Recensione Blackview BV7100

Blackview BV7100 è uno smartphone resistente che non sacrifica le funzionalità. Il compromesso per ridurre il costo è stato effettuato sulla RAM e sul set di fotocamere.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Blackview BV7100: recensione breve

Il design resistente degli smartphone rugged Blackview si conferma di buona fattura con il modello BV7100 che, oltre alla solidità della struttura, offre una batteria da 13.000 mAH. Tuttavia, le sue principali caratteristiche si riflettono sul peso che raggiunge i 430 grammi.

Una batteria di questa caratura non si ricarica velocemente e la ricarica veloce a 33W ci impiega comunque 200 minuti per raggiungere il 100% con l’adattatore fornito dall’azienda. Se non si dispone del tempo necessario, la divisione in due celle della batteria consente di raggiungere il 50% in poco più di un’ora mentre, quando la ricarica è completa, si può utilizzare la porta USB-C per alimentare altri dispositivi tramite cavo OTG.

L’autonomia rende Blackview BV7100 uno dei migliori smartphone economici , con una durata complessiva di 48 giorni. La durata cambia a seconda dell’utilizzo e lo smartphone offre fino a 70 ore di riproduzione musicale, 50 ore di chiamate e 15 di riproduzione video.

Il processore è un MediaTek Helio G85, dotato di 2 P-core e 6 E-core con frequenza di 2 GHz, è accompagnato da RAM DDR4 da 6 GB e memoria interna da 128 GB. Lo slot dual SIM consente di utilizzare due SIM Nano oppure una sola SIM con MicroSD fino a 1 TB.

Purtroppo, nonostante sia un ottimo smartphone, la connettività si ferma al 4G/LTE e non è disponibile il 5G .

(Image credit: Mark Pickavance)

Blackview BV7100: prezzo e disponibilità

Quanto costa? €289,99

€289,99 Dove potete trovarlo? Amazon

Blackview BV7100 è uno smartphone decisamente economico, soprattutto quando si considerano i modelli concorrenti che, nonostante montino lo stesso processore, costano di più.

I prezzi dei negozi online sono leggermente più alti rispetto al sito ufficiale Blackview, ma includono tassazione e spese di spedizione e, alla fine, acquistare online risulta più conveniente.

(Image credit: Mark Pickavance)

Convenienza: 5/5

Blackview BV7100: design

Disponibile nelle colorazioni nero, arancione e verde

Lettore di impronte digitali

Il design non si discosta molto da altri prodotti di questo tipo: angoli rigidi; struttura resistente e tasti voluminosi ai lati. Le colorazioni disponibili sono nero, arancione e verde. Il tasto di accensione/spegnimento funge anche da scanner di impronte digitali mentre, sul lato sinistro, si trova un ulteriore tasto personalizzabile.

La porta USB-C occupa la posizione centrale sul lato inferiore ed è coperta da un inserto in plastica che la rende impermeabile. Tuttavia, non viene fornito un adattatore per convertire la porta in uscita audio. Il caricabatteria è in dotazione e raggiunge un totale di 33W.

(Image credit: Mark Pickavance)

Il retro è piatto e presenta il set di tre fotocamere disposte in verticale. Il display offre una buona saturazione dei colori anche quando la luminosità non è al massimo e la sua resistenza è garantita dal Corning Glass.

Le funzionalità di cui è dotato Blackview BV7100 sono essenziali e consentono di mantenere basso il prezzo. Nonostante il sistema operativo Doke OS 3.0 sia basato su Android 12, alcuni suoi aspetti non sono particolarmente soddisfacenti. Primo tra tutti il numero di giochi di scarsa qualità preinstallati nel dispositivo che, però, possono essere disinstallati.

