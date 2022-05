Asus ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) - recensione

Non c’è un alloggio per il pennino

Asus è un marchio con una reputazione più che solida, quando si parla di computer portatili (e non solo), ma è nota soprattutto per prodotti consumer o prosumer come gli Asus Zenbook o gli eccellenti Vivobook.

Asus ExpertBook B5 Flip OLED, recensione veloce

Per i professionisti in movimento, e per chi cerca un compagno di lavoro affidabile, la linea Asus Expertbook offre qualcosa di meno modaiolo, ma che compensa alla grande con solidità, prestazioni e versatilità. C’è la certificazione militare per la resistenza, ma anche tutta una serie di strumenti software pensati per la sicurezza dei dati, la privacy e la continuità del lavoro.

Asus ExpertBook B5 Flip OLED è uno degli ultimi arrivati, ed è un computer eccellente. Come su tanti altri modelli, anche qui Asus propone un eccellente schermo OLED, che assicura una grande leggibilità anche in condizioni di illuminazione non ideali. Le prestazioni cromatiche sono ottime, anche se la finitura opaca tende a compromettere un pochino l’esperienza se si guarda un film o una serie TV - ma ovviamente non è un computer pensato per guardarsi Netflix.

Asus ExpertBook B5 Flip OLED è solido come la roccia, con uno chassis in metallo e lega di magnesio, un palm rest fantastico e una tastiera tra le migliori che troverete. Il design 2-in-1 è un ulteriore pregio, anche se avremmo preferito un pennino integrato, con un alloggio dedicato nello chassis. Invece, se volete usare il pennino, non saprete dove metterlo.

Lo schermo OLED è una gran cosa su ogni portatile, non ci stancheremo mai di dirlo; detto questo, nel caso di questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED non è un valore particolarmente rilevante. Un pannello LCD sarebbe stato altrettanto valido, e magari avrebbe permesso di ridurre un po’ il prezzo.

Come prestazioni, questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED offre il meglio che si possa avere dalla piattaforma Intel di 11esima generazione. Ci sono alcuni altri laptop che, con lo stesso processore, riescono a ottenere punteggi migliori; ma siamo sempre a livelli piuttosto alti. Asus ExpertBook B5 Flip OLED è scattante e veloce, sempre reattivo, qualsiasi cosa dobbiate fare.

Buona anche l’autonomia, anche se Asus ExpertBook B5 Flip OLED ha fatto meglio nel benchmark tecnico che nell’esperienza pratica.

Asus ExpertBook B5 Flip OLED, disponibilità e prezzo

Asus ExpertBook B5 Flip OLED si trova su Amazon e su altri tra i principali negozi online. Nel momento in cui scriviamo, vediamo un street price tra i 1.100 e i 1.300 euro circa.

Design

Come gli altri Expertbook prima di questo, la parola d’ordine è solidità. Ma Asus ExpertBook B5 Flip OLED si fa notare anche per eleganza e leggerezza. È un laptop realizzato quasi interamente in alluminio, con pannelli rigidi e resistenti, che sembrano pronti ad affrontare anche le giornate più dure. Con un peso di 1,3 Kg circa, è anche molto leggero e facile da trasportare. Lo si infila in borsa in un attimo.

Manca il dettaglio di poterlo aprire con una mano sola ma, una volta aperto, si notano cerniere molto ben realizzate. Offrono la giusta resistenza, e tengono lo schermo in posizione, qualunque sia il grado di inclinazione che scegliete.

Lo schermo è circondato da cornici relativamente ordinarie, né enormi né sottilissime. Va bene, anche perché se usato in modalità tablet quel po’ di cornice è un elemento prezioso per maneggiarlo comodamente.

Il pannello inferiore, realizzato in un mix di alluminio e lega di magnesio, è fantastico. Il supporto è rigidissimo, impossibile da flettere a meno di premere davvero con tanta forza. Scrivendo, sembra di solida pietra. Allo stesso tempo, la tastiera è morbida e precisa, con una risposta ben calibrata. Scrivere su questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED è davvero una bella esperienza, e chi ha molto a che fare con documenti di testo o email dovrebbe tenere in grande considerazione quest'aspetto.

