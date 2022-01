LaCie Portable SSD 2TB: recensione

In breve, LaCie Portable SSD 2TB è un prodotto troppo costoso per quello che offre. Nonostante il servizio per il recupero dei dati fornito gratuitamente possa farlo sembrare una buona offerta, è possibile trovare la stessa cosa su unità SSD Seagate più economiche ed altrettanto veloci.

In breve, LaCie Portable SSD 2TB è un prodotto troppo costoso per quello che offre. Nonostante il servizio per il recupero dei dati fornito gratuitamente possa farlo sembrare una buona offerta, è possibile trovare la stessa cosa su unità SSD Seagate più economiche ed altrettanto veloci.

LaCie SSD Portable 2TB: in breve

LaCie Portable SSD, come suggerisce il nome, è un'unità a stato solido portatile da 2 TB dal design gradevole e dotata di un servizio gratuito per il recupero dei dati, assieme ad una longeva garanzia di 3 anni. Tutto ciò è però venduto ad un prezzo piuttosto elevato per l’offerta e la velocità è limitata a USB 3.2 Gen 2. Non riesce quindi a reggere il confronto con Kingston XS2000 o SanDisk 2TB Extreme, entrambi molto più economici e dalle stesse prestazioni. Nonostante il prezzo sembri in parte giustificato dalla presenza del servizio gratuito di recupero dati, è possibile trovare la stessa cosa anche in altri modelli come Seagate OneTouch.

Prezzo e disponibilità

LaCie Portable SSD è disponibile su Amazon a 123,60€ nel taglio da 500GB, a 185,78€ nel taglio da 1TB e infine a 374,44€ nel taglio da 2TB.

Il modello più grande è caratterizzato da un costo per Terabyte più basso, mentre ci aspettiamo che in futuro venga anche venduto un modello da 4TB.

Design

Rispetto all'edizione 2019 di LaCie Portable SSD 2TB, il nuovo modello è più compatto, caratterizzato da un corpo monoblocco in alluminio lavorato dall’aspetto minimale ed elegante, con il logo LaCie inciso nella parte superiore.

In una delle estremità si trova il connettore USB Tipo C, mentre di lato è presente un led di stato. Le dimensioni sono anche abbastanza piccole (10,6 x 50 x 80 mm per un peso di 45 g) e lo rendono più che ideale per essere portato in giro.

All'interno della confezione è presente un cavo USB Tipo C, un abbonamento di 1 mese ad Adobe Creative Cloud e i dettagli per l’utilizzo dell servizio gratuito Rescue Data Recovery di Seagate.

Prestazioni durante l’uso

Il corpo di LaCie SSD Portable 2TB, è concepito per durare nel tempo e dovrebbe essere in grado di resistere ad urti e colpi. Nonostante ciò ha comunque delle mancanze: la superficie in metallo può graffiarsi se l’SSD dovesse cadere o picchiare su qualcosa di abrasivo (come il pavimento in cemento) e non ha alcuna certificazione di impermeabilità, mettendo il prodotto in svantaggio rispetto altri modelli sotto questo punto di vista.

Benchmarks Le prestazioni di LaCie 2TB Portable SSD durante i test: CrystalDiskMark: 1049MBps (lettura); 1039MBps (scrittura) Atto: 1004MBps (lettura, 256mb); 1009MBps (scrittura, 256mb) AS SSD: 922MBps (lettura sequenziale); 933MBps (scrittura sequenziale) AJA: 887MBps (lettura); 951Mbps (scrittura)

Riguardo i test prestazionali, l’unità ha confermato le nostre aspettative. Seagate ha promesso velocità di lettura fino a 1,05 GBps e scrittura fino a 1 GBps. Nelle prove, abbiamo raggiunto su CrystalDiskMark 1,05 GBps in lettura e 1,04 GBps in scrittura. Abbiamo riscontrato numeri inferiori su altri benchmark, mentre un singolo file da 10 GB è stato trasferito in 17,6 secondi (574 Mbps), il che risulta leggermente più veloce di Seagate OneTouch Pro. Questo ci fa pensare che LaCie SSD Portable 2TB condivida alcune componenti con quest’ultimo.

Durante i nostri test, il dispositivo non si è riscaldato in modo significativo. L’unico difetto effettivo che abbiamo trovato è stato il cavo Tipo C troppo corto.

LaCie SSD Portable 2TB fa per voi?

Compratelo se:

Cercate un SSD esterno con un bel design

LaCie SSD Portable 2TB si presenta con un bell’aspetto e il corpo ha una costruzione robusta e duratura.

Volete incluso un servizio gratuito per il recupero dati

L’offerta è ideale per i creativi professionisti, che potranno beneficiare gratuitamente del servizio nel caso si verifichi una perdita dei dati personali, anche se consigliamo ad ogni modo di affidarsi ad una soluzione di backup su cloud.

Non compratelo se:

Siete alla ricerca di un livello di protezione aziendale

LaCie Mobile SSD Secure di Seagate è praticamente lo stesso modello ma con maggior sicurezza ed è pensato per questo scopo, anche se è solamente acquistabile nel sito di Apple.

Volete un’unità veloce ed economica

Esistono altri modelli dal costo inferiore che offrono le stesse prestazioni di LaCie SSD Portable 2TB.

Per voi è importante l’impermeabilità

L’unità non ha alcuna certificazione IP. L’azienda propone in quel caso un modello chiamato Professional SSD, dotato di rivestimento in gomma e certificazione IP67, con garanzia di 5 anni e servizio di recupero dati incluso.