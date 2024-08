Dopo Instagram, la Turchia blocca l'accesso a popolari app VPN

La Türkiye avrebbe vietato alcuni dei migliori serviziVPN in un'altra ondata di interruzioni di Internet.

La mossa arriva mentre il Paese entra nel quarto giorno diblocco di Instagram, rendendo le VPN uno strumento cruciale per chi spera di riavere accesso alla piattaforma.

Le autorità turche hanno imposto il divieto sul popolare sito di social media venerdì scorso, senza fornire spiegazioni. Si ipotizza, tuttavia, che il governo abbia agito in risposta al fatto che la piattaforma di proprietà di Meta abbia limitato i messaggi di cordoglio in seguito al recente assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Perché la Turchia blocca le app VPN?

Durante il fine settimana, cittadini e visitatori di tutto il Paese si sono rivolti in massa a software di elusione come le app VPN.

Questo perché una rete privata virtuale (VPN) è un software di sicurezza che crittografa le connessioni a Internet e falsifica la posizione dell'indirizzo IP. Quest'ultima abilità è esattamente ciò che serve per garantire l'accesso a contenuti altrimenti soggetti a restrizioni geografiche.

Come mostra il grafico sottostante, il popolare provider di VPN gratuite, Proton VPN, ha registrato un'impennata del 4500% nelle iscrizioni.

"Abbiamo anche visto l'utilizzo in Turchia aumentare di nove volte venerdì, dopo l'annuncio del blocco, e i livelli di traffico hanno continuato a crescere durante il fine settimana, mentre le persone cercavano di aggirare il blocco", mi ha detto David Peterson, direttore generale di Proton VPN.

Tramite il suo Proton VPN Observatory , il provider monitora i picchi di utilizzo delle VPN per fungere da campanello d'allarme in caso di censura improvvisa. (Crediti immagine: Proton) (Image credit: Proton)

Quali VPN sono bloccate in Turchia?

Secondo l'Associazione per la Libertà di Espressione (IFÖD) con sede a Istanbul - vedi il tweet qui sotto - al momento in cui scriviamo , 27 delle app VPNpiù popolari in Turchia sembrano essere state bloccate .

Tra i nomi figurano alcuni dei nostri migliori consigli, tra cui NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, Proton VPN, Private Internet Access (PIA), CyberGhost, Hide.me, e IPVanish.

Tuttavia, Peterson ha affermato che il presunto blocco non ha alcun impatto sugli utenti di Proton VPN al momento in cui scriviamo. "Gli utenti sono ancora in grado di connettersi a centinaia di migliaia", mi ha detto.

Türkiye'den erişime engelli VPN servislerinin listesi: https://t.co/ttaery0W4m pic.twitter.com/OQHpGoHa5tAugust 4, 2024

Un portavoce di NordVPN ha inoltre confermato che, sebbene il team abbia notato un leggero aumento del numero di persone impossibilitate a connettersi, non sono state registrate interruzioni significative. NordVPN ha inoltre sottolineato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità turche o dall'IFÖD.

Ho contattato anche altri provider presumibilmente interessati dal divieto, ma al momento della pubblicazione sono ancora in attesa di una risposta. Aggiornerò la pagina non appena avrò maggiori informazioni.

Cosa fare per aggirare il divieto di utilizzo della VPN

Sia che viviate in Turchia o che vi stiate recando presto nel Paese per godervi le vacanze estive, l'accesso illimitato a Internet sarà probabilmente una delle vostre priorità.

Peterson di Proton consiglia, quando possibile, di installare in anticipo un'app VPN, "nel caso in cui la censura su Internet venga ulteriormente inasprita e l'accesso ai siti web VPN sia limitato".

Suggerisco inoltre di iscriversi a diversi servizi per poter passare da uno all'altro nel caso in cui si abbia difficoltà a utilizzare determinati provider. Visitate la nostraguida dedicata a per ottenere il servizio gratuito più sicuro in circolazione.

Anche l'utilizzo delTor Browser durante la registrazione e l'accesso all'app VPN può aiutare a eludere le restrizioni. Vale la pena notare che Tor reindirizza la connessione attraverso almeno tre livelli di crittografia, tuttavia, potrebbe rallentare la connessione.

Per ulteriori suggerimenti su come aggirare i potenziali blocchi delle VPN, ecco anche un utile thread su Reddit di Proton VPN.