Come su altri modelli, Asus ha inserito un tasto Invio rettangolare, non con la classica forma a L. Va bene, ma ci vorrà un po’ di tempo (e qualche refuso) per abituarsi. Similmente, la distanza tra i tasti è appena troppo corta: ci si abitua, ma forse non è l’ideale.

Sotto alla tastiera troviamo un touchpad non grandissimo, ma un po’ più spazioso. Su tanti Asus degli ultimi anni abbiamo trovato un touchpad non all’altezza, probabilmente proprio a causa della doppia funzione.

Ma in questo caso abbiamo un touchpad eccellente, che all’occorrenza potrete trasformare in un tastierino numerico. Una cosa che hanno solo gli Asus, e che potrebbe effettivamente fare la differenza: se volete un portatile compatto, ma allo stesso tempo lavorate parecchio con i numeri, il tastierino numerico extra è fantastico.

Dal punto di vista della connettività, la proposta di è più che completa. A sinistra abbiamo due USB-C Thunderbolt 4 e una mini HDMI. Quest’ultima serve come porta Ethernet, usando l’adattatore incluso nella confezione. C’è anche un bilanciere per alzare e abbassare il volume, molto comoda quando si usa il computer in una modalità alternativa (cioè non desktop). A destra, invece, troviamo una porta HDMI in formato standard, una USB-A ad alta velocità, il pulsante di accensione, presa jack da 3,5 mm e blocco di Kensington.

Come prodotto “pro” tuttavia manca qualcosa, vale a dire il modem LTE, il lettore di smart card, il lettore di schede di memoria. Non tutti i computer hanno tutto, ma almeno uno di questi elementi sarebbe stato sicuramente più che apprezzato.

Il tasto di accensione integra anche un sensore di impronte digitali. Funziona abbastanza bene ma è piccolo e risulta difficile posizionare il dito correttamente al primo colpo. Di fatto, durante la nostra prova abbiamo sempre dovuto fare (almeno) 2-3 tentativi.

Tutto questo è “impacchettato” nello standard militare MIL-STD 810H, che garantisce una grandissima resistenza. Questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED, in altre parole, è pronto anche per una vita avventurosa - e a maggior ragione può resistere ai maltrattamenti da ufficio a cui sottoponiamo i nostri poveri portatili.

Schermo

Asus ExpertBook B5 Flip OLED ha un touchscreen da 13,3”, con risoluzione 1920x1080 pixel. Già, non è una risoluzione molto alta, e non avrete quei testi “ultra nitidi” che potreste vedere, per esempio, su un Matebook o su un Macbook Pro . Ma resta una risoluzione ideale per questa dimensione, che garantisce una grande fruibilità.

Ottima anche l’esperienza con il touchscreen, anche se per una vera etichetta “pro” ci sarebbe voluto il pennino integrato nella scocca, come per esempio sul Fujitsu 9311X . Non è un dettaglio drammatico, ma sicuramente qualcuno vorrà tenerlo in considerazione. Se non altro, il pennino incluso nella confezione è ottimo, molto ergonomico.

Come si intuisce dal nome, abbiamo un pannello OLED, e questo significa prestazioni cromatiche eccellenti, neri perfetti e contrasto infinito. Tutti aspetti che portano a un’esperienza migliore, in genere, ma su un computer di questo tipo tendono un po’ a perdersi per via della finitura opaca.

In effetti, abbiamo provato a guardare qualche contenuto HDR su Disney+ e su Netflix, scoprendo che questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED non rende tanto quanto un Vivobook 14X OLED - che però, appunto, è un portatile pensato per creators. Questo non significa che si “veda male”: l’esperienza è ottima, ma con altri schermi è anche meglio.

Sicuramente uno schermo eccellente, forse persino eccessivo su un portatile di questo tipo. Non capiterà spesso di sfruttare appieno le caratteristiche di questo pannello OLED.