(Image credit: Mark Pickavance)

Design: 4/5

Blackview BV7100: hardware

128GB di memoria interna

RAM espandibile fino a 10GB

Batteria performante

Specifiche Specifiche del modello di Blackview BV7100 recensito: CPU: MediaTek Helio G85

GPU: Mali-G52 MC2

RAM: 6GB LPDDR4X

Memoria: 128GB

Display: 6.583'' IPS TFT

Risoluzione: 2408 x 1080

SIM: Dual Nano SIM (+MicroSD)

Peso: 430g

Dimensioni: 174 x 81.4 x 18.9mm

Struttura: IP68, IP69K and MIL-STD-810H

Fotocamere posteriori: 12.2MP Sony IMX362 f/2.0, 8MP ultra grandangolare GC08A3-WA1XA, 2MP sensore di profondità

Fotocamera selfie: 8MP Samsung

Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.0

SO: Doke OS 3.0 (Android 12)

Batteria: 13000mAh

Dato il costo ridotto, Blackview BV7100 non offre più di 128 GB di memoria interna, che resta tuttavia una buona cifra se non si scattano molte foto e non si registra una quantità elevata di video.

La RAM è da 6 GB, ma può essere estesa di altri quattro raggiungendo i 10 GB. Il modo in cui si aumenta la capacità non ha nulla a che vedere con l’inserimento di una nuova componente hardware e si basa sull’utilizzo della già presente memoria eMMC 5.1 che verrà rilevata dal dispositivo come RAM aggiuntiva. La sua velocità non è paragonabile a quella di un’autentica RAM ma le prestazioni potrebbero comunque trarne beneficio.

(Image credit: Mark Pickavance)

Il processore MediaTek G85, già testato su diversi dispositivi, si dimostra ancora una volta affidabile e dotato di buone prestazioni, mentre la GPU Mali-G52, pur non essendo la più veloce in circolazione, offre un’interfaccia reattiva e avvia velocemente le applicazioni.

Il punto debole sono le fotocamere, aspetto su cui Blackview ha deciso di risparmiare, e la migliore ha un sensore di soli 12MP.

Hardware: 3/5

Blackview BV7100: fotocamere

Quattro fotocamere

Sensore principale da 12 MP

Risoluzione video non superiore a 1080p

(Image credit: Mark Pickavance)

Blackview BV7100 possiede quattro fotocamere:

12MP Sony IMX362 f/2.0

8MP ultra grandangolare GC08A3-WA1XA

2MP sensore di profondità GC030A

8MP fotocamera selfie

La scelta dei sensori riflette l’economicità di Blackview BV7100, anche se offre comunque tre fotocamere posteriori tra cui una grandangolare e un sensore di profondità. La risoluzione massima delle foto è di 4032 x 3024 con rapporto di 4:3 e non manca il supporto per registrare in 18:9, 16:9 e 1:1 a risoluzioni inferiori.

Il sensore da 12 MP consentirebbe senza problemi la registrazione di video in 2K e 4K, ma Blackview BV7100 non offre questa possibilità, fermandosi quindi a 1080p nonostante il display abbia una risoluzione di 2408 x 1080. Sfortunatamente, come spesso avviene con i dispositivi prodotti in Cina, il DRM è solo di livello 3 e la risoluzione dello streaming non supera i 480, a differenza della riproduzione video che può essere impostata a 1080p.

La fotocamera grandangolare da 12 MP permette di scattare fotografie di buona qualità, anche se non paragonabili con i sensori di fascia alta: i colori sono ben bilanciati, ma possono presentare degli effetti granulari in condizioni di scarsa luminosità. Infine, l’applicazione dedicata si concentra esclusivamente su modalità secondarie e non offre nemmeno quella panoramica.

Foto dimostrative

Image 1 of 13 (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance) (Image credit: Mark Pickavance)

Fotocamere: 4/5

Blackview BV7100: prestazioni

Ottima CPU

Prestazioni ragionevoli per il costo

Benchmark Di seguito, le prestazioni di Blackview BV7100 nei test: Geekbench: 344 (single-core); 1282 (multi-core); 1171(OpenCL)

PCMark (Work 3.0): 6863

Passmark: 6669

Passmark CPU: 3300

3DMark Slingshot: 1988 (OGL)

3DMark Slingshot Extreme: 1409 (OGL); 1413 (Vulkan)

3DMark Wild Life: 729

HWBot Prime: 4894

Il processore MediaTek G85 è molto comune in questa fascia di prezzo e le prestazioni di Blackview BV7100 non hanno nulla da invidiare alla concorrenza fatta soprattutto di prodotti con questo tipo di CPU.

