USA verso il divieto di DeepSeek su dispositivi governativi per timori di sicurezza

Una nuova proposta di legge potrebbe vietare DeepSeek sui dispositivi governativi

Esperti avvertono che DeepSeek rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti

La Marina degli Stati Uniti e la NASA hanno già imposto il divieto dell’app

L'app di intelligenza artificiale di DeepSeek, che ha recentemente sconvolto il mercato globale con un modello più potente e sviluppato a costi inferiori rispetto alla concorrenza, potrebbe presto essere vietata sui dispositivi governativi negli Stati Uniti, secondo alcuni legislatori.

Due membri del Congresso stanno cercando di introdurre un disegno di legge bipartisan per vietare l'app sugli apparecchi governativi, sostenendo che rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale del Paese.

La proposta, presentata dai rappresentanti Josh Gottheimer e Darin LaHood, è stata ufficialmente denominata No DeepSeek on Government Devices Act e punta a impedire l’utilizzo dell’applicazione su dispositivi federali, sulla scia di preoccupazioni già sollevate da agenzie governative e istituzioni militari.

Proteggere il mercato statunitense dell'intelligenza artificiale vietando DeepSeek

I due rappresentanti sono entrambi membri di alto livello della House Select Committee on Intelligence e hanno presentato il disegno di legge dopo che l’app DeepSeek è stata definita una minaccia per le azioni statunitensi nel settore dell’intelligenza artificiale. Secondo una recente ricerca di Feroot Security, l’app raccoglierebbe dati degli utenti per inviarli a società controllate dal Partito Comunista Cinese.

Il ricercatore di Feroot, Ivan Tsarynny, ha dichiarato al Wall Street Journal che non ci sono dubbi sul fatto che le informazioni personali degli utenti vengano inviate in Cina e che DeepSeek stia raccogliendo tutto ciò a cui gli utenti americani la collegano.

Alcuni divieti sono già stati imposti. Lo stato del Texas ha vietato l’app sui dispositivi governativi, mentre la Marina degli Stati Uniti e la NASA hanno proibito ai loro dipendenti di utilizzarla. Se il disegno di legge venisse approvato, gli Stati Uniti seguirebbero l’esempio di paesi come Australia, Italia e Corea del Sud, che hanno già adottato misure simili.

Gottheimer ha sottolineato che non si può correre il rischio di permettere al governo cinese di infiltrarsi nei dispositivi degli ufficiali statunitensi e mettere in pericolo la sicurezza nazionale. LaHood ha ribadito lo stesso concetto, affermando che questa iniziativa bipartisan vieterebbe l’app dagli smartphone dei dipendenti federali e chiuderebbe le possibili vie di accesso che l’azienda potrebbe sfruttare.

Secondo LaHood, è fondamentale che il Congresso protegga i dati degli americani e garantisca la leadership statunitense nell’intelligenza artificiale.