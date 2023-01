Recensione SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD

ArmorATD è un’unità di memoria esterna funzionale e ben progettata, ma le sue prestazioni non sono comparabili con i moderni SSD. Inoltre, la mancanza di un software dedicato e la preformattazione per i dispositivi Apple non lo rendono adatto agli utenti Windows.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

G-Drive ArmorATD: recensione breve

Specifiche SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD Interfaccia: SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)

Connettività: USB Type-C

Drive: (1) 2.5” hard drive

Velocità di trasferimento: 1TB, 2TB: Up to 140MB/s read and 130 MB/s write

4TB: Up to 135MB/s read 125 MB/s write

5TB: Up to 135MB/s read 125 MB/s write

Temperatura: 41°-95° F (5°-35°C)

Dimensioni (LxWxH): 1TB, 2TB: 5.12” x 3.43” x 0.83” / 130mm x 87mm x 21mm

4TB, 5TB: 5.20” x 3.46” x 1.18” / 132mm x 88mm x 30mm

Peso: 1TB, 2TB: 0.51 lbs / 0.23 kg

4TB, 5TB: 0.77 lbs / 0.35 kg

Sistemi operativi compatibili: macOS 10.12+ (Time Machine Compatible), Windows® 10+ (Via Reformat)

Contenuto della confezione: G-DRIVE ArmorATD, USB-C to USB-C Cable, USB-C to USB-A Cable, Quick Start Guide

Negli ultimi tempi Western Digital ha creato un po’ di confusione a causa delle tante etichette e denominazioni utilizzate per i propri prodotti. Il SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD fonde due marchi precedentemente separati, SanDisk e G-DRIVE, e aggiunge ArmorATD senza dare spiegazioni circa il suo significato, il cui scopo potrebbe semplicemente essere quello di rendere il prodotto più attraente.

ArmorATD è un'unità convenzionale da 2,5 pollici inserita in un involucro di alluminio e dotata di una protezione in gomma contro gli urti. La porta è USB-C, ma SanDisk fornisce i cavi per la connessione sia USB-C che USB-A. Tuttavia, non è inclusa alcuna custodia per trasportare l'unità e i suoi cavi.

Oltre alla protezione contro gli urti, il drive è dotato anche di un elemento che copre la porta USB-C e consente di garantire il grado di protezione IP54 da polvere e acqua. IP54 non è lo stesso livello di protezione di IP68 e IP69, dove il dispositivo può essere immerso fino a 1 metro per un certo periodo di tempo. L'ArmorATD è classificato solo come resistente agli schizzi, a patto che la porta USB-C sia coperta e i cavi rimossi.

Essendo un disco rigido tradizionale, le sue prestazioni non sono paragonabili ai più recenti e migliori SSD . La velocità di trasferimento di ArmorATD è circa il 25% di un SSD di prima generazione e circa il 15% rispetto ad un SSD di seconda generazione. La caratteristica su cui questo prodotto punta principalmente è il prezzo per TB: si parte da €99,95 per la versione da 1 TB, fino a €219,95 per il modello da 5 TB.

L'ArmorATD è ben costruito e ragionevolmente resistente agli urti, alla polvere e all'acqua, ma le sue prestazioni di trasferimento sono un ostacolo per molti utenti. Per coloro che desiderano semplicemente un'unità esterna per eseguire un backup giornaliero limitato, l'ArmorATD è un'ottima scelta, anche se un po' costosa e offre 3 anni di garanzia.

Sandisk Professional G-DRIVE ArmorATD a Amazon per 114 € (Si apre in una nuova scheda)

Migliori offerte Sandisk Professional G-DRIVE ArmorATD di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 110 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 114 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 164,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Low Stock Mostra altre offerte

G-Drive ArmorATD: prezzo e disponibilità

(Image credit: Mark Pickavance)

Quanto costa? A partire da circa 100€ per la versione da 1 TB

A partire da circa 100€ per la versione da 1 TB Quando è disponibile? Già disponibile

Già disponibile Dove posso acquistarlo? Amazon e store ufficiale Apple

G-Drive ArmorATD è disponibile sullo store online Apple (Si apre in una nuova scheda) e su Amazon (Si apre in una nuova scheda) con un prezzo medio di circa 100 euro per il modello da 1TB. Mentre, per quanto riguarda la versione da 5TB, il costo si aggira intorno ai 210€.

Convenienza: 3/ 5

G-DRIVE ArmorATD: design

(Image credit: Mark Pickavance)

Elegante

Dotato anche di cavo USB-A

HDD tradizionale

G-Drive ArmorATD è un prodotto di qualità che non differisce dai tradizionali hard disk: si tratta infatti di un tubo di alluminio ricoperto di plastica. Il punto di forza di questo design è l'utilizzo di porte USB-C che consentono di sostituire i cavi inclusi da SanDisk con quelli di terze parti, in caso di rottura o smarrimento.

