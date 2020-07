iPhone-gebruikers kunnen binnenkort gratis back-ups maken in Google One

De Google One dienst is een vreemde eend in de reeks Google-producten. De dienst werd in 2018 gelanceerd als een premium, consumentvriendelijke 'upgrade' van de betaalde Google Drive-opslagplannen. Abonnees kunnen hier meer cloud-opslag krijgen (tot maar liefst 30 TB), samen met een aantal nuttige extra's, zoals exclusieve kortingen, premium-ondersteuning en multi-user-familieplannen.

In september 2019 voegde Google een extra functie toe aan de dienst, die automatische telefoonback-ups biedt voor betalende Android-gebruikers. Vandaag heeft het bedrijf aangekondigd dat die functie gratis wordt gemaakt én beschikbaar wordt voor iPhones en iPads.

In een nieuwe blogpost heeft Google onthuld dat het een nieuwe mobiele app van Google One aan het uitrollen is die gebruikers van beide platforms in staat stelt om gratis een back-up te maken van hun smartphone, zelfs als ze geen Google One-abonnee zijn. Het enige wat je hoeft te doen is de gratis app te downloaden en je aan te melden met een Google-account.

De back-ups omvatten algemene bestanden, sms-berichten, foto's, video's, contactpersonen en e-mails, die allemaal zichtbaar zijn op één plaats.

Er is echter een voorwaarde: de opslag op het gratis niveau is beperkt tot 15GB (de standaard hoeveelheid Google Drive-opslag die je krijgt met een gratis Google-account). Gebruikers die vinden dat ze meer dan nodig hebben, moeten zich aanmelden voor een betaald plan, dat begint bij 1,99 euro per maand.

Apple biedt ook ingebouwde back-upmogelijkheden voor iPhones en iPads via de iCloud-opslagservice, hoewel dit slechts 5 GB gratis ruimte biedt.

Dit zijn de beste iPhones

Dit zijn de beste Android-smartphones

Extra voordelen

Samen met de nieuwe app heeft Google een opslagbeheerfunctie toegevoegd aan de service, die zowel op de webinterface als op de mobiele app wordt uitgerold.

Volgens Google zal de nieuwe functie gebruikers helpen om te zien hoeveel gratis opslagruimte er voor hen beschikbaar is en om bestanden toe te voegen/verwijderen zonder de app te verlaten. De optie om te upgraden naar een betaald plan zal ook beschikbaar zijn op de opslagmanager.

Er zijn daarnaast voordelen voor betalende One-abonnees. Een enkel plan kan worden gedeeld met maximaal vijf andere gebruikers en verwelkomt je bij de eersteklas klantenservice van het internetbedrijf.

De nieuwe Google One-app is al beschikbaar om te downloaden in de Play Store, en Google heeft aangegeven dat de iOS-versie "binnenkort" komt.