Recensione NewSkill Kitsune

La sedia gaming NewSkill Kitsune spicca per un'ottima scelta di materiali e una comodità che ne fanno uno dei migliori modelli entry level che abbiamo provato. La seduta è comoda e completamente regolabile e il cuscino lombare regolabile in altezza consente di ottenere la posizione giusta indipendentemente dall'altezza. Peccato per la mancanza di un meccanismo per il blocco delle ruote e per il movimento braccioli, che avremmo preferito rimanessero fissi.

NewSkill Kitsune: Recensione sintetica

Scegliere una sedia gaming, soprattutto se è la prima, non è facile. Ci sono talmente tanti modelli dai prezzi diversi che si rischia di spendere troppo o troppo poco, acquistando un prodotto non adatto alle proprie esigenze.

Per questo motivo è consigliabile, almeno inizialmente, valutare i modelli entry level che spesso offrono un rapporto qualità prezzo migliore rispetto ai modelli top di gamma. Ne è un esempio NewSkill Kitsune, una sedia gaming che in sconto si trova facilmente sui 100€ ma offre una seduta comoda ed ergonomica, è regolabile e vanta una qualità dei materiali ottima considerando il prezzo richiesto.

Nella confezione, abbinati alla sedia, trovate un cuscino lombare che si può regolare in altezza per adattarsi al meglio e un poggiatesta di ampie dimensioni, anch'esso regolabile. Occorre un po' di tempo, ma una volta sistemato lo schienale alla giusta inclinazione, posizionati i cuscini e regolata correttamente l'altezza dei braccioli, la Kitsune diventa veramente comoda e avvolgente.

Il design è quello ormai classico delle sedie gaming, ispirato al mondo delle corse automobilistiche. Anche la tinta azzurro/nero è la stessa riproposta da gran parte dei produttori e alternata al rosa nero. A nostro avviso, il modello nero è decisamente più versatile e si presta meglio ad essere inserito in un contesto domestico.

Come sempre, volendo trovarlo, un difetto c'è. In questo caso i principali sono due, ovvero la mancanza di un sistema di bloccaggio per le ruote che rende la sedia troppo mobile anche quando non si vorrebbe e un gioco eccessivo dei braccioli.

Questi possono essere regolati in altezza e inclinazione ma anche una volta posizionati conservano una certa mobilità angolare.

NewSkill Kitsune: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? Circa 131€ su Amazon

Circa 131€ su Amazon Dove è disponibile? Su Amazon e sui principali e-commerce

NewSkill Kitsune: specifiche Altezza: 128.5-136.5 cm

Materiali: Pelle sintetica/nylon

Peso: 25.2kg

Massimo peso supportato: 150kg

Regolazioni: Reclinazione, inclinazione, altezza, bracciolo 2D (altezza e angolazione)

La NewSkill Kitsune è in commercio da qualche anno e spesso si trova in offerta a prezzi che scendono fino a 100€. Anche se il prezzo di listino è già basso (179€), aspettando l'occasione giusta è possibile portarsela a casa con un investimento minimo. A dispetto del cartellino, questa sedia ha delle finiture molto curate, dalle cuciture ai cuscini fino alle ruote, molto silenziose e scorrevoli.

Di norma anche i modelli entry costano più di 100€ e tra le sedie in questa fascia di prezzo è difficile trovare un modello che offre il livello di regolazioni e la qualità costruttiva di questa NewSkill Kitsune.

Prezzo: 4 / 5

NewSkill Kitsune: Assemblaggio

Imballaggio curato

Facile da montare

Anche se non siete soliti montare mobili dell'Ikea per i vostri amici come passatempo, la NewSkill Kitsune è talmente facile da assemblare che farete in un istante. Io ho impiegato circa 15 minuti perchè il gatto ha deciso di giocare con una vite, ma volendo si può fare in meno tempo.

Nella confezione trovate un kit per il montaggio e un semplice foglio per le istruzioni. Vi basta seguirlo passo passo per andare sul sicuro, ma il montaggio è talmente intuitivo che i più pratici non ne avranno nemmeno bisogno.

Assembaggio: 4.5 / 5

NewSkill Kitsune: Design

Materiali di qualità

Imbottitura rigida

Schema di colori ripetitivo

C'è poco da fare, l'estetica delle sedie gaming non è per tutti. Nella gran parte dei casi sembrano sedili di auto da corsa con colori da cameretta per bimbi, motivo per cui preferiamo di gran lunga i modelli "full black" piuttosto che il solito schema di colori nero/azzurro o nero/rosa.

Per fortuna la NewSkill Kitsune c'è anche tutta nera e se dovete piazzarla in salotto o in uno studio a vista, vi consigliamo di evitare le varianti bitonali.

Estetica a parte, la sedia è ben realizzata, ha un rivestimento in pelle sintetica molto piacevole al tatto e dotato di un buon grip che evita di scivolare in avanti quando siete seduti. Il cuscino lombare, una volta trovata la posizione, è comodo e ha un buon livello di rigidità che lo rende perfetto per sostenere la schiena quando ci si appoggia il peso.

La base è solida anche se in materiale plastico e presenta degli elementi esteticamente opinabili come gli inserti blu in plastica lucida che spiccano sopra ciascuna ruota.