La GPU Mali-G52 MC2 consente a Blackview BV7100 di avere un’interfaccia reattiva e può essere tranquillamente utilizzata per il gaming, grazie al supporto per Vulkan e OpenGL.

Prestazioni: 4/5

Blackview BV7100: autonomia

Autonomia eccezionale

Manca la ricarica wireless

Può alimentare altri dispositivi

La batteria da 13.000mAH è circa il triplo rispetto allo standard della maggior parte degli smartphone moderni e le dimensioni si riflettono sui tempi di ricarica.

Nonostante la presenza della ricarica rapida e dell’adattatore fornito da Blackview, portare la batteria al 100% richiede circa 200 minuti. In caso l'adattatore dovesse rompersi, un comune caricabatteria da smartphone non sarà sufficiente a cavarsela in tempi rapidi.

Purtroppo, non è presente la ricarica wireless, anche se bisogna ammettere che con una batteria del genere ci sarebbe voluto molto tempo con questo metodo. Di positivo c’è la possibilità di utilizzare Blackview BV7100 come powerbank per alimentare altri dispositivi tramite USB-C.

Indipendentemente dalle mancanze, Blackview BV7100 offre 70 ore di riproduzione musicale, 50 ore di chiamate e 15 di riproduzione video.

Autonomia: 5/5

Blackview BV7100: tabella punteggi

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Convenienza Prodotto economico nonostante la qualità della struttura e le funzioni. 5/5 Design Classico design da smartphone rugged. 4/5 Hardware Componenti di qualità, ma mancano il 5G e la ricarica wireless. 3/5 Prestazioni Prestazioni eccellenti che non compromettono l’autonomia. 4/5 Fotocamere Il punto debole di Blackview BV7100. I video hanno una risoluzione massima di 1080p nonostante il sensore possa spingersi a 2K o 4K. 3/5 Autonomia La migliore caratteristica di Blackview BV7100. 5/5 Risultato Un ottimo smartphone per chi cerca un prodotto economico. 4/5

Blackview BV7100: ne vale la pena?

Compratelo se…

Cercate uno smartphone economico

In termini di convenienza, Blackview BV7100 è difficile da battere. La sua resistenza lo rendono un prodotto ottimo per l’outdoor e per liberarsi dal pensiero di eventuali danni accidentali.

Volete una batteria che duri

L’autonomia di Blackview BV7100 è eccezionale e non richiede una ricarica giornaliera.

Siete distratti

La struttura di Blackview BV7100 proteggerà lo smartphone da qualsiasi tipo di danno, anche quelli causati da voi.

Non compratelo se…

Guardate molte dirette

Lo streaming su Blackview BV7100 non supera i 480p.

Cercate una migliore risoluzione video

Se registrate molti video e non potete trascurare la qualità, i 1080p di Blackview BV7100 vi lasceranno con l’amaro in bocca.

Volete la massima portabilità

Il peso e le dimensioni di Blackview BV7100 non lo rendono particolarmente comodo da portare in tasca. Allo stesso modo, se posizionato nella tasca interna di una giacca, è molto probabile che lo smartphone cada a terra.

Alternative

(Si apre in una nuova scheda) AGM H5 Pro

AGM H5 Pro ha lo stesso processore di Blackview BV7100, ma RAM da 8GB e autonomia inferiore. Tuttavia, la batteria di dimensioni ridotte lo rende più trasportabile.

(Si apre in una nuova scheda) Doogee S96 GT

Doogee S96 GT è più costoso ma dotato di un processore migliore, più RAM e un buon set di fotocamere che include la modalità notturna. Anche in questo caso, l’autonomia non pareggia quella di Blackview BV7100.

(Si apre in una nuova scheda) UleFone Power Armor 14 Pro

UleFone Power Armor 14 Pro ha lo stesso processore di BV7100, ma un miglior set di fotocamere e una batteria da 10.000 mAH che, sebbene non raggiunga l’efficacia del modello di Blackview, offre comunque un’ottima autonomia. Inoltre, è più leggero.