Rete online offriva gang violente su commissione, Interpol arresta quasi 200 persone

Europol ha scoperto una nuova tendenza denominata "Violence-as-a-Service" (Violenza come Servizio), che consiste nell'esternalizzare crimini violenti a giovani reclute.

Originario in Svezia, il modello si è diffuso in tutta Europa; è stata istituita la task force OTF GRIMM per interrompere il reclutamento sui social media .

In sei mesi, GRIMM ha arrestato 193 sospettati (esecutori, reclutatori, facilitatori, istigatori) e sequestrato armi da fuoco, prevenendo ulteriori attacchi.

Nella seconda metà del 2025, Europol ha arrestato e detenuto centinaia di persone coinvolte nel fenomeno del "Violence-as-a-Service" (VaaS), ovvero la Violenza come Servizio.

Questa tendenza bizzarra e pericolosa, che molti probabilmente paragonerebbero ai vecchi "picchiatori a pagamento", è emersa apparentemente nell'aprile di quest'anno e ruota attorno a criminali che esternalizzano la violenza a "autori giovani e inesperti".

"Questi individui vengono adescati o coerciti a commettere una serie di crimini violenti, che vanno dagli atti di intimidazione e tortura all'omicidio", ha dichiarato Europol in un comunicato stampa.

Hundreds arrested

"Una più stretta cooperazione con le aziende tecnologiche è altrettanto importante per rilevare e bloccare le attività di reclutamento sulle piattaforme di social media, impedendo che i giovani vengano sfruttati da queste reti criminali", sostiene Europol.

Europol afferma che il problema è nato in Svezia ma si è ormai diffuso in tutta Europa. Alcune reti criminali operano persino in diversi Paesi dell'UE. In risposta, l'agenzia di law enforcement ha istituito la Operational Taskforce (OTF) GRIMM, che si concentra principalmente sull'interruzione del processo di reclutamento che avviene prevalentemente sui social media.

L'agenzia ha dichiarato che la maggior parte del reclutamento avviene sui social media, ma non ha fornito dettagli su dove o come. Ha però affermato che, in futuro, GRIMM concentrerà maggiori sforzi per smantellare i facilitatori e i fornitori di servizi criminali.

L'OTF GRIMM è composta da investigatori specializzati provenienti da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito, insieme a esperti di Europol e fornitori di servizi online.

Nei primi sei mesi di attività, GRIMM ha arrestato 63 esecutori, catturato 40 facilitatori, detenuto 84 reclutatori e arrestato 6 istigatori (tra cui cinque obiettivi di alto valore).

Tra questi sospettati, ci sono due persone nei Paesi Bassi arrestate per un tentato omicidio in Germania, tre persone sospettate dell'uccisione di tre persone nei Paesi Bassi e sei persone (tra cui un minorenne) sospettate di pianificare un omicidio. "L'operazione ha anche portato al sequestro di armi da fuoco e munizioni, prevenendo una potenziale tragedia", ha dichiarato Europol nel comunicato stampa.