Usando la sedia in modo prolungato, anche muovendosi molto, non si avvertono scricchiolii di alcun tipo. Anche le ruote sono molto silenziose e scorrono bene sul gres. come anche sul parquet. Purtroppo manca un meccanismo di blocco e quando ci si trova in momenti particolarmente concitati la sedia tende a muoversi più del dovuto.

Sotto il sedile è presente una leva per la regolazione dell'altezza raggiungibile con la mano destra. Sempre sullo stesso lato, all'altezza della seduta, troviamo un'altra leva che serve per reclinare il sedile. Infine, al di sotto della seduta è presente una rotella che consente di regolare l'escursione in base al peso.

I braccioli su entrambi i lati sono di materiale morbido e si possono regolare in altezza e apertura. Purtroppo anche una volta regolati rimangono mobili in senso angolare causando instabilità quando ci si sposta repentinamente con il mouse.

Design: 4 / 5

NewSkill Kitsune: Come va?

Silenziosa

Comoda

Regolabile

La NewSkill Kitsune è una sedia da gaming ergonomica e personalizzabile che, una volta regolata a dovere, offre un buon supporto lombare e cervicale consentendo di affrontare lunghe sessioni di gioco in totale relax. Inizialmente non riuscivamo a trovare la giusta inclinazione dello schienale e ci sentivamo spinti in avanti dal cuscino lombare.

Spostando quest'ultimo più in basso, alzando leggermente il cuscino cervicale e abbassando di un click la seduta abbiamo trovato una posizione perfetta per la nostra fisionomia. Peccato che manchi un poggiapiedi, la Kitsune sarebbe perfetta per sdraiarsi una mezz'oretta in pausa pranzo.

I braccioli si possono regolare in altezza consentendo di raggiungere l'altezza della scrivania in modo da creare un piano d'appoggio continuo a formare un angolo di 90 gradi con il braccio. I benefici si notano alla lunga, a fine giornata, quando le spalle risultano più riposate e i polsi non sono stanchi.

In generale l'imbottitura è piuttosto rigida mentre la pelle del rivestimento risulta morbida e ruvida il giusto da non far scivolare i pantaloni sulla seduta. Anche dopo 6/7 ore di lavoro non si avvertono dolori nei punti di contatto come la zona lombare e il fondoschiena, segno che la rigidità non è eccessiva.

Le ruote scorrono molto bene e sono estremamente silenziose, quindi spostarsi tra la scrivania e la libreria è un piacere e al piano di sotto non si è lamentato nessuno (almeno finora). Purtroppo nei momenti più concitati capita anche di scalciare e agitarsi sulla sedia e la mancanza di un blocco per le ruote comporta dei movimenti piuttosto fastidiosi. Durante i test mi è capitato più volte di dovermi riavvicinare alla scrivania dopo essermi spostato involontariamente aumentando la pressione dei piedi sul poggiapiedi a muro.

La qualità costruttiva di una sedia si valuta nel tempo e la silenziosità della Kitsune potrebbe venir meno negli anni, ma al momento i meccanismi sembrano tutti ben oliati e la sedia non emette scricchiolii metallici di alcun tipo.

Come va?: 4 / 5

Dovreste comprarla?

Compratela se...

Cercate una sedia gaming entry level di qualità

La Kitsune NewSkill ha qualche difettuccio e un design piuttosto noioso, ma se cercate una sedia gaming ben realizzata con materiali di qualità e una buona ergonomia, è difficile che troviate di meglio in questa fascia di prezzo.

Avete un budget ristretto

Non avete mai provato una sedia da gaming e non volete spendere un capitale per qualcosa di cui non siete convinti? La NewSkill Kitsune è un modello ideale per entrare nel mondo delle sedie gaming assaporandone i vantaggi senza essere costretti a ipotecare casa.

Non compratela se...

Siete dei gamer esagitati

Siete dei gamer esagitati che saltano sulla sedia e tirano calci a qualsiasi oggetto nel loro raggio d'azione quando vengono killati? Cercatevi un modello con il blocco per le ruote o vi ritroverete a orbitare per casa senza volerlo.

Volete una sedia dall'aspetto sobrio

Se cercate una sedia che non dia nell'occhio, la NewSkill Kitsune non fa al caso vostro. A meno che non scegliate la colorazione nera, ma anche in questo caso il design risulta piuttosto aggressivo e lascia poco spazio di manovra se avete un salotto ben arredato o lavorate in un ufficio a vista.

Considerate anche

NewSkill Kitsune: Tabella punteggi

Swipe to scroll horizontally Prezzo In offerta scende fino a 100€ offrendo un rapporto qualità prezzo impareggiabile 5 / 5 Assemblaggio Facile da assemblare anche per i meno pratici 4.5 / 5 Design Schema di colori ripetitivo, design marcatamente gaming. I materiali sono buoni per il prezzo e la variante nera è più discreta delle opzioni bitonali. 4 / 5 Come va? Il supporto lombare e quello cervicale funzionano, come anche l'imbottitura rigida e il rivestimento antiscivolo. Peccato per le rute non bloccabili e i braccioli ballerini- 4 / 5 Giudizio complessivo La NewSkill Kitsune offre un buon compromesso tra qualità dei materiali, ergonomia e regolazioni a un prezzo super accessibile. Al netto dei difetti riscontrati durante i nostri test la consideriamo una delle migliori opzioni entry level sul mercato, soprattutto quando si trova in offerta. 4/ 5