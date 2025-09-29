Qualcomm Guardian sfida vPro di Intel nella gestione PC: funziona anche senza Wi-Fi, ma è davvero una buona idea?

• Snapdragon Guardian estende la gestione dei PC oltre il Wi-Fi con connettività cellulare integrata

• L'accesso sempre attivo solleva nuove questioni su privacy e controllo dei dispositivi

• L'adozione dipenderà dal bilanciamento tra vantaggi tecnici e fiducia e trasparenza

Gestire e proteggere il numero crescente di PC connessi sta diventando sempre più difficile con l'aumento di cyberattacchi e violazioni dei dati.

Qualcomm posiziona la sua nuova piattaforma Snapdragon Guardian come rivale del sistema vPro di Intel, ampiamente utilizzato, offrendo funzionalità di gestione e sicurezza out-of-band progettate per i PC.

A differenza degli approcci tradizionali, Guardian funziona anche quando i dispositivi sono spenti, offline o non avviabili.

Snapdragon X2 Elite

La tecnologia debutterà nella prossima piattaforma Snapdragon X2 Elite e combina hardware, firmware e servizi cloud.

Qualcomm afferma che Guardian è compatibile con i sistemi di gestione IT esistenti e può essere scalato da singoli utenti a intere flotte.

La dipendenza di Guardian dalla connettività cellulare integrata è ciò che lo distingue da altre soluzioni: integrando modem 4G, 5G e Wi-Fi 7 direttamente nella piattaforma, i dispositivi possono essere monitorati, aggiornati e persino cancellati da remoto senza dipendere interamente dal Wi-Fi.

Per i team IT, questo significa che la gestione continua anche quando i laptop sono spenti o disconnessi.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

I team di sicurezza mettono in guardia sui dispositivi non gestiti o non protetti, con alcune ricerche che suggeriscono che la maggior parte degli attacchi ransomware inizia da endpoint fuori dal controllo IT. La gestione out-of-band può colmare questo divario, ma Guardian estende il modello oltre la rete locale.

Qualcomm evidenzia anche la capacità di Guardian di supportare funzionalità come geofencing, tracciamento della posizione e riparazione remota.

Queste vengono gestite tramite una nuova dashboard web e basata su app che mira a semplificare la supervisione.

Il sistema può essere utilizzato da aziende, piccole imprese e persino singoli consumatori che cercano una migliore protezione contro i furti.

Tuttavia, un dispositivo che rimane raggiungibile anche quando è spento solleva inevitabilmente questioni di privacy e controllo dell'utente. Sì, Guardian potrebbe rendere più efficace la supervisione IT, ma resta comunque la questione di chi detiene l'accesso e in quali circostanze.

Con Guardian, Qualcomm sta esplorando nuovi modi per fondere connettività e sicurezza, ma perché le aziende lo adottino su piattaforme consolidate come vPro dipenderà non solo dalle prestazioni tecniche ma anche da come vengono affrontate le preoccupazioni relative all'accesso ai dati e alla fiducia.

Approfondimenti correlati