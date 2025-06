Truffe su Facebook: offerte irresistibili che svuotano il portafoglio

Una nuova campagna truffaldina ha preso di mira Facebook Marketplace, sfruttando oltre 4.000 domini fake che imitano marchi famosi. L’operazione, ribattezzata “GhostVendors” dagli esperti di sicurezza di Silent Push, si basa su inserzioni pubblicitarie fraudolente con prezzi troppo allettanti per essere veri, come un tool chest Milwaukee a 129 dollari.

Gli annunci vengono diffusi aggirando le policy pubblicitarie di Meta, e rimossi dalla Meta Ad Library una volta conclusi, rendendo difficile per le autorità e gli analisti rintracciare i responsabili.

Il meccanismo sfrutta siti web creati ad hoc, visivamente simili a quelli ufficiali dei brand, per indurre gli utenti a effettuare acquisti truffaldini. Un fenomeno in preoccupante crescita, che dimostra ancora una volta quanto siano vulnerabili le piattaforme social se non adeguatamente monitorate.

Occhio agli annunci

A preoccupare è soprattutto la portata globale del fenomeno: si parla di oltre 4.000 domini falsi già rilevati e un numero imprecisato di vittime che si sono viste sottrarre i dati di pagamento senza ricevere alcun prodotto, o peggio ancora, hanno subito vere e proprie frodi finanziarie. Secondo Silent Push, gli attori dietro questa campagna dimostrano una conoscenza molto approfondita dei sistemi pubblicitari di Meta, che vengono sfruttati in modo sistematico grazie anche all’assenza di un archivio pubblico degli annunci disattivati e all’impossibilità di tracciarli senza l’uso di scraping esterni, che Meta vieta.

Nell’attesa che la piattaforma corra ai ripari, gli esperti invitano chiunque faccia acquisti online a prestare attenzione a offerte troppo convenienti. Meglio visitare direttamente i siti ufficiali per verificare l’esistenza delle promozioni e usare solo carte di credito dotate di protezione antifrode, evitando del tutto i bonifici bancari.