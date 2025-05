Apple lanceert mogelijk binnenkort een speciale hub voor games op de Mac, iPhone en iPad

Met Apple Arcade op iPhone en iPad, en de heropleving van gaming op de Mac sinds Apple Silicon, wil Apple duidelijk sterker inzetten op gaming op al zijn platformen.

Nu meldt Mark Gurman van Bloomberg in een nieuw bericht dat er binnenkort een speciale app voor videogames wordt aangekondigd voor de iPhone, iPad, Mac en Apple TV 4K.

Volgens het rapport verschijnt de app later in 2025 en wordt het een centrale hub voor gaming op deze apparaten, met eenvoudige toegang tot de games zelf én functies zoals “in-game prestaties, klassementen, communicatie en andere activiteiten.”

De hub zal dienen als thuishaven voor Apple Arcade-titels, Apple’s abonnementsdienst van 6,99 euro per maand met een aanbod van voornamelijk gezinsvriendelijke games. Deze titels zullen samen met redactionele content in de nieuwe app te vinden zijn, waarschijnlijk verzorgd door hetzelfde team dat ook de App Store beheert, en de app zal Game Center vervangen.

Game Center was al een tijdje een sociaal netwerk voor games op de iPhone, maar nooit een aparte app. In plaats daarvan verscheen het kort bij het opstarten van een game die het ondersteunde, of was het zichtbaar bij het bekijken van klassementen.

Aangezien de Mac wordt genoemd als platform, en deze speciale game-app daar ook voor ontwikkeld wordt, sluit dit aan bij Apple’s bredere strategie om Macs te positioneren als volwaardige gamingtoestellen. AAA-games zoals Baldur’s Gate 3, Lies of P, Resident Evil 4 en Death Stranding zijn al uitgebracht voor Apple Silicon, en Cyberpunk 2077 volgt later.

Volgens het rapport zal de app ook geïntegreerd worden met de Mac App Store, waar veel van deze games worden verkocht. Apple zou zich zo kunnen positioneren als alternatief voor Steam, waardoor gaming op macOS zichtbaarder en toegankelijker wordt.

Het rapport vermeldt ook “een Mac-versie van de app die toegang kan krijgen tot games die buiten de App Store zijn gedownload”. Dit kan aantrekkelijk zijn voor gamers, ontwikkelaars én uitgevers.

Het wordt interessant om te zien of deze speciale app gepaard gaat met een uitbreiding van het Apple Arcade-aanbod, of met andere versterkte functies voor Apple’s gamestreamingdiensten.

Misschien wordt het zelfs de eerste keer dat een AAA-game wordt meegeleverd met de dienst, of kondigt Apple tegelijk een aantal grote gametitels aan voor de Mac. Een gelijktijdige release op Mac en consoles wordt steeds gebruikelijker, maar het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is om meer games naar de Mac te brengen, en om meer mensen ze daar ook daadwerkelijk te laten spelen.

Hetzelfde geldt voor de iPhone, iPad, Apple TV 4K, en zelfs de Vision Pro. Al wordt visionOS in het rapport niet genoemd als platform dat deze speciale app krijgt.

Volgens Bloomberg zal de game-app worden aangekondigd tijdens Apple’s Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, die van start gaat op 9 juni 2025. De app zal echter pas in september 2025 beschikbaar zijn, samen met de nieuwe versies van iOS, iPadOS en macOS. Uiteraard kunnen deze data nog verschuiven en kan Apple zijn plannen aanpassen, dus het is afwachten wat er tijdens WWDC daadwerkelijk wordt onthuld.

De timing van dit nieuws – en de geruchten over een aankondiging op WWDC 2025 – valt net vóór en direct na de lancering van de Nintendo Switch 2, die gepland staat voor 5 juni 2025.

Het zal echter niet de enige aankondiging van die dag zijn. We verwachten al iOS 19 en iPadOS 19, evenals de volgende generatie van visionOS, macOS en tvOS. Volgens het rapport kunnen we ook een nieuwe AI-gestuurde batterijtool verwachten om de gebruiksduur te verlengen, nieuwe gezondheidsfuncties, een vernieuwde Translate-app en, misschien wel het spannendst, livevertaling voor de AirPods. Die laatste zou Apple’s traditie voortzetten om belangrijke software-updates en functies voor hun oordopjes gratis toe te voegen.

Als je uitkijkt naar deze speciale game-app of andere nieuwe platformen, is er goed nieuws: de openingskeynote van WWDC 2025 is al over 13 dagen.