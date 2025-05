Oltre un milione di dati critici violati nel 2025: l’allarme del Gen Threat Report

Secondo l’ultimo Gen Threat Report di Norton, il primo trimestre del 2025 mostra un calo generale negli attacchi bloccati, ma i dati più approfonditi rivelano un trend molto preoccupante: i furti di dati sono aumentati in modo drastico.

In particolare, si registra un +186% di record violati, con una crescita del 102% nelle email compromesse. In totale, oltre 1,19 milioni di dati di “massima gravità” sono stati colpiti, tra cui anche password in chiaro, estremamente pericolose se sfruttate da attori malevoli per accedere direttamente agli account.

Norton consiglia di verificare la propria situazione su siti come HaveIBeenPwned e valutare l’uso di software di protezione contro il furto d’identità.

Aumento delle violazioni

Il Gen Threat Report Q1/2025 di Norton rivela un netto aumento delle violazioni informatiche: +36% rispetto all’anno precedente, con un +4% di utenti coinvolti in incidenti di furto d’identità. Crescono anche gli alert su possibili frodi creditizie (+14%) e gli avvisi relativi a possibili abusi del casellario giudiziale (+12%).

In aumento anche le truffe via social e notifiche push dannose, soprattutto in Europa: +10% in Germania, +25% in Norvegia, +22% in Danimarca. Le frodi finanziarie alimentate da IA e deepfake hanno generato milioni in profitti illeciti. Il gruppo CryptoCore, ad esempio, ha portato a termine 2.200 transazioni fraudolente per un valore di 3,8 milioni di dollari.

Secondo Norton, i criminali informatici stanno diventando sempre più sofisticati, sfruttando tecnologie avanzate per colpire le persone nella loro sfera più privata.