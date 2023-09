QNAP presenta il NAS AI basato su ARM TS-AI642

Caratteristiche principali TS-AI642-8G - Processore ARM Cortex 64-bit A76/A55 otto-core (2,2 GHz/1,8 GHz)

- 8 GB di memoria

- HDD/SSD SATA 6Gbps da 2,5”/3,5” hot swap

- 1 porta 2,5GbE Gigabit RJ45

- 1 slot PCIe Gen 3 x2, 2 uscite 4K HDMI 1.4b

- 2 porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

- 2 porte USB 2.0

QNAP presenta il NAS AI TS-AI642 di nuova generazione, dotato di processore ARM 8-core con 6 TOPS NPU che lo rende perfetto per il riconoscimento delle immagini AI e le applicazioni di sorveglianza intelligente.

Soddisfa le esigenze di archiviazione di immagini, backup e videosorveglianza delle PMI, garantendo prestazioni elevate ed efficienza energetica grazie alla connettività 2,5GbE, all'espandibilità 10GbE tramite PCIe e alla doppia uscita HDMI 4K.

Le aziende possono ottenere una elevata capacità storage per soddisfare i requisiti di archiviazione a lungo termine con ROI massimizzati: il NAS TS-AI642 dispone di una porta 2,5GbE e slot PCIe Gen 3 x2 che consente di installare una scheda di rete 10GbE. É possibile aggiungere altri dodici dischi rigidi al TS-AI642 per ottenere uno spazio di archiviazione fino a 350 TB, oppure collegare unità di espansione dello storage serie TR per aggiungere la protezione RAID hardware per lo storage espanso.