Il paraurti in gomma viene fornito già montato ed è facile rimuoverlo, ma non consigliamo di farlo, mentre i cavi sono lunghi circa 60 cm ed etichettati con la G di G-Drive. La luce LED che segnala l’attività del disco, seppur avvantaggiata dalla struttura del paraurti, non è ben visibile.

Secondo le specifiche fornite da SanDisk, la porta USB-C è di tipo Gen 1 (5 Mbit/s), ma l'unità non si avvicina mai ai 500 MB/s. In base al marchio, presumiamo che all'interno dell'ArmorATD ci sia un'unità da 2,5 pollici di Western Digital. Tuttavia, la robustezza di un hard disk tradizionale, anche se dotato di tubo in alluminio e paraurti, non è paragonabile a quella di un SSD.

Design: 3 / 5

G-Drive ArmorATD: funzionalità

(Image credit: Mark Pickavance)

Dotato di paraurti

Fino a 5 TB

Manca un software dedicato

Oltre alla sua ovvia robustezza, l'ArmorATD non presenta altre caratteristiche degne di nota. SanDisk fornisce l'unità preformattata per Apple Mac , caratteristica che ne renderà difficile l’utilizzo da parte di tutti quegli utenti Windows che hanno familiarità con la riformattazione.

Western Digital non fornisce alcun software dedicato, presumendo che il cliente ne sia già in possesso. Per gli utenti Apple questo non sarà un problema in quanto l'unità è compatibile con Time Machine, ma un software di sincronizzazione per il PC o laptop sarebbe stato utile.

Funzionalità: 2 / 5

Migliori offerte Sandisk Professional G-DRIVE ArmorATD di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 110 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 114 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 164,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Low Stock Mostra altre offerte

G-Drive ArmorATD: prestazioni

Benchmark CrystalDiskMark 8.0.4 (Image credit: Mark Pickavance)

Lento

Manca la crittografia hardware

Le prestazioni di G-Drive ArmorATD sono quelle di un disco rigido tradizionale e molto al di sotto rispetto a quelle di un SSD. Secondo la scheda tecnica, i modelli da 1 TB e 2 TB raggiungono i 140 MB/s in lettura e i 130 MB/s in scrittura. Le unità più grandi da 4 TB e 5 TB sono ancora più lente, con 135 MB/s in lettura e 125 MB/s in scrittura.

I numeri indicati sulla scheda sono stati confermati in fase di test, effettuato con la versione da 1 TB. La convenienza del prodotto è dunque in dubbio, dato che la memoria flash NAND potrebbe presto diventare molto economica, rendendo le unità SSD da 4 TB e più meno costose del modello da 4 TB di G-Drive ArmorATD, oltre a essere più veloci e resistenti.

Inoltre, questa unità non supporta la crittografia hardware, sempre più comune per le opzioni SSD.

Performance: 2 / 5

G-Drive ArmorATD: voti

Swipe to scroll horizontally Convenienza Non il più economico e nemmeno il più resistente tra le unità esterne di memoria. 3 / 5 Design Ben progettato. 3 / 5 Funzionalità Poche funzioni a disposizione. 2 / 5 Prestazioni I dischi rigidi tradizionali sono lenti e lo diventano ancora di più se si opta per un modello con tanta memoria. 2 / 5 Risultato Ampia memoria (fino a 5 TB), ben progettato e resistente, ma costoso. 3 / 5

G-Drive ArmorATD: ne vale la pena?

(Image credit: Mark Pickavance)

Compratelo se…

Possedete un Mac L’unità è preformattata per i sistemi Apple.

Lavorate all’aperto La certificazioni IP54 protegge contro gli schizzi, ma evitate assolutamente di immergerlo.

Potete aspettare L’unità è lenta, ma non tutti hanno bisogno delle prestazioni di un SSD.

Migliori offerte Sandisk Professional G-DRIVE ArmorATD di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 110 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 114 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 164,99 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Low Stock Mostra altre offerte

Non compratelo se…

Per voi sono importanti le prestazioni ArmorATD è lento e presto potrebbero comparire sul mercato modelli di SSD più economici e capienti.

Rischiate che finisca in acqua ArmorATD non è in grado di tollerare le immersioni.

Siete utenti Windows L’unità non è consigliata agli utenti Windows che non sono pratici con la riformattazione.

Alternative

(Si apre in una nuova scheda) ADATA HD710 PRO Unità esterna classica con prestazioni simili a ArmorATD, ma possiede un software dedicato e un costo leggermente inferiore.

(Si apre in una nuova scheda) Silicon Power Armor A85 5 TB Semplice e con certificazione IP68 che consente l’immersione fino a 1 metro di profondità. Meno costoso di ArmorATD.