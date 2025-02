SanDisk lancia un SSD portatile da 8TB: prestazioni elevate, ma resta il dubbio sull'affidabilità

SanDisk ha annunciato l’E61, un nuovo SSD portatile da 8TB.

Il dispositivo offre una protezione contro le cadute fino a 3 metri, grazie a un guscio in silicone che ne migliora la resistenza e il grip.

Oltre alla robustezza, l’E61 garantisce velocità elevate di lettura e scrittura, rendendolo ideale per trasferire file di grandi dimensioni rapidamente.

SanDisk ha lanciato una versione da 8TB del suo SSD portatile E61, ampliando la sua gamma per chi necessita di un'elevata capacità di archiviazione.

Il nuovo modello è pensato per professionisti come videomaker, fotografi e analisti di dati, che gestiscono file di grandi dimensioni e cercano soluzioni affidabili.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo per la maggiore capacità, restano dubbi sull’affidabilità degli SSD SanDisk a causa di un grave problema di corruzione dei dati emerso nel 2024.

Più grande, ma anche migliore?

Il SanDisk E61 da 8TB è compatto e leggero, con dimensioni di 100.8 x 52.55 x 9.6 mm, il che lo rende facilmente trasportabile. La scocca in silicone garantisce una protezione contro cadute fino a 3 metri, mentre la certificazione IP45 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per l’uso all’aperto o in viaggio.

L’unità è dotata di un’interfaccia USB-C 3.2 Gen 2, con velocità di lettura fino a 1500MB/s e scrittura fino a 1000MB/s, offrendo trasferimenti rapidi per file di grandi dimensioni. Il supporto plug-and-play consente di utilizzarlo immediatamente senza bisogno di installare driver o software aggiuntivi. Inoltre, è presente la crittografia hardware AES a 256 bit per proteggere i dati sensibili, sia in ambito personale che professionale.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, persistono dubbi sulla sua affidabilità. Nel 2023, gli SSD portatili SanDisk, tra cui i modelli Extreme ed Extreme Pro, hanno subito gravi problemi di firmware che hanno causato la corruzione dei dati e il guasto delle unità. Molti utenti hanno perso l’accesso ai loro file, con dischi che improvvisamente risultavano illeggibili. Ne è seguita una class-action contro Western Digital, proprietaria di SanDisk, accusata di non aver gestito adeguatamente il problema.

Western Digital ha rilasciato un aggiornamento firmware per attenuare il difetto, ma la causa legale sostiene che il problema di fondo non sia stato risolto completamente. Di conseguenza, i professionisti che lavorano con grandi volumi di dati continuano ad avere riserve sulla sicurezza a lungo termine degli SSD SanDisk.

Con questa nuova versione da 8TB, SanDisk ha l’opportunità di riconquistare la fiducia dei consumatori, dimostrando che i problemi di corruzione dei dati sono stati definitivamente risolti. Con un prezzo di circa 714 dollari, si posiziona come un prodotto di fascia alta, pensato per chi ha bisogno di uno spazio di archiviazione affidabile e sicuro.