I pannelli OLED, infatti, per design sono un po’ meno luminosi rispetto a quelli LCD. Di solito non è un problema, ma quando serve spingere al massimo della luminosità, ecco che i consumi tendono a salire un po’ troppo.

Prestazioni

La piattaforma di questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED è piuttosto comune, e l’abbiamo già vista su altri laptop provati nel 2022. Sapevamo già da prima, quindi, che il processore Intel Core i7-1165G7 con 16GB di RAM è una piattaforma in grado di regalare prestazioni eccellenti per il lavoro in mobilità.

Chi fa attività browser based noterà come l’app principale si apre velocemente, e di come le varie pagine e web app si carichino in fretta. Anche con molte (più di 20) schede aperte, il computer mantiene stabilità e reattività. Se si usano app installate, come Microsoft Office o Outlook, l’esperienza è sempre ottimale.

Asus ExpertBook B5 Flip OLED è più che in grado di gestire anche attività un po’ più impegnative: potete usare Photoshop e simili, ma anche montare video senza particolari problemi di prestazioni. Potete registrare le videochiamate, se è quello che vi serve, ed eventualmente anche montare video. Quando si tratta di video, l’unico limite è che si può lavorare tranquillamente solo con video fino a 1080p - mentre per andare oltre è consigliabile una scheda video dedicata.

Guardando ai benchmark, i risultati sono ottimi ma ci sono altri computer che hanno fatto meglio. In particolare, questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED ha ottenuto:

PCMark 10 Modern Office: 4.725 punti

Geekbench 5: 4.477 (Multi-Core); 1.487 (Single-Core)

Crossmark: 1244 (Overall)

Considerando gli altri laptop con lo stesso hardware, la media di PCMark 10 è 4.881 punti, quindi Asus ExpertBook B5 Flip OLED è leggermente sotto, anche se solo del 3,2% - praticamente un’inezia. Tanto vale saperlo, per amor di completezza, ma è importante anche affermare che nell’esperienza quotidiana non cambia assolutamente niente. Sono cose come la qualità della tastiera o la leggibilità dello schermo che, in un portatile, vanno prese in considerazione.

Batteria

Quanto ad autonomia Asus ExpertBook B5 Flip OLED è un ultrabook molto valido. Il test di PCMark 10 (Modern Office) lo ha fatto spegnere dopo oltre 11 ore, che è davvero un valore altissimo.

Nella prova empirica, tuttavia, in cui usiamo il computer per le normali attività lavorative, siamo riusciti a usarlo per un tempo tra le 6 e le 7 ore. Non è niente male, e in certi contesti potrebbe anche bastare per lavorare tutto il giorno.

Asus ExpertBook B5 Flip OLED, ne vale la pena?

Asus ExpertBook B5 Flip OLED è un eccellente ultrabook professionale, ideale per lavorare in mobilità. Garantisce grande sottilità, prestazioni adeguate e un’autonomia più che buona. E non ha evidenti controindicazioni.

Compratelo se …

Volete un computer affidabile e resistente Il design in alluminio e lega di magnesio, le cerniere Asus Ergolift, la certificazione militare …. Asus ExpertBook B5 Flip OLED è un computer davvero molto resistente, che non si romperà facilmente. Ideale per chi viaggia molto.

Volete un ottimo schermo Lo schermo OLED di questo Asus ExpertBook B5 Flip OLED forse è persino troppo, ma è pur sempre uno schermo OLED. Non troverete facilmente altri laptop professionali con uno schermo di tale qualità.

Volete un ottimo rapporto qualità prezzo Asus ExpertBook B5 Flip OLED costa meno di 1.300 euro, il che lo rende un prodotto davvero incredibile per rapporto qualità/prezzo. I suoi concorrenti, in genere, costano un po’ di più.

Non compratelo se …

Volete il pennino integrato Il pennino Asus incluso nella confezione è molto comodo, ma non si sa bene dove metterlo. L’aggancio magnetico è utile fino a un certo punto, ma quando si ripone il computer, non c’è un posto dove mettere lo stilo