website kan je ook toegang krijgen tot de API en IFTTT (If this, then that) mogelijkheden, waarmee je zelf aan de slag kan om complexe routines aan te maken. Het slot sluiten wanneer je ‘s avonds het licht uit doet, bijvoorbeeld. Verder is er ook ondersteuning voorzien voor HomeKit, Siri, Amazon Alexa en Google Assistant. Voor deze laatste twee heb je dankzij het Pro-model eveneens geen bridge meer nodig.

(Image credit: Nuki)

Nuki Door Sensor

Wil je nog meer controle, dan kan je ook de Nuki Door Sensor installeren. Deze bestaat uit twee magnetische elementen, waarvan er één op het kader en één op de deur wordt bevestigd met dubbelzijdige tape. Controleer voor je aankoop wel of beide elementen binnen de drie centimeter van elkaar geplaats kunnen worden. Na de sensor te kalibreren via de app weet je meteen of je deur open of dicht is. Zo heb je niet alleen meer overzicht, maar kan je er ook voor kiezen om Auto Lock te gebruiken en de deur meteen op slot te doen wanneer je ze sluit. Dit kost je wel 39 euro extra, maar zij die in het bezit zijn van een Smart Lock 2.0 en vanaf februari upgraden, krijgen er een gratis Door Sensor bij.

(Image credit: Nuki)

Prijs

Het Nuki Smart Lock 3.0 Pro bouwt verder op de positieve elementen van de vorige generatie, zoals de makkelijke installatie en intuïtieve app. Tegelijkertijd wordt er komaf gemaakt met vervelende zaken zoals de vereiste van een Bridge voor connectiviteit op afstand en AA-batterijen als stroomvoorziening. Dit maakt van het Nuki Smart Lock 3.0 een alles-in-één-oplossing die bovendien scherp geprijsd is.